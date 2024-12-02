俠醫仁心：鋼線上的平衡

不同世代在成長環境、經濟條件和價值觀都有明顯分別。上世紀五六十年代的香港，在二次大戰後復蘇，生活和經濟還在困境中掙扎。到七八十年代經濟才開始起飛，香港能成為國際金融中心，靠着的是一代又一代擁有「獅子山精神」的香港人努力奮鬥！當年香港人日復日艱辛工作，大都是為了維持一家生計，能夠爭取到「半斤八両」已很滿足，基本上談不上什麼享受生活。過去數十年的努力成果，令香港現在有條件朝着成為國際創科中心的目標邁進！

父母努力工作的目標都是為了下一代有着更美好的生活。相比上世紀，香港人的生活質素已大大提升，年輕一代亦因而有空間追求「工作和生活平衡」。父母理應為子女得到更佳的生活環境而感到欣慰，但我發現大部分有孩子在社會工作的父母輩卻不大認同work life balance，甚至反對年輕人提出這種個人主義的生活態度。作為院長、外科醫生和父親的我，工作尤其繁忙，難以明白怎樣才能在工作和生活中找到平衡。上一代艱辛工作，往往沒有時間思考和享受生活，work life balance則是Z世代年輕人追求的新生活模式，這種「代溝」確實存在於不同世代，在理想和現實價值之間的掙扎，亦會引起長輩們的誤會，以為這是減少工作的藉口！

為人父親的我，取向是父母和Z世代子女溝通時先不要立即否定他們的想法，可以先打開討論空間的同時分享我們的人生經驗。事實上這概念源於克拉克（Sue Campbell Clark）在2000年提出的工作和家庭生活論，將工作和生活平衡定義為，在工作和家庭之間找到產生最少衝突的立論，讓雙方同時完美運作。Work life balance在人生不同階段有着不同重點，如二三十歲是人生起步，責任相對小而擁有較多自我空間和時間；三四十歲則有着照顧家庭和小孩的負擔；到五六十歲時不止發現身體健康開始發生變化，腰痠背痛之餘，年邁的父母更需要我們多加照顧及陪伴！

工作生活不平衡 過勞風險高40%

世界衛生組織將「過勞」（burnout）定義為一種與持續工作壓力有關的慢性綜合徵。研究發現未能在工作和生活找到平衡點的人，過勞發生機率比平常人高出40%！資訊科技發達令人離不開工作，通脹令支出增加都是都市人工作過勞的原因。在日本甚至出現日語「過勞死」來形容因疲勞過度成疾而死，原因可能是由壓力引起的心臟病，或長期疲倦所導致的中風致死。

《論語》中孔子說：「過猶不及」。凡事過分用力或做得不夠皆不妥當。要達至平衡，必須智慧和歷練。當我過着極度忙碌生活的同時，亦希望能珍惜和家人共處的時間，「優質時間」（quality time）比「實際時間」更重要！

人生好比鋼線上的表演者，觀眾看到他平衡地走在鋼線上，只有他自己才感受到隨時下墮的壓力，以及為需要達至平衡而付出的努力。

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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