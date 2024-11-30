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《破‧地獄》帶旺紅磡遊 寶石戲院手寫戲票超有feel

【明報專訊】由黃子華、許冠文主演的電影《破‧地獄》，剛衝破1億票房，連帶令殯儀業集中地紅磡也成為戲迷的打卡熱點，發掘電影中的經典場景。甚至有重視儀式感的網民分享，特地前往紅磡寶石戲院觀看《破‧地獄》，覺得在舊式戲院，看着售票員在座位表上人手劃位賣票，特別有feel！今次「打卡遊」也緊貼熱潮來到寶石戲院，沉醉於這股懷舊氣氛中；兼帶大家游走紅磡，發掘區內的食買玩。

劃位窗口 磅重卡機 處處打卡位

寶石戲院於1970年落成，當時座位過千，曾是紅磡最大型戲院之一。時光荏苒，寶石戲院不斷變化，曾於1995年改建，將原來兩間影院改為一間；2012年再翻新，座位縮減至363個，內設全新座位、銀幕、小型舞台、音響等設施，並增設3D電影放映系統。與此同時，寶石戲院大堂仍保留昔日裝潢風格，包括售票窗口、燈光設計等；最重要是保留人手劃位售票，只限現場現金購買即日票或預售票，不設電腦預售系統等，洋溢濃厚懷舊色彩。戲院翻新後全日劃一票價，包括《破‧地獄》在內平日2D電影門票由$50起，是全港票價最低戲院之一，吸引不少人前來睇戲及打卡。

戲院地下大堂展示即日放映電影的海報，並放置懷舊35mm電影菲林放映機，以及不少人的童年回憶——懷舊磅重卡機，可惜它已損壞，唯有站在旁邊拍照留念。連接地下大堂及1樓售票大堂樓梯設有「電影樓梯」，部分梯級展示著名電影名稱及上映年份，例如1965年的《仙樂飄飄處處聞》、1972年的《教父》等，牆壁上則掛有昔日港產片海報。而在1樓售票大堂，還可看見懷舊售票處、戲院舊物展示區、多幅昔日經典港產片海報，處處都是打卡位。大家買票時也不忘舉起手機，拍攝人手劃位及手寫戲票的一刻，別具紀念價值。

街坊飯堂 化身《破‧地獄》場景

紅磡區除了是香港殯儀業重地，其實也有不少美食推介。好像在《破‧地獄》中，殯儀經紀魏道生（黃子華飾）相約明叔（秦沛飾）的餐廳為錦記粥粉麵飯，是區內著名街坊飯堂；而救護員郭文玥（衛詩雅飾）經常到訪蓮姐（金燕玲飾）的老火湯小店，並非片中所說位於曲街，正確位置是寶其利街的金寶茶餐廳，店面仍保留戲中「馳名老火湯」等字樣，客人推介沙爹牛肉麵或香茅豬扒麵餐等。

若要在區內找尋老字號，相信不少紅磡老街坊都會非常唏噓，事關當中不少因疫情及重建而結業。幸而，有「演唱會御用飯盒供應商」之稱的金源燒臘茶餐廳尚在紅磡，為街坊提供親民價美食。近期人氣瓦煲煲仔飯「回歸」，明火烹煮有火候！客人可選單併或雙併，每煲劃一$69。記者點了窩蛋牛肉煲仔飯，配料擺盤漂亮，入口有飯香，飯焦帶薄脆，材料嫩滑，附送調味豉油鮮而少鹹，有助提味。

想延續懷舊情懷，記者推介另外兩間店，一是始於1957年的張榮記粉麵廠，這間老字號以真材實料及蝦子味濃郁的蝦子麵打響名堂，鮑魚瑤柱蝦子麵及吉品純正鮑魚麵等均是受歡迎產品；另一家則是1962年創業的「金發蔴雀」，位於寶其利街某唐樓的樓梯底幾十呎空間，幾十年來都賣手雕麻將。你不僅可買一副手雕麻將留念，售價約3000多元，還可購買單隻創意麻將作為手信或紀念品。

寶石戲院

地址：紅磡寶其利街2J號

錦記粥粉麵飯

地址：紅磡曲街37號地下後巷

金寶茶餐廳

地址：紅磡寶其利街28號寶源大廈地下16號舖

金源燒臘茶餐廳

地址：紅磡黃埔街20號地舖

金發蔴雀

地址：紅磡寶其利街2號

張榮記粉麵廠

地址：紅磡差館里3至5號金安大廈地下C舖

文：陳麗斯

模特兒：Albee

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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