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健康

兒言自得：病人私隱

【明報專訊】近數十年來，整個世界的醫療服務，經歷了天翻地覆的變化，除了醫學發展一日千里，許多以前令醫學界束手無策的疾病，都不再是藥石無靈，另外一個明顯轉變，是病人權益與日俱增。病人自主和病人私隱成了醫學生的必修課題。以往病人入住公立醫院，便有如動物園裏供人參觀的動物，毫無私隱可言。病房擠迫，病牀之間沒一絲兒空隙，躺在病牀就像和許多人一起睡在一張大牀，那談得上私隱。病房裏的醫護人員，也毫不顧忌地高聲談論病人病情，甚至家庭狀况，有誰來探病等八卦新聞。病人的醫療紀錄（排版），也是無遮無掩任人翻閱。總之吃得鹹魚抵得渴，來得公立醫院看病，便要有心理準備，自己的私人秘密會無可避免地暴露人前。

到了今天，所有醫院及醫護人員都必須尊重病人私隱。不但病牀之間有帳簾間隔，病人的排版亦要穩妥收藏，只容許相關醫護人員查閱，即使在運送途中，工作人員也要把排版用布覆蓋，以防不相干的人士偷窺。醫護人員更嚴禁在電腦查看非自己病人的電子紀錄。事實上，所有人都希望私隱得到保障。外國曾有研究向住院病人作問卷調查，要他們列出住院時最希望得到的待遇，發覺私隱位列三甲，是病人心中最重視的項目之一。

魔鬼在細節 實行時現問題

重視病人私隱，本是好事，但有時私隱條例，卻可能「好心做壞事」，成了一小撮害群之馬的擋箭牌。舉一個例子，有些醫生向病人濫發病假，病人可能沒有什麼毛病，但醫生在病假紙上胡亂寫上一個不輕的病症，同時給予病人一段悠長假期，或者不停覆診，每次覆診都給予不短的病假。遇有這情况，最大的受害者自然是僱主。僱主眼見公司白白蒙受損失，唯有向醫務委員會投訴，接到投訴後，醫委會蒐集證據的來源只有兩方面：病人作為證人，以及病人的醫療紀錄作為證物，但要是病人和醫生是「罪犯搭檔」（partners in crime），拒絕當證人，也以保障私隱為名，不同意讓醫生提供他的醫療紀錄作證物，在人證物證俱欠奉的情况下，醫委會也拿涉事醫生沒法。

多年行醫，我至今仍想不通如何處理一個有關病人私隱的問題。當年曾經遇過一名在醫院產子的孕婦，她和丈夫非常恩愛，她的丈夫以為妻子是第一次懷孕，緊張興奮到不得了。他有所不知的是，妻子向他隱瞞了以往的一段情緣，以及曾經懷孕生子的秘密。她和前度分手後把孩子交前度撫養，自己和現任丈夫開始了新生活。由於她的醫療紀錄寫上她是第二次懷孕，所以入院時她已向醫護千叮萬囑，她的醫療紀錄要絕對保密，醫護人員也絕不可向她丈夫透露孩子是第二胎的秘密。這是她的私隱，醫院自然遵從。嬰兒出生後，因為呼吸困難要轉送到新生兒病房，問題便來了：她作為病人當然有權要求她的紀錄保密，但我們怎能拒絕父親查閱孩子的紀錄？總不成我們觸犯法律在紀錄上填上假資料，說他是第一胎吧！孩子在病房住了一星期，整個星期我都是戰戰兢兢，擔心孩子父親要求查閱紀錄，那時不知如何是好。

「魔鬼在細節」，即使像尊重私隱這麼好的東西，實行時也有它的問題。

文：霍泰輝

（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕霍泰輝 兒言自得 病人私隱

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