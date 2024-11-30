同場加映：觀塘碼頭名店回歸 必食黑豉油撈麵

「拿督」回歸觀塘區，人氣依然未減，試業首周每天中午均爆場及大排長龍，人氣旺盛。由於店舖仍在試業階段，暫時只供應昔日部分經典美食，包括娘惹叻沙、黑豉油乾撈麵、胡椒湯麵及海南雞飯。不少熟客追問何時供應肉骨茶，陳太表示現時仍在熟習新廚房運作及流程，如「無乜甩漏就會出番」。

記者早前自費試食，味道依舊。若你是首次嘗試的，推介黑豉油乾撈麵。深啡色的麵條掛滿濃稠的黑豉油，鮮而不鹹，帶點煙熏香。食肉獸可搭配燒香茅雞扒、香茅豬扒或燒豬頸肉；喜歡香辣濃味則可配咖喱牛筋腩或咖喱豬軟骨。

此外，熟食市場1樓內還有其他驚喜新店，喜歡日菜的話，可試試日式家庭風味的餐廳「一萬家」（47號舖），主打串燒及鍋物。「米倉」（29號舖）則主打中式便當，午市的秘製沙茶撈麵香辣冶味，值得一試。懷舊風咖啡店「浮然」（44號舖）最吸引觀塘OL的眼球，冬蔭功忌廉虎蝦意粉賣相雖略為粗糙，但味道帶有泰式香料風味，微酸辣又開胃。

「拿督星加坡大排檔 」

地址：觀塘駿業街67號駿業熟食市場1樓54號舖等

查詢：9777 7722

[趁「熱」食]