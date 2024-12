【明報專訊】在書店看到Burning the Books–A History of Knowledge Under Attack(《焚書:遭到攻擊與在烈焰中倖存的知識受難史》)時,即時想起中國歷史上秦始皇「焚書坑儒」的記載,但買回來細讀後,方知並不是這麼一回事。首先,這書完全不提中國,談的是西方——主要是歐洲——書籍和檔案被銷毁的歷史,而作者用上burning一詞,並非焚燒的意思,也不一定是惡意的,而是因為個人的喜好,或政治上的需要,毁滅自己視為「有害」的書籍和檔案,免得留下來給別人作為批評和攻擊的把柄。不過,在更多的情况下,是收藏書籍和檔案的圖書館和檔案室因搬遷或地方有限,再不能騰出空間收納,只好銷毁部分被視為重複或保留價值不高的。