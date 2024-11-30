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趁「熱」食

駿業街爆場餐廳 海鮮CP值高 $68歎30厘米瀨尿蝦

【明報專訊】美食不怕巷子深，即使沒有華麗裝修或高級服務，只要憑藉CP值高的美食，好像大埔墟街市及熟食中心、皇后街熟食市場等，一樣可以吸引人到訪。論近年人氣急升的，必數觀塘駿業熟食市場，皆因有家主打海鮮的中餐廳天天爆場，網民力讚CP值高，僅$68就吃到半隻炸子雞，或半邊蒸新鮮龍蝦，甚至連只限晚市堂食，每隻長達30厘米、厚肉鮮甜的新鮮瀨尿蝦，也可以$68吃得到，究竟是真是假？

觀塘區美食如雲，位於駿業街的駿業熟食市場，是深受附近打工仔喜愛的「開飯」熱點之一。駿業熟食市場樓高2層，早於1985年啟用。有別於大家熟悉的街市熟食中心的一般格局，這裏有點像舊式街市間隔，食環署將室內劃分為個別獨立空間，每間舖頭均有自己空間。從前多為大牌檔小炒店及燒臘飯店，算是區內藍領工人的飯堂。後來觀塘由工業區轉型為商貿區，熟食市場亦多了白領捧場。2017年駿業熟食市場全面翻新，包括提供暢通易達升降機，翻新外牆，天台休憩處增設社區園圃。之後愈來愈多檔主在自己租賃的舖位加裝大門，令店舖看起來更像一家獨立餐廳。

2年前，中菜餐廳「海悠」進駐，其間人氣急升，經常爆場。店舖最初由3間舖位起家，至下月將會擴展至8間舖位，其中2間為廚房，其他舖位天天座無虛席，吃過的網民大讚CP值高，故有不少回頭客。記者曾於中午及晚上到訪，眼見每間舖內均擠滿客人，而員工來回廚房及各舖送餐，非常忙碌。

海悠負責人Kenneth Lai表示自己18歲加入飲食業，任職日式刺身廚師逾12年。可新冠疫情來襲，堂食生意大受打擊，他亦不幸失業。眼見當時許多人開凍肉店求生，他亦膽粗粗開網店，主打牛小排及長腳蟹。當疫情緩和時，大家對凍肉需求大減，他在駿業熟食市場亦租了舖位作為食品加工場，製作長腳蟹等熟食海鮮。「最初只想租這裏做食物工場，後來機緣巧合請到師傅，就做食肆。」

$68半邊蒜蓉蒸龍蝦 彈牙鮮甜

海悠提供粵式小炒，主打親民價海鮮，最搶手是每隻長達30厘米的蒸新鮮瀨尿蝦，每隻優惠價$68，每人只限堂食一隻。「我們主要揀選新鮮3a瀨尿蝦（3a指瀨尿蝦長約30厘米，重6至10両），一隻約30厘米長，堂食優惠價每隻$68。其實每隻成本價約$200，蝕住賣的，就當宣傳，最緊要大家食得開心。」瀨尿蝦每日供應約12斤，取貨後趁新鮮即時蒸約20分鐘，保持鮮味。他表示每箱來貨，有大有細，如來貨是較細隻的2a，他就改為以2隻瀨尿蝦奉客。記者即場試吃，肉厚鮮甜，多汁；可是攝影師吃到的瀨尿蝦卻偏鹹，「瀨尿蝦很生猛，難免會打架。如蝦殼被蝦鉗刺穿，海水會進入殼內，連同蝦血蒸，或烹調時受熱不足，會令肉變鹹、變質」。Kenneth指如有客人吃到偏鹹的瀨尿蝦，可免費更換。而另一道招牌菜是蒜蓉粉絲蒸新鮮龍蝦，每隻龍蝦足有1斤，品種按當日貨量而定，有西澳龍蝦、本地青龍不等，半邊賣$68，肉質彈牙鮮甜。瀨尿蝦和龍蝦亦有椒鹽油炸版本，定價$98，Kenneth解釋：「因油炸後的油不能翻用，成本比較高。」

另外，網民亦大讚兩道海鮮飯夠鑊氣。記者推介秘製蟹黃醬海王炒飯，每客賣$58，炒飯粒粒分明，材料有蛋絲、魷魚、蝦等海鮮，分量十足；飯面放上秘製蟹黃醬，顏色像海膽般呈泥黃色，味道甘香不腥，十分冶味。建議加$20配脆米，香脆口感增加炒飯的層次，以及中和蟹黃醬的膩滯。另一道新鮮長腳蟹腳蝦湯海王燴飯，飯粒吸收了蝦湯，飽滿卻保持爽口。其他人氣海鮮小菜，還有以新鮮鱔肉製作的蜜椒脆鱔球，冶味的咕嚕霸王蝦球、金沙海王豆腐等。

芝心咕嚕肉香口 鹹蛋黃炒福花妙灑脆米

而受歡迎的菜式還有紅顏炸子雞及紅燒鹵水乳鴿，皮脆肉滑。另一道招牌菜為芝心咕嚕肉，由人手將豬頸肉包裹巴馬臣芝士和mozzarella芝士，油炸後，拌勻以新鮮火龍果製成的糖醋汁，香口，每顆肉帶少許拉絲效果。海悠還有一個特色，就是大部分菜式均可加每日製作的脆米。「這是來自其中一名師傅的想法，他說以前餐廳的菜式，一加脆米就一定會受歡迎，建議炒飯加脆米。」由此啟發，炒飯以外的小菜也加入脆米，例如脆米金沙炒福花，以鹹蛋黃炒福花，最後灑上香脆脆米，甘香又爽口。提提大家，平日午市1時，晚市7時均是繁忙時間，尤其周五及六晚市非常旺場，建議提早預約。

海悠

地址：觀塘駿業街67號駿業熟食市場1樓52號等舖

IG：hoiyou_food

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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[趁「熱」食]

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