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黃琪藝展與大自然對話 「不完美」雜草編織原始美

【明報專訊】香港人習慣居於石屎森林，日常生活與大自然的連結薄弱。但在鬧市邊緣，嘉道理農場暨植物園卻默默地守護着這份珍貴的聯繫。

這個綠意盎然的地方不僅是大自然的保護區，更是藝術創作溫牀。2004年開始，農場暨植物園推出「駐園藝術家計劃」，促進藝術與自然的對話，探索人與自然的深層聯繫。計劃來到20周年，迎來藝術家黃琪（Kay Wong）的展覽「編編起蕪︰與大自然同行」，深入探索常被忽視的植物，將雜草與被視為「害群之馬」的入侵物種轉化為藝術主角。

踏進嘉道理農場暨植物園的大門，內裏清幽悠然的氣息讓人放下城市生活的喧囂。沿着蜿蜒小徑走進園區，不遠處的藝舍正在舉行駐園藝術家黃琪的展覽「編編起蕪︰與大自然同行」。只見5件作品懸掛在天花，隨着微風輕輕搖曳，每件都是她從園內蒐集的植物編織而成，展現獨特的形狀與生命力。這場展覽並非單純的藝術展示，而是一場人與自然的對話，讓大家感受大自然療癒的氣息。

嘉道理農場暨植物園多元整體教育部高級藝術教育主任林曉澄表示，當今城市生活使許多人與大自然的聯繫日益減弱，希望透過藝術展覽架起一座橋樑，重新連結公眾與自然。之前駐園藝術家計劃也邀請過其他專長於不同媒介的藝術家，包括聲音藝術、泥土創作和版畫等，今年主題是大自然的療癒擁抱，邀請綠色藝術家黃琪參與。

時裝設計師轉型綠色藝術家

曾活躍於國際時尚界的時裝設計師黃琪，以時裝品牌Daydream Nation之名在時尚界打拼10年，獲得2014年DFA香港青年設計才俊獎後，決定到哥本哈根深造。在慢活、可持續發展的生活和工作模式中，令她更認識到速食時裝的問題，成為她轉型契機，轉以創作零浪費的藝術和設計。

她這次的創作靈感完全來自對大自然的探索。黃琪表示，對大自然的憧憬最初源於她對宮崎駿動畫中自然景色的嚮往。作為在城市長大的人，她起初對昆蟲和蚊子的恐懼，讓她與大自然保持距離。直到她來到嘉道理農場暨植物園，參與了一個感知大自然能量和療癒力量的工作坊，感受到當中令人放鬆身心的力量。在嘉道理農場暨植物園的多次探索令她逐漸克服恐懼，體驗到與大自然連結的美好與安心。她表示，「希望觀眾能夠感受到大自然的療癒，並在欣賞我的作品時，感受到與植物之間的對話」。

「害群之馬」薇甘菊 莖細長可當繩索

不過，是次展覽並非以鮮花或名貴樹木為主角，而是那些常常被我們忽略，甚至視為雜草的植物。這些植物中有些還被視為「害群之馬」的入侵物種，需要被清除、消滅。然而，在黃琪眼中，它們卻是創作的寶藏。由今年7月開始，她每周都會跟隨植物部同事在園區內探索、採集，仔細觀察這些植物的形態、紋理、顏色，並帶回工作室探索和創作。

黃琪選擇以編織的方式，將這些植物轉化為藝術品。苧麻、薇甘菊、葛、華南海金沙、薜荔……這些植物名字，或許對大多人來說陌生而拗口，但在黃琪的巧手下變成令人驚艷的作品。她發現，這些被忽視的植物亦有其「閃光點」，展現獨特生命力和美麗的姿態。例如薇甘菊雖然會對本地生態造成不良影響，但莖細長，風乾後適合當成繩索編織使用；華南海金沙則有一種鐵線般的觸感；粗壯的葛有種肆意生長的美態，而且莖部有非常有趣的細毛。她希望通過自己的藝術品，讓人欣賞大自然素材蘊含的無窮可能和自然美，重新認識大自然價值。

扭曲枝幹引領創作

其中一件既似教堂鐘又似裙襬的作品以葛為基本結構，再以薇甘菊作為線繩在其上方編織；苧麻質地比較堅韌適合用作打結固定，增加作品的穩固度。這些植物被編織在一起，就如從藝術作品中獲得新生命。但黃琪不諱言，創作過程中遇到不少挑戰。首先有些植物在採集時需小心處理，例如薇甘菊，它是極具入侵性的外來物種，生長迅速，並會遮蔽陽光令其他植物死亡，殃及本地生態，「移除薇甘菊必須在其結籽之前，否則任何碰觸都會協助其傳播，讓情况變得更糟」。

黃琪作為設計師和藝術家，本身有種對完美的執著，偏偏大自然的植物充滿各種「不完美」，如肆意扭曲生長的枝幹。「最初，我想將這些不規則的形狀修整至完美，但後來我發現，接受這些天然的糾纏，讓它們引領我的創作，反而能夠展現出更美的作品。」當她放下對「完美」的固有觀念，反過來欣賞植物散發的原始質感和粗獷美感，激發出更豐富多樣的創意靈感。

懸掛作品 營造仰望樹木視角

展覽作品以懸掛方式呈現，靈感源自黃琪在嘉道理時經常抬頭仰望參天樹木。這樣的懸掛方式，旨在營造同樣視角，讓觀者抬頭欣賞。作品本身也呼應了這種意象，其中一件作品特別選用了台灣相思樹和薜荔，並以薇甘菊將其巧妙結合。黃琪指台灣相思樹曾於1970、1980年代在香港大量種植，但平均壽命只有50至60年，後來種植的樹木多數更換成原生品種，台灣相思樹數量日漸稀少，也讓作品增添一種對環境變遷的思考。

「編編起蕪：與大自然同行」藝術展覽

日期：即日至2024年12月12日；2024年12月17日至2025年1月26日

時間：上午9:30至下午4:30

地點：嘉道理農場暨植物園藝舍

詳情：bit.ly/3NkpjuN

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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