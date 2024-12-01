周日話題：子債不會父還

自稱是銀行職員的cold call電話，想必每個香港人都經常收到。如果你沒有財務需要，很快就掛斷，也無風雨也無晴。但如果你是負債纍纍、有找數壓力的債仔，內心定起波瀾：真有銀行借平錢給我還貴息貸款，豈不快哉？

借低息新債，還高息舊債，可以稱為結餘轉戶，是常見的債務紓緩方法。這種方案雖沒有減少債務總額，但可慳利息支出，減少還款壓力，無論是普通債仔，還是企業和政府，聞之都兩眼發光，鬆一口氣。

上月初人大常委會閉幕，財政部就頒布類似的債務紓緩方案，還是近年最大規模的10萬億化債計劃。這個方案，究竟所謂何事？中國的地方政府，又為何欠下巨債呢？

「財技」借錢法

如同普通人債台高築，未必是個人品格問題，還有結構性源頭。中國地方債同樣如此，追溯下去的源頭是央地關係和財稅制度。

中國憲法第三條寫明：「中央和地方的國家機構職權的劃分，遵循在中央的統一領導下，充分發揮地方的主動性、積極性的原則。」這句話讀來頗為抽象，我們不妨借用家族關係類比：中央政府像大家長，主持大局，決定獎罰；31個省級政府是大家長的兒子，要發揮自己的能耐，把所屬地區發展好，爭取大家長的青睞。兒子之間，天賦和能力不同，既合作，也競爭。

為求各人財政均衡，大家長定下分帳制度。兒子的收入分成兩部分，一部分保留己用，另一部分上繳家族，然後再發還回去。這個制度，就是分稅制和轉移支付。

在兒子看來，他們事多錢少，收入還要上繳，儘管大家長二次分配，但費力需時，因此有動機舉債開拓財源，尤其是借錢大興土木，「跑數」帶動經濟。然而，大家長嚴令禁止借錢，這些兒子只好用「財技」破局，尤其是專門開公司借錢，用灰色的方法借了很多錢。

後來，當2008年金融海嘯來臨，大家長甚至鼓勵兒子舉債振興經濟，直到債務規模觸目驚心。形勢比人強，大家長於是改變主意，承認兒子借債的需要，前提是受大家長的管控。在2015年新的規則下，地方終於可以名正言順地舉債，一方面借錢投資項目，另一方面借低息債務，償還高息的灰色債務，也就是文初提及的結餘轉戶，政策方向至今不變。

這是簡化版的中國地方債故事。地方債涉及的「財技」很多，最常見的是地方政府融資平台，又稱城投債，它們在2023年的規模達64萬億人民幣。

以地為利

為什麼地方政府開個城投公司就能借錢？又有誰借錢給地方政府？這就牽涉政府以地為利，左手交右手參與地方經濟的運作。

簡單來說，融資平台公司是地方政府的「私生子」，政府將土地和其他國有資產撥入其中，然後城投公司將土地抵押，到銀行發債和借款募集資金。城投公司按法律地位是國有企業，正式名稱不是「融資平台」，而多有「建設投資」或「投資開放」等字眼。由於有地方政府的信用背書，國有銀行樂於貸款，購買債券，尤其是地方政府控制的城市商業銀行。

對地方政府來說，城投公司能開動「城市化」和「工業化」兩個引擎，帶動地方經濟的發展。在《人地之間》一書中，陶然指出地方政府玩轉經濟，靠的是「以地謀發展」，差別對待兩種用途的土地：一方面壓低工業用地的價格，招商引資，另一方面限量供應拉高商住用地價格，賺取土地收入。

這個過程，第二產業帶動住宅、商業、辦公的第三產業，到後來房地產業先行，地方政府亦可以藉「土地金融」支持工業發展。而城投平台作為政府的融資工具，置身其中代替政府投資基建，包括土地開發、公路、城市基建、工業區、文化旅行項目等。

然而，城投公司雖然產生外溢的經濟和社會效益，帶來稅收和改善基建，但城投公司本身逐漸成為沉重的債務問題。據統計，城投自行籌資承擔的基建投資額曾佔總基建的40%以上，其60%的可用資金來自新增債務，地方政府隱債由此積累。這些城投平台的項目回報率很低，現金流收入也不多，面對龐大的償還壓力。因此，城投平台常常需要依靠政府的財政補貼，尤其是政府發行的債券收入，以及土地收入。

當中國政府近年提出「房住不炒」，推出「三條紅線」，主動戳爆佔GDP四分之一的房地產泡沫，地方經濟開始承受巨大壓力，地方債也成為其中一個痛點。債務的利息是剛性支出，地方政府被迫緊縮財務，減低投資，甚至拖欠公務員工資和工程款，增加對民營企業的罰款，大幅損害經濟信心。

出錢還是出政策？

這不是地方債問題的第一次浮現。箇中關鍵是，中央和地方的責任分配如何，誰是解決債務的主體。

在財政部的方案公布之前，市場有預期中央會增發國債，幫助地方政府「化債」，畢竟中央政府的信用更好，發債的利息開支更少，而且能一筆過解決問題，減輕地方的壓力。財政部門也強調，中央有提升槓桿的空間，給市場帶來想像的空間。

最後，人大常委的化債方案懸念揭盅：子債不會父還，中央政府不償債，但可以開政策綠燈，繼續允許地方政府結餘轉戶，發行官方債務置換高息隱性債務。具體而言，這項方案增加6萬億元地方政府債務限額，用於置換隱性債務；連續5年每年從新增專項債中安排8000億元，總計4萬億元，專門用於化債。

換言之，不是中央直接出10萬億給地方，而是中央提升地方政府的「信用卡」額度，允許地方再舉借10萬億官方債務，置換隱性債務。

這個方案的重點是改變地方債務的形式：城投債、銀行貸款、應付帳款等形式的債務變成地方政府債券，原本不透明的隱性債務轉化為公開透明的政府債券，剩餘期限較短的高息債務轉化為剩餘期限較長的低息債務。

由此，債務規模雖然沒有減少，但中央政府以時間換空間，減輕地方政府的償還壓力：化債從來就不是清零債務，而是化解眼前的債務風險和壓力。

值得指出的是，地方政府不單依靠這個債務置換方案，還需要控制支出，變現國有資產來輔助還債，俗稱「誰家的孩子誰抱」、「砸鐵賣鍋」。最經典的例子茅台化債，一方面賣股還債，另一方面低息發債，同時直接購買貴州各級政府的城投債，被笑稱「你買的貴州城投債，將帶着一股醬香味」。

後房地產經濟

財長藍佛安說，今次安排讓地方卸下包袱，輕裝上陣，地方依靠自身努力化解債務是完全可以做到的，甚至有些地方比較輕鬆。

然而不可不察的，是地方債的風險仍然存在，尤其是財長對準的是帳面上的隱性債務14.3萬億，實際上隱性債務的規模或比財政部統計的規模要大，而隱性債務是可以一邊化解，一邊新增。

回到香港，政府同樣連年財赤，需大幅增加發債借錢應對。在今個財政年度，政府全年預計發債突破千億，達1200億，而在財政年度頭6個月（4至9月），政府赤字達2260億。同時，香港首7月賣地收入37億，只及本年度預算一成。

內地的地方政府的經驗，是子債不會父還，債務要小心禍延子孫。

無論是特區政府還是內地的地方政府，如今都需直面一個根本問題，經濟在地產行業低迷下如何走下去，財政在賣地收入斷崖式下跌後怎麼辦？

而這不單是周期性問題，還是結構性問題。

參考資料

．蘭小歡著（2023），《置身事內：中國政府與經濟發展》，三聯書店（香港）有限公司

．陶然著（2022），《人地之間》，遼寧人民出版社

文˙艾迪

編輯˙林曉慧

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