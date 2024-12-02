知多啲：研究：狗可聞出早期癌症

˙改善情緒

美國醫學期刊Aging一篇文獻指，有飼養寵物的長者相比沒有寵物的，孤獨感大幅降低36%，這數據在獨居長者身上尤其明顯。寵物使人減少孤單寂寞的感覺，對改善情緒發揮積極作用。

˙助降血壓

瑞典研究發現，撫摸狗15至30分鐘，體內腎上腺皮質醇指數較低，血壓也隨之下降。

˙家庭融洽

飼養寵物對維繫家庭和睦常有正面作用，家人有共同話題，間接改善人際關係。有女病人曾聲言不再養狗，後來又改變主意，家裏自從再次有「汪星人」後，她和女兒的冷漠關係得到大幅改善。

˙增運動量

養狗要經常帶狗出外散步，遛狗令狗主運動量增加。美國密歇根州立大學研究發現，狗主每周運動時間比不養狗的人多了最少半小時。

˙預防重症

狗嗅覺靈敏，一些重症例如皮膚癌、膀胱癌、肺癌等所發出的氣味都會被牠們發覺。《英國醫學期刊》研究顯示狗可協助發現早期腸癌。

體會生命無常 學懂放下

飼養寵物雖然對保健養生有許多益處，但也不能輕率決定，因為不是每一個家庭都適合養寵物，例如經濟條件是否充裕，家居環境是否適宜，有無足夠時間照顧等，都需要慎重考慮。我有病人領養寵物時忽略了家庭成員有敏感徵狀，令一家出現了矛盾爭拗，感到苦惱不已，所以奉勸各位必須三思而後行。

人既是萬物之靈，理應善待所有生命。狗除了可以防盜，還可訓練作導盲犬、搜查犬、雪橇犬等。貓除了天職捕鼠，又是大人小孩的解悶玩伴，提供心靈上不能量化的療效。

現時抑鬱症愈來愈多，很多負面情緒，若找不到人傾訴，或會陷入死胡同。如身邊有寵物幫助洗滌煩憂，排解寂寞，心情必然有所改善。而且，寵物不會向你收費，也不會與你鬥嘴，充其量只會向你討一點飲食而已。

寵物大多生命短暫，主人必須有面對生老病死的心理準備。我養過的貓、狗也有不少因老病而離開，令我很早已體會到生命無常，緣來緣去，沒有例外，何不早一點學懂放下？

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