明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

俠醫仁心：鋼線上的平衡

【明報專訊】現代社會把出生世代分類標籤，我是屬於baby boomers後的X世代（Gen X），而我的子女屬於Z世代（Gen Z）。Z世代泛指1995至2009年出生的年輕人！

不同世代在成長環境、經濟條件和價值觀都有明顯分別。上世紀五六十年代的香港，在二次大戰後復蘇，生活和經濟還在困境中掙扎。到七八十年代經濟才開始起飛，香港能成為國際金融中心，靠着的是一代又一代擁有「獅子山精神」的香港人努力奮鬥！當年香港人日復日艱辛工作，大都是為了維持一家生計，能夠爭取到「半斤八両」已很滿足，基本上談不上什麼享受生活。過去數十年的努力成果，令香港現在有條件朝着成為國際創科中心的目標邁進！

父母努力工作的目標都是為了下一代有着更美好的生活。相比上世紀，香港人的生活質素已大大提升，年輕一代亦因而有空間追求「工作和生活平衡」。父母理應為子女得到更佳的生活環境而感到欣慰，但我發現大部分有孩子在社會工作的父母輩卻不大認同work life balance，甚至反對年輕人提出這種個人主義的生活態度。作為院長、外科醫生和父親的我，工作尤其繁忙，難以明白怎樣才能在工作和生活中找到平衡。上一代艱辛工作，往往沒有時間思考和享受生活，work life balance則是Z世代年輕人追求的新生活模式，這種「代溝」確實存在於不同世代，在理想和現實價值之間的掙扎，亦會引起長輩們的誤會，以為這是減少工作的藉口！

為人父親的我，取向是父母和Z世代子女溝通時先不要立即否定他們的想法，可以先打開討論空間的同時分享我們的人生經驗。事實上這概念源於克拉克（Sue Campbell Clark）在2000年提出的工作和家庭生活論，將工作和生活平衡定義為，在工作和家庭之間找到產生最少衝突的立論，讓雙方同時完美運作。Work life balance在人生不同階段有着不同重點，如二三十歲是人生起步，責任相對小而擁有較多自我空間和時間；三四十歲則有着照顧家庭和小孩的負擔；到五六十歲時不止發現身體健康開始發生變化，腰痠背痛之餘，年邁的父母更需要我們多加照顧及陪伴！

工作生活不平衡 過勞風險高40%

世界衛生組織將「過勞」（burnout）定義為一種與持續工作壓力有關的慢性綜合徵。研究發現未能在工作和生活找到平衡點的人，過勞發生機率比平常人高出40%！資訊科技發達令人離不開工作，通脹令支出增加都是都市人工作過勞的原因。在日本甚至出現日語「過勞死」來形容因疲勞過度成疾而死，原因可能是由壓力引起的心臟病，或長期疲倦所導致的中風致死。

《論語》中孔子說：「過猶不及」。凡事過分用力或做得不夠皆不妥當。要達至平衡，必須智慧和歷練。當我過着極度忙碌生活的同時，亦希望能珍惜和家人共處的時間，「優質時間」（quality time）比「實際時間」更重要！

人生好比鋼線上的表演者，觀眾看到他平衡地走在鋼線上，只有他自己才感受到隨時下墮的壓力，以及為需要達至平衡而付出的努力。

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕work life balance生活工作平衡 Z世代 X世代 趙偉仁 俠醫仁心

上 / 下一篇新聞