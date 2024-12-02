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知多啲：DIY染髮逐少塗 勿超包裝建議時間

【明報專訊】年末歲晚是髮型屋旺季。不想呆坐三數小時，不少人選擇在家DIY染髮。專家提醒自行染髮的注意事項。

染髮前 避過敏成分

‧認清成分：仔細閱讀染髮劑產品包裝上的資料，避開自己可能過敏的成分。皮膚及性病科專科醫生陳厚毅說：「外遊時，有人會購買當地染髮劑產品，如包裝的資料是不認識的外文，一定要將之翻譯，認清產品成分是否適合自己。」

染髮時 戴手套口罩

‧做足保護措施：陳厚毅提醒，戴上手套及口罩，以減低接觸化學成分的風險。如頭皮有炎症或傷口，或濕疹、牛皮癬發作，要避免染髮。

‧頭髮乾身：香港專業教育學院（IVE）沙田院校健康及生命科學系系主任姜艷媚表示，由於染髮劑是液體，如事前把頭髮弄濕，就算使用適量染髮劑，也會令濕髮較易接觸到頭皮。另頭髮弄濕可能會把部分染髮劑稀釋，影響相關化學反應，亦影響顏色效果。使用染髮劑時，頭髮需保持乾身。

‧跟足染髮時間：姜艷媚表示，製造商就染髮時間做過測試，而包裝所列的染髮時間，足以令染髮劑對頭髮適當地產生化學反應，達到預期效果，亦對頭髮有一定保護。大家切勿貪心，以為染髮時間超出建議時間，染出來的顏色會更好；相反，化學反應愈久，對頭髮傷害只會愈嚴重。

‧宜少忌多：姜艷媚留意到一般染髮劑產品只提及把染髮劑蓋在頭髮上，但對每次使用分量甚少描述。她建議把所需分量逐少重複幾次蓋在頭髮表面，避免頭皮接觸到多餘染髮劑。「可把染髮劑開口對準掌心，輕輕擠壓產品，擠出一個小圓的分量，然後塗上頭髮表面，搽完再擠。」

‧頭皮不適停用：陳厚毅指出，染髮期間，如感到頭皮痕癢、灼熱、刺痛等不適，須立即用清水冲洗頭皮，並暫停使用。

染髮後 去除殘留化學物質

‧徹底清潔頭皮：陳厚毅指出，染髮後要清洗幾次，徹底清潔頭皮，去除殘留化學物質、減少過敏風險等。不要太頻密染髮，每次間隔至少2至3個月。

[健康]

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