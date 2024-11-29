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Friday Planner：冬日藝文消遣

【明報專訊】一年容易又冬天，意味着每年一度的Clockenflap又將來臨，無論是搶到飛、搶不到飛，還是擔心靜脈曲張而不想stand one night，打算喘喘氣，這個周末還是有容許人安然自處的地方。

如若陶土帶有記憶，人的每個舉動都會在泥土上留下痕迹。那麼陶器又會否和音樂一樣，能化為一張以記憶為路標的地圖，帶人進入他者的情感世界？或許，也可以在本周末舉行的「一本地陶」香港本地陶藝節2024中，把那些未了情陶冶為器。同場亦有現場音樂表演，為晚間的狂歡預熱。

無以名狀的情感也許會讓人失語，但總有方法排遣，若狂歌、若揑陶、若繪畫。「一九九九」藝術空間舉行的黃美諺個人展覽「你聽說過肚子裡會種出西瓜嗎？」，聚焦這名游走香港、札幌兩地的藝術家，如何在非母語環境中因着種種差異陷入失語。但當吃了一粒西瓜籽落肚後，耳邊傳來「お腹の中から芽が出てくるぞ」（肚裏會發芽喔），你會否應道：「我們在香港也會這樣說。」異鄉客，總是格外多愁。

時移世易，此鄉或亦已成異鄉。但那些明媚平靜的時光，仍能聊作情感的寄託，現正於西營盤ztoryhome舉辦的「柴灣消防局」十周年攝影展，展出本地攝影師陳的自2013年中到2014年尾從工作室小窗口拍下的柴灣消防局，而從未曝光的打稿及簽名習作，或可作為回到那些年的引子，帶人叩響意識樓中的每道門。若覺得相片過於寫實，不妨潛入由香港演藝學院師生共製的《夏夜夢之頌》，在音樂節響起巨大的轟鳴時，於此處、於涼冬觀賞一套舊夢新編。

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[開眼 藝述速遞]

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