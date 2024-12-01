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編者話：那城，那牆

【明報專訊】千呼萬喚，《文藝創意產業發展藍圖》（《藍圖》）終於出台，定目標10年後文創產業增加價值增至逾2000億元，就業人數達26萬人。要如何撐起這幅大圖景？如何令文藝參與到達股市樓市人人沉浸其中的氛圍與熱度？

書店去周有新貨到。書迷期待已久的村上春樹最新小說中譯本終於上架，讀者可會繼續買單？村上的故事世界不時與現實或常理脫鈎，譬如《1Q84》，故事中出現兩個月亮，或是會說話的Little People，現實裏當然沒有這些，但虛幻世界使讀者投入想像並為之着迷。小說本來通常就是虛構的，但文學理論會說小說作品構築的故事更能反映真實。村上新書《城與不確定的牆》是他重寫早期一個短篇作品，也就是他走過人生多個篇章後一個念念不忘的迴響。亞然先睹為快，並飛快寫出評介文章。據說，書中一再詰問「真實」與「虛構」的界線。

潘拔寫Nick Cave。Nick Cave年少輕狂，現年六十有七，生命遭遇多番橫逆後，新碟據說「音樂上少了暴烈，多了空靈」，他對真實似也有了更深的體會，讀他答網民的信，感受猶深。還有一個溫暖的人物故事，聽障跆拳教練何念澄在經歷不少周折後將要重返賽場，這裏跟他喊一聲加油！

回說《藍圖》，當中並有提及重塑公共圖書館及文化設施的功能和設計，記者向在加拿大從事圖書管理的港人取經。艾迪寫的是技術文，現實終究還是要面對：當政府財赤地產低迷，經濟應該如何走下去？借債真是一條生路？

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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