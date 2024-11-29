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開眼 大都會文藝誌

【新加坡】非同一般的影展：關心即力量

【明報專訊】前不久，我在新加坡國家美術館看了一場獨特的微電影展。為何說它獨特？其一，這些影片大多由公益組織、社會企業或大學生製作，並非專業電影人出品；其二，微電影呈現的內容大多聚焦在不太受關注的領域；其三，觀眾不僅要一次過看完主辦方甄選出的10部微電影，還要當場填選票，在決定哪些可晉級角逐最佳電影獎和項目獎時，這些選票都將作為公眾意見被考慮在內。

說它非同一般，當然最主要的原因還是內容。其中來自菲律賓的影片Restoration Heroes: Bringing Back Mangroves揭示了這樣一個故事：在菲律賓巴拉望（Palawan）南部偏遠的巴拉巴克島（Balabac）上，紅樹林的樹皮被剝掉，用於製作深血色染料，雖能帶來利潤，但多年破壞性商業活動導致紅樹林大面積死亡。當地土著的一名精神領袖屢屢夢到神靈泣血，土著社區領袖Habiron P. Bacar也為此憂心忡忡，即使遭遇過死亡威脅，Habiron仍聯合人們試圖阻止這一切。

除了關心自然外，更多影片關心的是人和社會的問題。其中一部是印度尼西亞影片，來自雅加達1000 Days Fund與美國Swarthmore College的印尼學生Nayla Punjabi的合作項目，也是最後獲得項目獎的影片之一，名為Indonesia's Silent Emergency，揭示了印尼一個地區的鄉村兒童發育遲滯問題。令人震驚的是，造成兒童早期發育遲滯的原因，更多來自於當地人的觀念和習俗。有的媽媽被告知，孕期不能吃雞蛋等；有的新生兒被要求吃「嬰兒配方食物」來代替母乳，而所謂「嬰兒配方食物」主要成分是大量的糖。蛋白質和其他營養的缺乏，造成大腦和肢體發育不可逆的損傷。製作影片的學生強調：「發育遲滯不可逆，但可以預防。」生活在城市和發達地區的人們常常忘記現實中還有這樣的地方，而Swarthmore College的學生能夠把視線延伸到與他們日常生活相距甚遠之處，令人感動。

值得一提的還有來自中國的《iYak尋路十年》，製片人是目前在新加坡國立大學就讀的碩士生才讓扎西。影片講述，從青藏高原走出來的多杰才讓，曾在成都工作多年，但他難以忘卻高原上父老鄉親的困難，於是創辦了一家叫做iYak的社會企業，收購家鄉的牦牛絨，做成牛絨產品，決心用商業的方式改變故鄉。10年很短嗎？10年很長嗎？做社企的一切艱辛，就在鄉親的眼神中得到了認可，正如影片中那位手中只有不足兩斤牛絨，也一定要賣給iYak的藏族大姐。從製片人才讓扎西的口中，我才得知，這部微電影只是他們團隊拍攝了兩年的系列公益微紀錄片《社創高原》中的一個故事，他們講述的都是高原社創者的故事，聚焦的都是少有人關注之處。

這次影展的全稱是Inspiring Asia Micro Film Festival 2024，主題是Sustainability。「可持續發展」這個詞本來很抽象，但是影展上的每一部影片都將這個主題具體化了。更重要的是，影片背後很多青年，不僅關心自然環境，還關心遙遠地方的人，關心我們的人文環境。當青年一代，心裏有世界，眼中有他人，那麼大概可以相信未來是一個「可持續發展」的世界。畢竟，關心即力量。

作者簡介：前媒體人

文：徐海娜

[開眼 大都會文藝誌]

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