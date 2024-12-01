明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日文學

文化

星期日文學‧無患之城 無窮變奏——專訪《身體變奏曲》作者潘國靈

【明報專訊】《身體變奏曲》在2024年中出版，疫情的記憶尚未遠離，城市看似如常，但那些隔絕的年月、動盪的風與火，印記不易擺脫，尋常街巷還存有強烈的暗示和隱喻。小說的主要時空橫跨2019至2023年，11篇故事可以獨立成篇，以種種身體的異常回應時勢幻變，但若視之為一個整體來讀，才更見人物、母題與情節之間的複現與變奏。至於小說以外的時空，潘國靈正與疾病對抗，在《身》完稿後，他的健康出現突變，至今仍在治療中，並形容「是意料之外地演變着的『第十二章』」。

身體的變奏 時代的協奏

訪問在幾次文字往來間，漸漸成形，潘國靈有時會在電郵交代幾句治療的近况，盡量輕描淡寫，但仍能感受到寫下那些文字的不易。潘國靈很少向外提及身體近况，因為「總是傻傻地想『捍衛』作品多於自己，怕別人把《身》與刻下的自己畫上等號，其實有什麼可『捍衛』呢」。不過與其說是「捍衛」，倒不如說面對疾病這麼巨大的事物，《身體變奏曲》期待處理更細緻的辯證，所以不願意讓讀者被文本外的雜訊影響，下意識地連結作者的經驗，忽略那些遠離單一個體卻跟時代更貼近的面貌。

儘管如此，我們還是會想從作者口中知道：「為何是疾病？」潘國靈則認為這不止是一部疾病之書：「我無意只寫一部單寫疾病的書，也無意只寫一部個人病史小說化的書。若以『協奏』作比喻，這小說可說是身體、社會與情感的協奏，身體固然是主樂器，後二者也卻非只屬配樂。小說所寫的是，三者或有因果關係或只是同時上演的強烈交遇，一起經歷巨大跌宕。」

以「變奏」作核心，比起從身體／疾病切入，更能貼近小說的思辨。潘國靈細數筆下的人物，有出現私影模特兒、身體藝術家如鋼管舞者、走繩人、繩縛師等，或者身體置於重大事件現場，這些「變奏」本身都不算是疾病，牽涉到身體其他的可能。像〈完全赤裸之難〉以私影模特兒的自述，處理主體剝離與凝視，在工作和求醫的場域裏，面對外部的鏡頭和身體的內窺，不同的經歷交織，侵略性卻是若有若無的。這些變異帶來疾病之感，又不盡相同，故此「這書叫《身體變奏曲》而非《疾病變奏曲》，雖然疾病貫穿整本小說，但身體不盡就是病體」。

相對於一些人物對身體變奏的探索，疾病往往是被「強加」多於主動開拓，潘國靈認為病者在承受的過程中，也會開啟對身體及其他種種的感知和發現。人與疾病的關係，遠比克服還是妥協複雜得多，小說探討更幽微之處，如何在身體受限之時探尋自由，也牽涉到個體與時代社會的扞格。身體的陷落總是艱難，但他形容「書中的人物都有自己的堅執」。

「交織」是小說的另一核心，換個說法，也可以形容為「協奏」。故事涉及的疾病並非隨意選擇的，潘國靈將個人經歷轉化為創作時，會提取一些與社會狀態相扣連的：「譬如說〈獨立的骨頭〉，失聲者在自我治療的過程中發現到人體音箱的奧秘，其中舌骨是全身體中唯一沒有關節相連的獨立骨頭；表面看這是一個病變故事，但故事始於敘事者『我』對『共同體』的抱疑，小說在彈撥身體零件時，每每帶有另一層意思或弦外之音。如書中常寫到的失聲／變調，是疾病也是社會的一種狀態。又如〈枯骨之谷〉，好像在寫一場精神疾病，但故事中交集《聖經》先知書的『悖逆之家』、『全權治理』等，也不可能沒有寄寓。身體與社會如何纏結，這裏頭有很多不同狀態和可能性，不一定就是對應，這些都要讀者看小說自行領會了。這裏說到的社會也非籠統，全小說主要的時空在2019至2023年（也有回溯至更早的），在寫及社會事態上，一定程度是《離》的延續。」

不是非此即彼 更多是矛盾共存

小說集《離》在2021年出版，回應雨傘運動及其後的香港，裏面的人事物像幽靈般消散，又如鬼魂般徘徊守望。我們會發現記憶虛實夾雜，既公共又私密，類似的特質也在《身體變奏曲》裏讀到。問及身體與疾病的私密與公共，潘國靈認為，必須以悖論看待，摒棄一元化或二元對立的思維：「不是非此即彼，更多是矛盾共存。每人的身體，總是私密而又公共的，既個體而又集體的，每個人的身體都是自己的，但又必然離不開社會化，當中可以出現很多張力，也有人比較順應社會化而活。」

如〈役年．疫年——窗內．窗外〉便特別能體現其中的內外纏繞，小說名稱已有暗示：「這篇寫疫情也寫到另一『役情』（或說『風暴』），也只有在這城，時間上是『役』、『疫』相接，口罩相連，卻是另一種突變轉向。」故事空間的窗內與窗外，不只有室內外，也包括屏幕視窗內、視窗外。敘事者「我」方才陷身於自己的傷逝，課堂開始，意識突然轉向Zoom，完了課又走到室外，與旁聽生走到深水埗的街道上，看着「役」「疫」交集的社會詭異狀態。另一篇〈一條自縛的麻繩〉也寫到窗內、窗外，「綑縛」的意象連結室內與室外各自進行的兩件事情，它們獨立發生，但煙霧的街道與薰香的暗室，卻始終牽連在一起。

讀者會在《身》裏看到許多「我」的敘述，他們都是不同的角色，跨越階層，儘管同處一個大時代、大事件，人們都攜着各自的記憶和情感來到現場，經受不同的衝擊。讀者可能會看到自己，也可能因理解人物而同理現實裏的旁人，因為我們曾被動盪與痛楚連結。潘國靈認為小說正是透過人物處境來說故事：「小說的精神不在主張道理，更多的是對物事的抱疑和叩問。小說不可無思考，但也不可單靠思考創造出來。你說到的動盪與痛楚很重要，小說想捕捉的是世情的紛亂，痛楚不可自製，要源於真實，也就是生命的脈動。」

疾病的公共性與私密性也有另一面，潘國靈認為這關乎疾病本身的性質，例如有些疾病非常罕有，俗稱「孤兒病」；另一極端的是覆蓋全世界的「瘟疫」，各人都在疾病的處境下被「連結」了，但同時體驗着史無前例的隔離。「但『連結』未必就是理解，『隔離』也未必沒有溝通。疫情下的境况，如異常的交混、身體與社會政治的交碰，也遠比『多了理解』還是『更為隔絕』複雜」。

也許準確的提問並非「為何是疾病」，而是「為何是小說」，因為唯有同樣複雜的兩者才能彼此承載。潘國靈補充：「小說總是一種複雜的精神，害怕將事物簡化。書中寫及的疾病不止一種，在極端罕有與極端擴散之間，中間有不同的疾病光譜，必須由讀者走進字裏行間來看了。但容我再說，疾病是連結許多物事的主軸，但小說寫的不只是疾病本身，若單以疾病視角來看，會有所約化。這也是我想捍衛的。」

長篇藏在每個故事裏

我們還會記得《寫托邦與消失咒》裏，那座迷人的寫作療養院，記憶與想像成為層層旋轉的迷宮，必須要從另一重現實解答當下，然後面臨更多疑惑。《身》雖然沒有《寫》的迴旋複沓，卻具備另一種短篇小說集與中長篇小說的雙重性，潘國靈以〈役年．疫年——窗內．窗外〉作例：「固然獨立可讀。但如把它放在第二章整體來看，它是第二章『我』的故事的開初，此時『我』並未染疫，來到此章的末篇〈一隻陌生的塑膠手錶〉，『我』才受到感染，時間也一直推移。其間的小說，都有一條發展脈絡。」

另一個例子是小小說〈SEE-SAW〉 和〈你的指和髮、手和臉〉，前者恍若囈語，回溯起落拉扯的關係，後者是一篇對昔日戀人細密身體記憶的詩化散文，「它們其實都嵌在第二章中，貫徹着一個對『我』來說，消逝了卻恍若幽靈身體縈繞不散的『你』（在書中以另一字款標示）」。

變奏不只是小說的主題，也是結構，潘國靈視諸篇短作如一個變奏曲式的中長篇整體，算是一點實驗：「我心目中的構思，三章大概三組人物，主要都由不同的敘事者『我』來述說，其與周遭人物在身體、社會、情感災變下的故事，互有關連，各有調性，有相異也有相似性。小說誕生出來供開放閱讀，但如果作者也在尋找心目中的理想讀者，我心目中的理想讀者是會把小說的樂章由首聽至尾，起碼在首讀時給它一次這樣揭示的機會。這樣才能讀出更多變化層次。當然這需要更大的耐性。」

文˙韓祺疇

編輯˙鄒靈璞

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

相關字詞﹕身體 星期日文學 韓祺疇 小說 疾病 潘國靈 身體變奏曲

上 / 下一篇新聞