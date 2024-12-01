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{聽障跆拳道達人}何念澄 15年前聽障奧摘銅 跆拳好手重返國際賽爭關注

【明報專訊】鍾雪瑩剛憑電影《看我今天怎麼說》勇奪金馬獎最佳女主角獎，許多聾人朋友為之振奮。現實中患先天性嚴重深度聽障的跆拳道運動員何念澄（Ben sir）亦將力爭獎牌，事隔12年再出戰亞太聾人/聽障運動會。運動員面對的困難不用多說，他曾為生計放下拳頭，如今再踏賽場，期盼奪來獎牌與關注，聾人/聽障運動員可獲更多資源。賽場如人生，且看何念澄決不言敗的旅程。

教班咬字不準 被誤當韓國人

何念澄戴上助聽器，在其開設的拳館「灃柏跆拳道」受訪。收生漸上軌道，拳館不久前搬往現址，空間更寬敞。他憶述開辦拳館初時，宣傳中沒刻意提及自己患聽障。有家長來訊查詢，為小朋友報名試堂，來到現場才察覺教練口音有異，還誤會他是韓國人。Ben sir坦承患有聽障，家長見孩子學得開心，遂繼續繳學費。憑藉家長信任及口耳相傳，拳館的學生愈來愈多，由3歲幼兒至退休人士也有。

Ben sir的咬字有時不完全準確，但與記者對答仍很流暢，予人感覺的確像正在學廣東話的外國人。然而當他取下助聽器，世界便會陷入一片寂靜，因其聽障程度逾100分貝，也就是大如飛機引擎聲才聽到。即使有助聽器，他靠讀唇也只能掌握八至九成的對話。唇語遊戲有時在綜藝節目出現，差天共地的誤解往往引人發笑。此時Ben sir做了一個口形讓記者猜。是「放大」？「我想說的是『科大』、『火炭』，讀唇有點像，但發音不同。」他稱助聽器放大外界聲音，但不同音調對他來說仍很陌生，要牢記才可分辨。譬如他聽電話時看不到口形，但「返唔返嚟食飯呀」等常見對話，他可以辨別，「（對方）無緣無故說其他我沒聽過的，例如『一陣間落信箱攞嘢呀』，我便要思考他在說什麼」。

成長過程中，他看着別人怎麼說，一邊記、一邊學。回想與跆拳道結緣，當年何念澄還是個小男生。爸爸替他報名香港聾人福利促進會的跆拳道興趣班，踢腳、打套路有型有格，深深吸引着他。能力不俗的何念澄為準備本地比賽，轉往正式拳館學拳，開始與健聽同學一起上課。別人練習兩小時，何要多花半小時，皆因教練和身旁隊友需時解釋。後來他向一位韓國教練拜師，是對方第一個聽障學生，二人慢慢建立默契，「有心靈相通，知他想怎樣打」。不過他笑言有時理解困難，除了因聽不清楚，也是英文能力有限。

聽障身分摘銅 參本地賽被拒

賽場上，對戰選手一邊出拳，場邊教練可以一邊大喊指示：「防守啊！睇住啊！」何念澄沒法聽到教練即時指點，需靠事前準備的策略，反而練出自行拆招的能力，落場「靠自己信心去打」。他參加多個本地公開賽事，奪得不少金銀銅牌，而搏擊時不會戴耳機，外界不知道他有聽障。直至2009年夏季聽障奧林匹克運動會，年僅17歲的何念澄勇奪跆拳道58公斤級以下銅牌，是香港在該賽事的首面獎牌，也是至今唯一一面。

奪獎固然開心，何念澄當時甚至獲民政事務局長祝賀。他原以為獎項會換來更好的資源和配套，但獲贈「繼續努力」的鼓勵說話之後，外界關注很快消退。無奈的是，他以聽障運動員身分嶄露鋒芒，但再參與本地賽事反遇阻撓，「他們說『你聽不到的，不可讓你參賽』，我覺得有少少不公平」。身邊跆拳道朋友也奇怪，相關規定前所未聞，何試過上訴但終告失敗，自此只能轉往國際比賽。

何念澄在國際賽事繼續打出成績，每年都有獎牌落袋。廿二廿三歲應是跆拳道選手的黃金期，但何念澄選擇了黯然退役。「自己大個啦，唔係一世做運動員，都要顧吓搵唔搵到食。」他經深思熟慮，覺得沒理由再靠家人給錢參賽。做運動員無收入，卻要自行承擔生活費、學費、出外比賽的機票酒店與報名費，雖然曾獲康文署、體院的一次過資助，但屬鼓勵性質，金額甚少。家人甚至動用退休金支持他，「所以算啦，唔打啦」。

被問到當時感受，何念澄頓了一頓，平靜地說：「可惜囉。」相隔多年再回想，他無奈道：「我可以（繼續）的，但無錢。」同期的打拳朋友繼續參賽，他則改為陪練。

為打搏擊 放棄人工耳蝸

為了生計他進修工程課程，但畢業後才發現求職難。工程學徒職位大多要求在地盤工作，見工時對方明言他不適合做，就算他看得見，「萬一地盤有人叫『睇住啊』，我聽不到而可能有意外，公司便要賠錢」。最終他覓得一間工程公司的文職，負責回覆電郵、審閱報價，晚上則兼職教拳。當時他要預約康文署場地，往往清晨甚至前一晚開始排隊，然後吃早餐返工，放工再教拳。文職工作做了4年，工資低且沒晉升空間，他漸漸看不見出路。在身邊人鼓勵下，他兜兜轉轉還是回到跆拳道，開設拳館。

現時Ben sir的學生當中有逾100個健聽小朋友，另有約20個聽障小朋友參加他教的興趣班。自身學拳經歷塑造教法，他面對着聽障學生，會就每個動作講解很多次，確保他們不是「扮明」。「很多聽障小朋友口說明白，怕麻煩到教練。」拳館放了一本自製教材，詳細羅列不同跆拳道動作的圖解，加上Ben sir上課有時利用白板寫字，「小朋友就知如何做，學得快一些」。

不過聽障學生學拳，還有多一重考慮——人工耳蝸。為免危險，做了人工耳蝸手術的聽障學生須避免被打頭，但有些人難以控制力度，所以聽障小朋友大多是學習打套路，而非搏擊。戴了助聽器的Ben sir示範道：「『接接接』（較高頻的音），我是聽不到的。」人工耳蝸有助聽見更多環境聲響，不過他從未考慮做手術，只為繼續打搏擊，「去到自己真的完全聽不見，那就沒辦法而要做」。隨年紀增長，聽力或會衰退，他須定時往醫院覆診檢查。

參賽目標：為聽障運動員爭取資源

何念澄與中國香港聾人體育總會其餘19位運動員，將參與12月1日至8日於吉隆坡舉行的第10屆亞太聾人/聽障運動會，共出戰4個運動項目。原本已離開賽場多年，為何重燃比賽熱誠？Ben sir說起早前應浸會大學邀請分享，現場很多大學生問他會否再參賽。「我說應該不會啦，但第二次去分享，又有人問我會否再參加東京奧運」，他想不到竟有大學生留意聽障賽事，成為重踏賽場的契機。當中還有他的學生不自覺間推波助瀾，「我教跆拳道，睇到小朋友練得開心，我就技癢」。

這次的亞太聾人/聽障運動會，何念澄將奪獎訂為目標，希望藉此獲政府關注，為跆拳道以至其他項目的聾人/聽障運動員爭取更多資源。第25屆聾人/聽障奧林匹克運動會明年在東京舉行，他亦計劃參與。回看以前比賽片段，Ben sir說自覺打得很差，「想打番好一點，可能以前太緊張，心態問題」。教拳、帶學生比賽的經驗累積不少，他相信有助自己備戰，而且他的第一批學生已是青少年，可成為練習伙伴。如今他不再是十八廿二，拳館減輕一些經濟壓力，不過金錢仍是很現實的考慮，參賽前他要先計一計數。「要兼顧教班，要交租金，參賽要放一筆錢入去，那怎樣交租？」

何念澄以前就讀主流中小學，同學都是健聽的，老師安排他坐在第一排，方便他讀唇。他從小習慣不恥下問，聽不明便問身邊同學，小息時追問老師。「我可以失敗，但不可被擊敗。」這是何爸爸教的一句說話，他以此為人生格言，「輸了不要緊，站起來再來一次；徹底被擊敗就是輸了之後，我放棄自己人生」。賽場上總有輸贏，生活上何念澄也永不言敗，有疑惑時主動發問，至今仍努力學習聽講，把不同詞語的發音一一牢記，「不想只靠打字，麻煩到其他人浪費時間」。

Ben sir開設的跆拳道館取名「灃柏跆拳道」，「灃」意指河水川流不息，寓意是新挑戰源源湧入，要不斷學習。人生是持續成長的旅程，現在他也是這樣教學生，練習雖累，但不能不練。「今日同我溝通有什麼困難嗎？」訪問途中他如是問，展露希望進步的心意。要用心聆聽不是稀奇事，記者回說不少人的廣東話也帶口音，這天也能聽懂他的說話，反問一句：「可以做些什麼，方便你讀唇讀得好一點？」原來音量大小並不重要，Ben sir稱只要正面面對着他，以正常速度說話。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 鄧宗弘、楊柏賢、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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