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健康

港大兒科前線：孩子持續發燒 尋根究柢揪出病因

【明報專訊】發燒是兒童常見病徵，通常是由於感染引起，如呼吸道感染、腸胃炎、病毒疹、尿道炎等，多伴有其他局部徵狀。因細菌引起的傳染病需要抗生素治療；而大部分受病毒感染的孩子，都可以在適當護理下痊癒，發燒在數天內消退。然而，如孩子發燒持續時間較長或反覆發作，而且沒有明顯病徵，便需要較詳細評估尋找病因。

發燒逾3周 或嚴重疾病徵兆

發燒的定義是指體溫高於38℃，而低燒是指體溫介乎37.5℃至38℃之間。持續發燒5天或以上，而且無其他明顯徵狀，便需化驗檢查幫助診斷。不明原因發燒是指發熱持續或間歇逾3周，經檢查仍不能確診。持續發熱是一種身體警號，可以是嚴重疾病的徵兆，例如較罕見的感染、發炎、免疫系統失調或惡性腫瘤而導致體溫異常。

孩子持續發熱，兒科醫生希望家長提供一些重要資訊。

持續發熱的病因廣泛，最有用的線索往往是家長及主要照顧者對孩子的觀察。這對年紀幼小、尚未能表達身體不適的患兒尤其重要。家長不妨將孩子發燒情况和徵狀整理成日記，這樣大大幫助醫生掌握病情，讓孩子更快得到診斷。

1.孩子平常的體溫區間及測量方法

2.發熱起始及身體徵狀的先後序列

3.熱峰：早上？下午？晚上？或沒有特定模式？

4.持續發熱期間有否曾經退燒？能否退到正常溫度？有時所謂持續發熱原來是接二連三的普通感染，如發熱間隔期間孩子能回復到正常狀態，便不用擔心

5.記錄發熱期間的用藥，包括成藥、處方藥或中藥

6.食慾及大小便習慣有否改變？家長可觀察及記錄糞便及尿液的顏色、質感和次數

7.有否出現皮疹？孩子見醫生的一刻可能沒有皮疹，照顧者的觀察很重要，如出現皮疹可以拍照記錄

8.留意精神狀態和活動，持續發熱期間會否疲倦至最喜歡的遊戲都顯得沒有興趣？休息和睡覺時間是否比平常多？體能和平常有分別嗎？

9.關節或骨頭疼痛嗎？有些孩子能較清楚表達痛楚徵狀，家長也可觀察他們，看走路姿勢是否自然，又或手腳僵硬導致早上賴牀，關節腫脹等

10.臉色有改變嗎？會否出現無故瘀傷或斑點？

11.有沒有留意到孩子身體部位出現腫脹？如頸部、腹部、腹股溝等，這些是淋巴腺或內臟腫大常見位置

12.最近1年外遊或野外郊遊的地區及活動紀綠，特別留意有沒有接觸動物、昆蟲、山澗、泥土、叢林等；即使是看似平平無奇的活動，都應告訴醫生

13.家裏有沒有養寵物，或最近有接觸過動物嗎？牠（們）健康狀態如何？

14.家人或經常與孩子接觸的人士有沒有感染、發熱或長期咳嗽的徵狀？

15.以前有沒有出現類似連續發熱？有沒有找到病因？

持續發熱不容忽視。醫生會詳細詢問病史，為患兒細心檢查身體，查看發燒和徵狀日記，循序漸進地以相關化驗或影像檢查去確定病因，給予針對治療讓孩子康復。

文：李珮華（香港大學兒童及青少年科學系臨牀副教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕兒童發燒 持續發燒 發燒 港大兒科前線

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