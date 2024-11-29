原廣司多層多變聚落 反轉內外創動態空間

【日本現代建築先驅系列之三】

原廣司1936年出生於神奈川，1959年東京大學學士畢業，1961年東京大學碩士畢業並成立RAS設計同人事務所。他觀察社會現况，以縝密的理論體系探討建築的可能性，出版了《建築に何が可能か》（建築有什麼可能性？）一書。他從「封閉的空間」開始，討論「有孔體理論」。由封閉空間中所創造出的開口，以引入光、風和人流，從而賦予空間生命。後來，他將注意力轉向空間中的邊界面，認為邊界不僅是物理上的分隔，更是一種表情和意義的承載者，而發展出「境界論」（又譯「邊界論」）。

原廣司喜歡將都市的複雜樣態套入住宅設計中，刻意地將外變成內，反轉內外定義，提出「反射性住居」的概念：內部核心（有着天窗的廊道）、對稱軸、不顯眼的建築外觀、相對封閉的少開口住居空間（但面對自然有着大開窗）、由內部天窗取得光線的個室（こしつ，koshitsu）、對應不同季節的內部分區、和室、依地形設定的樓板高低8個特徵，位於神奈川縣川崎市的「粟津邸」，便是以這些特徵所設計出來的房子。

粟津邸：室內感受「都市」空間

建成於1972年的粟津邸坐落於一個斜坡地上。從3樓入口進到室內，屋頂弧形採光罩撒下的陽光照在中軸線上，這軸線同時也是空間中心的主要動線，強烈的軸線感引領着參觀者進到室內。軸線兩旁分散着不同功能的空間，離開軸線，進到另一層空間，再穿越到其他一樣有着天光的小房間。這樣一層層的空間，讓人難以簡單讀出空間配置，只好不斷地來回，試着以身體感受理解空間的層次；最後再對照着平面圖，重新確認自己的理解與實際上的差異。

跟「對自然的完全開放」相比，「反射性住居」是較內向的住宅空間，沒有過多開口，也不着重建築外形操作，強調內外反轉，走進室內也像是在戶外。藉由封閉四周空間，帶出室內新的「都市」空間感受，僅利用上方「自然」天光，調和裏外的空間氛圍。

除了粟津邸之外，以「反射性住居」的理論設計的作品還有原廣司的自宅、工藤山莊等。相比現代普遍的舒適空間，「反射性住居」理論創造的空間，可能稍嫌不便，甚至有些角落不切實際，但我個人卻非常喜歡這種建立在理論基礎上的建築作品，藉由體驗感受由理論實踐而成的空間，相當令人感動。

YAMATO INT'L：借鏡希臘島嶼 「表情」豐富

1982年，原廣司成為東京大學生產技術研究所的教授，但仍繼續設計工作。延續有孔體理論，他進一步討論了境界論，延伸出「境界面（邊界面）」概念，發展出虛構立面的想法，最後形成「多層構造」的概念，他1980年代的作品「YAMATO INTERNATIONAL」企業大樓便體現了這個理念，也深化了往後「樣相論」的理論發展。

「YAMATO INTERNATIONAL」企業大樓於1987年建成，是日本服飾品牌YAMATO的東京本社，南北約140米長、高度約40米的建築，佇立在東京東南邊的平和之森公園旁。特別的是，由不同幾何圖形創造的層層表面，疊起了大樓的立面樣貌。原廣司將調查世界各地約40個聚落的分析結果整合理論，試圖將建築視為藏在聚落裏的一部分，並帶入「多層構造」之理念，設計出了這棟建築物。

走進建築後先穿越「表層」，來到戶外中庭，到處可見不同的幾何形態元素。窗戶、扶手等細膩刻琢的建築外牆，有異現代建築的利落直線，這裏有更多複雜豐富的建築語彙。

原廣司曾經在演講中提到，「YAMATO INTERNATIONAL」企業大樓的概念原型來自希臘的聖托里尼島；但並非是去複製聖托里尼島，而是試圖設計出能在「這裏」找到類似聚落樣貌的建築。聚落的特性是有着各種不同元素的集合，在不同的季節、天候、時間都有不同樣貌。所以建築也應是如此，也應是有着可以變化，具有動態樣貌的特點。以這樣的觀點，原廣司實現了這座富有各種元素的建築。

同時，建築物的立面也是都市的一部分。多層設計增加表面層次，建築變得不止是一個巨大的量體，藉由設計與分割而成豐富層次或是細碎的立面設計而形成的外觀，讓整體建築氛圍與樣貌融入環境中。材質方面，外觀的鋁鋼板映着陽光閃爍，隨夕陽染橘，陰天呈灰色或晴天呈藍色，都讓建築本身多了許多「豐富表情」，也再度落實了原廣司的理念。

京都車站大樓：集大成之作 呈現「時間變化」

1987年，原廣司在〈境界論〉（又譯〈邊界論〉）的修訂中說：「邊界本身的曖昧性，似乎也是一種顯著樣態的表現。」將邊界面視為問題，透過重複討論，「樣相論」誕生了。樣相指的是物體樣貌，討論建築空間的時間變化，試圖創造根據季節、天候、時間有不同表情的空間。有異現代主義建築單調且平均的空間和明確邊界，樣相論空間裏有着曖昧邊界，超出有邊界的單調且平均的空間，各種要素重疊構成，模糊邊界，產生出大開口和豐富層次的空間，試圖呈現現代主義建築難以表現的「建築空間裏的時間變化」。

1997年完工的京都車站第四代大樓，可以說是體現了原廣司各種理論集大成之作品。

京都車站以「京都是前往歷史之門」為理念，以平安京（註）棋盤式街道網絡為基礎，規劃了平面佈局。以中央大廣場為核心，大膽展開左右階梯狀延伸的內部空間。車站大門面向烏丸通與室町通之間，成為連接京都街道主軸線的重要節點。

中央大廣場內，左右兩旁量體往上漸序堆疊，由樓梯與手扶梯接續延伸，營造出像是山谷般形態的壯觀空間。大樓梯不止供旅人使用，更是市民和訪客的公共場所。金屬桁架與玻璃構成的弧形大屋頂覆蓋其上，陽光灑下，微風從兩旁的坡頂吹進谷間，融合內部與外部環境。這挑空空間中，幾個不規則形態的量體浮游其中，擾亂垂直水平的無趣空間，增加戲劇性，也是打破現代主義建築規範的一個手法吧。

到頂端平台俯瞰，弧形桁架屋頂、浮游量體、錯置量體與人群、光與風也變化其中。原廣司的設計模糊了室內外界線，體現「有孔理論」、「樣相論」等，開孔接續着自然，也接續着人與空間，複雜多樣的空間隨着自然變化呈現着不同表情。

立面設計上，原廣司將這龐大的建築體分成三大量體思考，融入都市元素，運用不同層次立面和多樣幾何形態，創造豐富層次感，在玻璃帷幕上刻劃結晶體分割、點綴弧形量體，擺脫了單調乏味的外觀。這體現了先前提到的「建築物立面是都市的一部分」之理念，以及「多層構造理論」和「樣相論」。

在這歷史悠久的京都古城中，這樣一個超現代的車站建築作為門戶，引發了褒貶不一的評論，但不可否認的是，原廣司在深入解讀都市紋理後，成功創造出一個屬於這個時代且體現他個人理念的建築作品。

註：平安京指794年到1869年間的日本首都，也就是現在的京都

作者簡介：東京建築女子，駐點東京的女性建築師

文：李昀蓁

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]