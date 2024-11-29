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【漢堡】歐洲．德國．漢堡 聖誕市集展魅力

【明報專訊】隨着冬季到來，歐洲各地的聖誕市集再次點亮了街頭巷尾。這些市集不僅是節日氛圍的代表，也展現地區特色，吸引無數遊客。今年，漢堡聖誕市集因其多樣的特色成為焦點，從傳統的溫暖氛圍，到具有成人趣味的市集，無論你身處何地，都能感受到這座城市獨有的聖誕魅力。

11月中下旬，歐洲各地的天空逐漸飄起小雪，悄悄提醒人們，冬天已經到來。冬季的魅力不僅在於雪花，更在於街頭巷尾閃耀着溫暖光芒的聖誕市集（Weihnachtsmarkt）。

聖誕市集不僅是節慶的象徵、居民與親友們共度佳節時光的熱門聚會地點，更是世界各地遊客的期盼。歐洲的聖誕市集以其悠久的歷史和獨特的風格聞名，每座城市的市集都有着與眾不同的特色。

歐洲知名的聖誕市集包括法國斯特拉斯堡（Strasbourg）、布拉格（Prague）老城廣場，以及哥本哈根（Copenhagen）車站前的提沃利公園（Tivoli Gardens）等。在每個地方的市集中，都能發現當地最具特色的攤販：布拉格的煙囪卷、哥本哈根的丹麥甜點……每個市集都彷彿濃縮了一地的經典美味與文化，讓人流連忘返。

其中，德國的聖誕市集享有盛名，例如：法蘭克福市政廳廣場上的聖誕市集，以巨型聖誕樹和華麗的燈飾營造出濃厚的節慶氛圍；紐倫堡聖誕市集擁有悠久的歷史，並以其傳統的薑餅（Lebkuchen）聞名；德累斯頓則以著名的聖多倫蛋糕（Dresden Stollen）備受青睞。當你走在市集中，手捧一杯溫熱的熱紅酒（Glühwein），在冬日微寒中啜飲，瞬間為身心帶來溫暖，是市集中的一大亮點。

此外，部分城市的聖誕市集還融合了在地文化特色。例如，國際港口城市漢堡，其聖誕市集展現出創新與活力，既保有傳統，又融入多元文化，展現了這座城市的極大包容性。漢堡的聖誕市集不僅提供精緻的手工藝品與地道的美食，還結合了現代化的表演和活動，讓遊客得以感受到不同的聖誕節慶氛圍，是體驗多樣文化的絕佳地點。

漢堡今年的聖誕市集，盡力展現各區特色。其中，位於著名紅燈區的聖保利（St. Pauli）聖誕市集（Santa Pauli）以大膽且充滿成人趣味的風格聞名。從半裸聖誕老人裝飾的熱紅酒杯，到販售情趣用品的攤位，以及展示BDSM商品的區域，市集中隨處可見彩色燈光和創意設計，甚至連市集的標誌——戴着墨鏡的聖誕老人——也包含另類趣味，體現了當地成人娛樂文化的幽默與包容。

另一方面，位於火車站附近的冬季驕傲市集（Winter Pride）是漢堡較新的節日地標，以LGBTQ＋友好的氛圍吸引了各種背景的遊客。這裏提供熱紅酒、DJ音樂及輕鬆的社交空間，歡迎所有人來此感受包容與歡樂的節慶氛圍。

當然，漢堡的傳統聖誕市集同樣令人難忘。白色魔法聖誕市集（Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg）坐落於阿爾斯特湖畔，純白色的帳篷宛如覆雪般浪漫，香腸、麵包與熱紅酒的香氣飄散在濕冷的夜晚，為遊客帶來溫暖與夢幻的節日體驗。

無論是創新特色還是傳統風情，漢堡的聖誕市集都展現了這座城市的多元魅力。如果冬季有機會來到歐洲，記得親自體驗聖誕市集的熱鬧與歡愉！

作者簡介：台大新聞所學生，目前短暫在德國漢堡實習

文：廖芷瑩

[開眼 大都會文藝誌]

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