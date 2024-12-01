明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

餐桌共學：難以定義的加拿大料理

【明報專訊】月初跟家人去了溫哥華一趟。已好多年沒去加拿大，印象模糊。說起加拿大，第一時間想到的，就只有楓糖漿、肉汁芝士薯條（poutine）、冰上曲棍球、Celine Dion和lululemon。我問住溫哥華的朋友，有沒有加拿大料理可介紹給我，他們都反問「有加拿大料理的嗎？」那我不如先讀一下加拿大的飲食文化，抵達後也許能感受更多。我發現，與同樣是新世界國家、也曾為歐洲殖民地的美國相比，美國是熱鬧的超級文化大熔爐，飲食文化豐富多樣，脈絡複雜交錯，千絲萬縷，隨便挑一個主題，都能輕易找到海量的參考書，書目看起來可填滿一個學期的課程；至於加拿大的飲食史，我卻怎麼找也找不到一本完整而全面的參考書，僅有零散的學術期刊合集、食譜書，以及一些不連貫的微觀篇章、人物故事和家族回憶錄。我轉而先粗略地讀一下加拿大歷史。

加拿大的殖民與誕生

哥倫布在15世紀末發現美洲新大陸，開啟了歐洲人在美洲的殖民歷史。然而，早在公元1000年，已有歐洲人在北美洲登陸。維京人（Vikings）由冰島和格陵蘭乘船，在拉布拉多（Labrador）和紐芬蘭（Newfoundland）登陸並建立短暫定居點。1497年，John Cabot為英國發現了紐芬蘭；1534至1542年間，Jacques Cartier以法蘭西國王（King of France）之名勘察聖羅倫斯灣（The Gulf of St. Lawrence），把曾探索之地稱為新法蘭西（New France）。Cartier從俘虜而來的嚮導中聽到易洛魁（Iroquoian）語 「kanata」，意思為「村莊」。到1550年代，加拿大（Canada）這名字開始出現在地圖上。1604年，法國探險家Samuel de Champlain在阿卡迪亞（Acadia，即現今的新斯科舍，Nova Scotia）建立皇家港（Port-Royal）；1608年在現今的魁北克市（Québec City）建立一座堡壘。法國人與原住民合作皮毛貿易，以滿足歐洲對海狸皮毛的奢侈品需求；英國則佔領哈德遜灣（Hudson Bay）一帶作為貿易據點。17世紀中期，歐洲正在進行大混戰，英法兩國雖同時在內亂中無暇顧及殖民地，但仍是在北美土地與貿易上持續爭奪的兩大勢力。歐洲列強之間的七年之戰（Seven Year's War，1754-1763）中，英國成為大贏家，法國是大輸家。密西西比以東的大陸，包括新法蘭西都成為英國殖民地，信奉新教的英國把新法蘭西改名為魁北克省（Province of Quebec）。1774年英國議會通過《魁北克法案》（the Quebec Act），恢復法國民法，同時保留英國刑法，將英國制度原則與當地實况結合，允許法語天主教徒群體（Canadiens）享有宗教自由和擔任公職。1776年，魁北克以南的13個英國殖民地宣布獨立，效忠英國王室的保皇黨（Loyalists），當中包括荷蘭、德國、英國、北歐和原住民等族裔，遷到新斯科舍和魁北克。1841年，上加拿大（魁北克省西部，英語區）和下加拿大（魁北克省東部，法語區）合併為加拿大省（Province of Canada）。1864至1867年間，加拿大省又被劃分為兩個新省：安大略省（Ontario）和魁北克省，連同新斯科舍省和紐賓士域省（New Brunswick），在英國支持下組成一個新國家。1867年7月1日，英國議會通過《英屬北美法案》（the British North America Act），加拿大（The Dominion of Canada）正式誕生。之後其他殖民地陸續在英女王的允許下，作為省份加入加拿大聯邦。紐芬蘭-拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）是最後加入的省份（1949）。

包容一切的混血料理

美國為擺脫英國的帝國主義、歐洲的頹靡風氣與精英品味，中產階級在飲食上刻意追求簡樸，甚至推崇牛仔和軍人那種充滿陽剛氣息的營火（campfire）料理。到紐約後，第一時間想起忌廉芝士貝果包（cream cheese bagel）；去三藩市想起酸種麵包和蜆肉忌廉湯（clam chowder）；去芝加哥必嘗芝加哥超厚薄餅；去南部就要吃炸雞。英國新教徒視美食為令人墮落的誘惑，提倡食物只是身體的燃料，單調無味的食物是為了靈魂好。即使意大利和法國人最喜歡鄙視英國料理，說它是飼料，但最起碼難吃也是一種令人難忘的特質。加拿大料理卻很難定義，沒有很鮮明的個性，就像學校那位存在感很低、其實很友善平和又可愛的同學。

在連本地人都難以分辨誰是遊客的溫哥華，我作為遊客，看到加拿大文化多元且包容，餐飲風格比香港更豐富。在香港吃到的各國菜式，於溫哥華有更多樣更廣的選擇。有一次，我去了一家鄉村風格、以在地食材為主打的餐廳，嘗了一個9道菜的tasting menu，主廚融合了菲律賓、意大利、法國、西班牙、馬來（Malay）和日本6種菜式與技法。新派料理餐廳多傾向融合多國特色的混血料理，讓人無法分辨哪種風格才是主調。加拿大社會科學與人文學科的學者認為，加拿大不似舊世界國家，承傳着被認可的飲食傳統，於是食譜成為非常重要的角色。尤其在1967年加拿大建國百年慶典期間，加拿大人透過編寫食譜書籍，欲塑造獨特的烹飪傳統，建立被視為加拿大料理的食譜資料庫，以強化飲食遺產，進一步建構國家身分認同。我去書店和圖書館讀食譜，發現加拿大料理承襲法式料理的根基，但由於新大陸的氣候不如歐洲溫和，早期定居者生活艱苦，料理脫去了法式的奢華精緻，但它沒有美式的粗獷豪邁，而是披上了英式的簡單樸實，卻又超越只作為身體燃料的飼料模式，同時融合原住民的狩獵、採集（foraging）和漁獵傳統，有種北歐料理的天然鮮美與純粹。踏入21世紀，加拿大料理比以往優雅細緻，口味也變得較為輕盈，並融入更多亞洲風味，近年更講究以永續方式生產或捕獲在地食材。加拿大是繼俄羅斯之後，面積第二大的國家。加拿大料理擁抱地大物博和豐富天然資源所提供的季節性新鮮食材，不斷借鑑、採用並改良其他國家的菜餚，吸納原住民和各民族的移民文化，形成一種謙遜卻體面、豐盛而多元的料理風格。

Cretons—平民版鵝肝醬

最初搜尋加拿大料理的資料時毫無頭緒，便先從魁北克料理入手，認識了cretons這道在法裔加拿大人之間頗為普及的傳統菜餚——一種肉類抹醬。它跟花生醬一樣，有幼滑版和粗粒版（不攪成肉泥）。食譜一般都大同小異，主要材料為豬肉，也有加入內臟或牛肉的食譜，有種平民版鵝肝醬的感覺。以隔夜麵包增充肉量，讓我聯想到意大利的窮人料理（cucina povera），看到食譜馬上愛上。我最喜歡溫哥華魁北克風餐廳St. Lawrence的主廚Jean-Christophe Poirier加入豬油渣的版本。每年聖誕我都做雞肝醬，今年決定做cretons！

食譜的分量大概可裝滿3罐400毫升的玻璃瓶，看似很多，但抹在玉米片（nachos）或薯片上，不知不覺就吃完一罐。煮cretons煮到一半時肚子餓了，索性舀3大勺拌意大利麵（未攪成抹醬前，根本就是白肉醬嘛）。抹醬放雪櫃可存1星期，放冰格則1個月。

Cretons抹醬。食譜

【煉豬油。材料】

•肥肉……200克

•食水……約80克

【做法】

肥肉洗淨後切成小丁，放入鍋中，加入食水，慢火煮至肥肉變金黃（約45分鐘至1小時）。把豬油過篩（裝入玻璃瓶，日後豬油撈飯或炒菜），豬油渣放涼備用

【抹醬。材料】

•豬油……35克

•洋葱……1個 （約170克，切絲）

•蒜頭……4至5瓣

•免治豬肉……600克

•隔夜酸種麵包……60克

•鮮牛奶……260克

•丁香粉……1克

•玉桂粉……2克

•肉豆蔻粉……2克

•黑胡椒粉……1克

•海鹽……15克

•高湯/水……250-500克

•豬油渣……30-40克

•豬油……4-6湯匙（入瓶用）

【做法】

1.在土鍋或厚鐵鍋中放入豬油，以中火加熱，油熱後加入洋葱和蒜頭。洋葱炒至透明狀後加入豬肉，將豬肉炒至微微焦黃

2.加入麵包、牛奶和所有調味料，煮90分鐘

3.過程中經常攪拌，如煮乾水，逐少加入高湯

4.90分鐘後，加入豬油渣，以攪拌機打成肉泥

5.抹醬裝瓶後在表面淋一層豬油封面。蓋上瓶蓋，置於雪櫃保存

■小貼士

上菜前抹醬置於室溫回溫。可配法棍多士、酸青瓜和芥末。

文、圖˙ 林女

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞