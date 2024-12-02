頻頻染髮 誘發禿頭危機

染髮劑含大量化學物質，選擇天然、草本成分的染髮劑，是否一定安全？將染髮時間增長，令染髮劑留在頭髮久一點時間，就能染出更深、更持久的髮色？

想靚又要健康？一於聽聽皮膚科專科醫生，以及健康及生命科學專家的教路。

染髮劑對健康風險的討論一直眾說紛紜。染髮劑中一些化學成分被世界衛生組織（WHO）屬下國際癌症研究機構（IARC）列為可能致癌物，包括鄰苯二胺（OPD）列為可能致癌物2B類，歐盟則把對苯二胺（PPD）列為皮膚致敏物。外地一直有不少研究指出染髮劑可能會增加血癌、膀胱癌和乳癌風險。IARC曾於2010年做一項染髮致癌研究，發現常接觸染髮劑的美髮從業人員罹患膀胱癌的比例略有上升，至於經常染髮的消費者，其癌症發病率則與一般人無顯著差異。

無證據證染髮劑與癌症有關

染髮劑到底會不會導致癌症？皮膚及性病科專科醫生陳厚毅與香港專業教育學院（IVE）沙田院校健康及生命科學系系主任姜艷媚均指出，至今並無充足科學證據證實染髮劑與任何癌症有聯繫。

陳厚毅引述《英國醫學期刊》（BMJ）2020年一項關於117,200名女性的永久染髮劑研究，該研究團隊追蹤個案達36年之久，最終發現整體癌症風險跟一般人相比沒有顯著增加。姜艷媚表示，以前染髮劑含有一些致癌物質，如酚類化合物等，但相關成分早已被禁用，所以只要適當地使用，應不存在致癌風險。

染髮劑致敏發炎 嚴重毛囊死亡

不過，染髮劑若使用不當，可致頭皮敏感卻是不爭事實，尤以濕疹患者最易中招。陳厚毅指出，雖然坊間染髮劑產品五花八門，但基本化學原理和主要成分卻相似，而且不少成分含致敏物質。消委會曾檢測市面永久染髮劑，發現六成染髮劑含致敏物質或重金屬，當中的對苯二胺（PPD）、鄰苯二胺（OPD）、間苯二胺（MPD）及甲苯-2,5-二胺（PTD），皆被歐盟《CLP法規》定義為屬急性毒性及第一類皮膚致敏物。

他指出，如頭皮接觸到染髮劑引起過敏，首先會出現紅疹，感到痕癢。接觸時間愈長，愈有可能導致皮屑，如再用力抓癢處至破損，可令皮膚發炎，甚至長膿瘡；若不及時求診，可令敏感情况加劇。頭皮一旦長膿瘡，處理不好可導致毛囊死亡，無法長出頭髮，變成禿頭就不能逆轉。建議使用染髮劑時，一旦出現輕微刺感、痕癢等不適感覺，要馬上清洗頭髮。只要徹底冲掉殘留在頭髮的染髮劑，頭皮敏感應可不治而癒。但如清洗後皮膚過敏情况仍然持續，則應盡快求醫。對於有家族濕疹病史，或濕疹、牛皮癬正發作，頭皮有炎症或頭皮有傷口等，應待相關毛病不再活躍，才適當地使用染髮劑。

勿迷信天然 患蠶豆症忌用草本海娜

不少標榜成分天然的染髮劑產品，是否較安全？姜艷媚指出，這類產品成分複雜，當中可能含有一些未被明確鑑別的成分，或潛在健康風險，選購時不能掉以輕心。

消委會曾檢測部分聲稱天然的染髮劑樣本，發現致敏物質含量頗高，更有禁用的致癌物質，提醒消費者勿迷信「天然」、「草本」、「有機」等聲稱。其中一個例子是為人熟悉的天然染髮劑草本海娜（henna）染髮粉，消委會發現全部測試樣本的微生物含量均超出內地要求，由於這類染髮用品染髮時間較長，而且需經常補染，有可能增加化學物質和微生物對身體造成的健康風險。蠶豆症患者更不應使用含有海娜成分的草本染髮粉，因成分會誘發溶血反應。

阿摩尼亞、重金屬 破壞頭髮角質層

姜艷媚又提醒大家不容忽視染髮劑對頭髮角質層的破壞。染髮劑含有阿摩尼亞，會將頭髮表面角質層打開，有利過氧化氫去除頭髮原本顏色，使染料更易上色。染髮劑亦含一些重金屬，在某些化學反應中充當催化劑，令色素穩定地附着髮絲。

染髮效果的持久度，其中重要因素在於阿摩尼亞及重金屬的分量，它們在永久染髮劑的含量通常比短暫染髮劑為多。阿摩尼亞氣味刺鼻，亦容易導致頭皮和眼睛敏感；而頭髮接觸阿摩尼亞及重金屬愈多，對角質層的破壞愈大，繼而導致頭髮變得乾燥、脆弱，甚至容易斷裂。「要減輕角質層的傷害，染髮後要適當護理頭髮，染髮次數絕不宜過頻。」

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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