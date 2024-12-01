明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

通識導賞：大時代下的交響大教堂 布魯克納二百周年誕辰

【明報專訊】最近香港一間貓用品店，在鐵閘上畫了一隻納粹軍官造型的貓，並做出納粹致敬手勢。這鐵閘畫在社交媒體迅速引起巨大迴響和爭議，最終負責人致歉並修改畫作，整個經過足證納粹禁忌仍是部分香港人的歷史常識。歐洲第三帝國這短命王朝，長久以來是德國未敢遺忘的歷史傷痕，然而，在古典音樂界不少學者都在詰問，納粹禁忌的這張網該撒多闊，應要提防幾多與希特勒及其文化政治相關的音樂圖騰。華格納的音樂至今仍是以色列碰不得的紅線，另一位同是希特勒至愛，生前甚至抱持反猶言論的奧地利音樂家布魯克納（Anton Bruckner）卻可免疫。今年是布魯克納誕辰二百周年。站在廿一世紀回望，我們或可再追問，該如何重新理解布魯克納的古典樂，其宗教政治觀如何影響他創作音樂和理解世界。今人又應如何理解納粹德國，挪用布魯克納去建設自身的文化史觀。

從奧地利鄉村到維也納

1824年，是古典音樂史上的重要一年。被華格納喻為交響樂曲頂峰之作、整體藝術（Gesamtkunstwerk）之典範的貝多芬《第九交響曲》，這年由作曲家親自指揮，在維也納首演獲得巨大成功。同年在奧地利，另一音樂巨人布魯克納剛剛出生。三、四年後，貝多芬和舒伯特先後去世，可以說，布魯克納的成長，剛好跟維也納的古典時代，即以海頓、莫扎特和貝多芬所主導的黃金年代擦身而過。在往後自由奔放的浪漫主義時代，布魯克納因為交響樂緊隨古典時代的規範，反而變成了格格不入的音樂家。

布魯克納在奧地制鄉村長大，自小學習小提琴、鋼琴和管風琴，後搬到上奧地利首府林茲（Linz）作系統學習。在完成基礎教育後，為了賺取收入繼續進修，他跑到偏遠地區當學校老師。但在那些貧困之鄉，老師往往同時是農夫和打雜工，需要所有事情一手包辦。因此他既要作曲、教琴和管理教堂詩歌班，同時要負責掘薯仔、教堂敲鐘、準備祭壇做彌撒之類，以換取微薄的工資。直至他去林茲當上教堂的管風琴師，再擔任男聲合唱協會的指揮，其經濟和社會地位才開始改善。他的管風琴演出相當出色，甚至不時展露即興表演的才華。這不單使他同時受教堂和音樂學校的注意，往後也影響到他的交響樂創作。

平衡創作意念與他人看法

奧地利在工業時代高歌猛進，運輸交通技術和基建不斷發展，布魯克納也見證着這歷史變化。廿八歲他第一次前往維也納短暫進修音樂時，只能乘搭費時的輪船，因為在當時的林茲，最先進的交通只是在路軌上用馬匹來拉行的列車。即使連接巴伐利亞和奧地利的伊麗莎白皇后鐵路正在興建，但要待至19世紀五十年代末，林茲和維也納之間才建成第一條鐵路線。直至那時，布魯克納才更容易前往維也納尋找機會，也能搭乘火車前往巴伐利亞結識華格納等一眾德國音樂家。

1868年，布魯克納獲委任為維也納音樂學院教授，但過程並不容易。一方面，出身鄉村的他，始終對城市生活帶點天然的抗拒，另一方面，放棄林茲的穩定生活到維也納追求未知的音樂發展，着實是一場很大的人生賭博。在前一年申請教職失敗後，布魯克納在跟不同故人的通信中，不約而同地談起他的焦慮。甚至因為過大的心理壓力，他情緒崩潰，不得不搬去山城小鎮巴特克羅伊岑（Bad Kreuzen）療養幾個月。幸而在故人馮·彪羅（Hans von Bülow）等的鼓勵下，他最終還是選擇前往維也納尋找機會，成就下半生的輝煌音樂事業。創作意念與獲取他人認同的兩難，始終困擾着布魯克納的整個人生，使得他不斷修改既有作品來滿足大眾的期許，因此布魯克納的作品往往有着不同時期修改的眾多版本。

布魯克納與交響樂

如今被稱為後貝多芬時代最重要的德奧作曲家之一，也是交響樂發展重要承繼者的布魯克納，以九首交響樂(另加兩首F小調和D小調交響樂沒有用數字命名)著名。論當今各大歐洲管弦樂團，在現場演出或錄音作品之中也不難找到布魯克納的曲目。從名指揮卡拉揚（Herbert von Karajan）到巴倫波因（Daniel Barenboim），全都為後世留下了布魯克納交響樂全集的錄音。布魯克納生前於交響樂創作的成就，早已得到國家和學院肯定，先後獲頒奧匈帝國認可的公民崇高榮譽騎士十字勳章（Knight's Cross），以及維也納大學頒授的榮譽博士，而布魯克納是第一個以音樂家身分獲該榮譽博士的。

但不得不說，布魯克納的交響樂創作生涯可謂大器晚成，這點跟同代的布拉姆斯（Johannes Brahms）十分相似。早期他創作彌撒曲、聲樂歌曲或序曲較多，帶有濃厚宗教意味。作為大學老師的布魯克納，相當受學生和學校的認同，但在當時維也納的文化音樂圈，他長期不是廣受歡迎的作曲家，直至晚年才慢慢聲名鵲起。其交響曲以多停頓和拼貼式重複為特色，儘管令當時（甚至今天）的觀眾有點困擾，但第二首交響曲的公演反應還算不錯。不過到了第三首獻給華格納的交響曲，在公演時卻受到重大挫折，不僅觀眾在演出途中紛紛離席，連台上樂手也不買帳甚至提早離場（其學生馬勒Gustav Mahler，是少數留下來的觀眾）。因此，音樂學者Andrea Harrandt也用上「醜聞」一詞來形容那場音樂會。

這次的挫敗除因原本的指揮過身而陣前易帥，還有兩點很值得注意。第一點是學者認為布魯克納傾向創作篇幅宏大的交響樂，樂曲長度不太符合當時觀眾的預期。十九世紀中維也納的古典樂聽眾大多習慣混合式的音樂會，即一場音樂會中演出多首來自不同作曲家的作品。但由於布魯克納的交響樂太長，佔用了整場音樂會的時間（一如今天演出馬勒作品，有時整場音樂會也只會演出一首歌），觀衆的期望難免有落差，當時小劇院等藝術傳播空間或媒介的限制，也影響了觀眾的接受程度。

另一點是，布魯克納與布拉姆斯一前一後到維也納落腳，卻成為了某種周瑜與孔明的派別之爭。年輕幾年的布拉姆斯，代表着古典維也納的保守主義，跟當時的華格納-李斯特派系針鋒相對，華格納覺得器樂音樂（instrumental music）來到浪漫主義時代已慢慢凋謝，再沒法喚回生機，而布拉姆斯卻致力復興傳統音樂風格如協奏曲或交響樂，像是要延續古典黃金時代的血脈。因此，當時維也納保守派系評論家如漢斯力克（Eduard Hanslick）形成了所謂布拉姆斯的崇拜者群體（Brahms cult）。

同樣着力創作室樂和交響樂，並且沒有歌劇作品的布魯克納，理應更接近這保守主義進路，但他本人卻更親近華格納，甚至把交響曲獻給他，結果自然遭到漢斯力克等人的忌恨。

音樂作為文化政治之延伸

華格納與布拉姆斯的陣營角力，不能單單理解成偶像群體間的競爭，反而更大程度是宏觀歐洲政治格局的文化政治反映，而布魯克納也無可避免地捲入其中。

布魯克納成長的年代是奧地利保守主義高光之時，當時奧地利帝國外交大臣梅特涅（Klemens von Metternich）作為後拿破崙時代維也納會議的重要主導者，也是後來歐洲勢力平衡的設計者，他一直反對並主張鎮壓國內的自由主義跟社會主義力量，以穩固皇權。但隨着工人運動此起彼落，奧地利也在1848年的革命中變天，革命力量推倒了傳統的保守國體，民族國家意識開始出現。更重要的是，當布魯克納和布拉姆斯來到維也納的六十年代初，正值鐵血首相俾斯麥（Otto von Bismarck）帶領普魯士打敗奧地利，令後者再無法在德語世界擔當領導者，以至失去在德國統一運動上的位置。

而當時維也納的文化圈子，像漢斯力克等評論人如此講究樂曲與音樂形式的德國性（Germanness），在這背景下也便能夠理解——只有爭奪到文化的正統性，才能確證國家在政治上的優越地位，這文化上的較勁，跟軍事上的角力是平行出現的。布魯克納當然亦曾經創作過少量的「愛國歌曲」，如《德國人之歌》（Das deutsche Lied），只是當時為特定場合或比賽創作特定歌曲的情况其實相當普遍，布魯克納的大多數主要作品都沒有這類明顯的政治傾向。

不過，單從布魯克納對於革命或自由主義的興趣缺缺，或可反映到他的保守秩序傾向，也是他獲得皇權秩序和制度認同的根據。而他作為當代重要的天主教音樂家，或也可解釋他的反猶傾向或者保守主義。這些個人政治宗教取態或甚至是他受到納粹黨吸引的原因，畢竟當時的天主教廷跟國家社會主義過從甚密。

多元衝突詮釋可能

布魯克納一輩子都是天主教徒，也不斷創作和演出管風琴的樂曲，這面向深深地影響他的交響樂創作，以至學者們如Alexander Rehding 用「交響大教堂」（Symphonic Cathedral）來比喻和理解他的音樂。他採用大樂團的編制，歌曲往往呈現宏大的結構和深度，同時也善用許多傳統宗教音樂元素如賦格、合唱。他的交響樂中多用到停頓位，據說可能是效法教堂管風琴演奏時，在教堂內迴盪的殘響效果。這音樂的空間感（Weiträumigkeit），無疑是充滿了中世紀教堂的懷舊時間感，使他跟同代浪漫主義的風潮甚為不同。

只是不同於後來的理查．史特勞斯（Richard Strauss），布魯克納沒法活到二十世紀，見證納粹黨的上台，因此也幸免於這些時代抉擇。而布魯克納的反猶傾向，到底是出於宗教上的衝突、政治上的國族意識，還是華格納的個人影響，恐怕很難三言兩語解釋得清。而在當時奧地利的政治世界，反猶取態也存在於基督教社會主義或自由國族主義的陣營思想中，不純然是極右的獨特主張。所以如何恰宜公道地審視古典音樂家的政治取態，無疑是後世極具挑戰的工作。

如法學家施密特以「對立之綜合」（Complexio Oppositorum）理解天主教的內在政治張力與包容力，那麼在布魯克納的交響大教堂中，或許也存在着多元衝突的詮釋可能。

文˙ 李宇森

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞