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「小丑精神」辦默劇節 各地演出薈萃澳門 展無言語劇場魅力

【明報專訊】「走在街上見到人摔倒，你想笑，但不能笑。如果見到小丑摔倒，你就可以自由地放聲大笑——這就是小丑的作用，讓大家釋放笑的欲望。」澳門國際默劇節創辦人及統籌、小丑不丑劇團藝術總監陳麗妮說。荷李活電影《Joker小丑》早已落幕，陪伴一代人成長的麥當勞叔叔雕像在香港也僅剩下一個，小丑與人們的生活愈來愈遠，釋放笑的欲望似乎也愈來愈難。

與香港一水之隔的澳門明日起（30日）將舉行「澳門國際默劇節2024」（下稱「默劇節」），來自世界各地的默劇演員將小丑、默劇、舞蹈、雜技等元素融合在一起，希望令觀眾「以小丑的眼睛和幽默的態度去過生活」。

聚焦當代默劇 融合多樣表演形式

提起默劇，大部分人首先想到的或許是卓別靈（Charlie Chaplin），一撇小鬍、一頂禮帽，誇張的表情與滑稽的動作，即使沒有對白，也令觀眾忍俊不禁。陳麗妮介紹，默劇節聚焦的當代默劇，是一種「不以文本戲作為表演方法」的演出，而是「融合了小丑、木偶戲、肢體劇，甚至會融合舞蹈、高難度雜技的表演形式」。

而在當代默劇中，最為觀眾熟知、亦是被運用最多的元素，便是小丑。在陳麗妮眼中，小丑表演「6秒定勝負」——「行上台6秒鐘，觀眾都未笑，就會被趕出台」。引人發笑，聽上去簡單，但對於扮演小丑的表演者而言，卻並非易事。陳麗妮回憶自己在法國學習小丑表演的經歷，為了3分鐘的登台表演，她用了10個星期嘗試不同的表演形式，比如用身體碾碎意大利粉等，最終決定表演「開唔到網球袋」。然而，無論她如何盡力「搞笑」，老師卻始終未笑。深感無力的她無法抑制地流下眼淚，被問及為什麼流淚時，陳麗妮回答：「我無法搞笑地打開一個打不開的網球袋。」誰知這一回答令所有人都發笑，並最終令她獲得登台表演的機會。

「那一刻我突然明白，原來真實地表達自己的挫敗、不甘心，都是一種逗笑觀眾的方法。當觀眾感受到你的挫敗，會覺得很滑稽——怎麼會有人因為打不開網球袋而流淚呢？」陳麗妮說，真正令到觀眾發笑的，並不僅僅是小丑的搞笑滑稽，還有小丑演員在濃妝之下「好真誠、好赤裸」的自我表達。小丑故事大多都會設立一個情景，即小丑不斷遇到困難，再嘗試解決困難、達到目的，「一次不行，便試100次——這便是小丑精神」。

親赴異國邀劇團演出 「用ChatGPT傾番嚟」

帶着這種不達目標不放棄的「小丑精神」，陳麗妮創立了小丑不丑劇團，並將默劇節帶到澳門，經歷資金不足、疫情影響，仍未放棄。在她看來，儘管由民間劇團自行籌辦的默劇節在資金、場地方面都有難處，但最大的難點卻是「找到世界各地高質量、非業餘的節目，並帶回來給觀眾」。為此，她親身飛往世界各地觀看不同國家的默劇表演，並邀請當地優質劇團到澳門演出。陳麗妮憶起曾在韓國遇到優質表演，對方卻不會說英文，她只能使用ChatGPT實時翻譯與對方交流。

這個「用ChatGPT傾番嚟」的演出，叫做《紙皮俠》（Knights），劇作用默劇的方式搞笑演繹物流發達的時代下，速遞員的絕望和悲傷，將在澳門白鴿巢公園上演，觀眾可以免費入場觀看。除了戶外表演，是次默劇節還有來自世界各地的室內演出。來自意大利的表演者Carlo Jacucci帶來演出《維他命》（Vitamin），演出者將會扮演不同角色，「其中一個角色是被困在盒子裏的一條蟲，他要如何走出盒子呢？（表演）會好古怪、令人意想不到」。還有陳麗妮擔任編導的《奧丁的眼睛》（The Eyes of Odin），來自日本的默劇演員村瀨千佳子將一個人扮演6個不同角色，「打破我們對於日本女性的想像」。

各國默劇特色紛呈 盼觀眾於「留白」中感受

在陳麗妮看來，儘管各國默劇都是運用肢體、表情與觀眾互動，但不同地方的演出仍然有着各自的特色。「歐洲會比較詩意一些、搞怪一些，令人意想不到，同時融合了許多高難度的雜技；韓國默劇則有着高能量、爆發式的喜劇感；美國默劇強調動作精準度，演員肢體的可變性令人驚訝；日本的表演則類似街頭演出，充滿互動與歡樂氣氛。」至於澳門，本地的默劇表演並不多，但經過前幾年的默劇節，亦吸引了不少默劇愛好者。

「我曾經也覺得默劇會好悶，直到我自己去了倫敦國際默劇節，裏面的一個表演用幽默的方式討論了死亡的藝術——這種無言語的方式直接打動了我的內心，過了這麼多年我都會時常回憶起。因此，我好想將這種演出帶回澳門。」陳麗妮說。儘管在串流媒體（streaming media）氾濫、娛樂方式多樣的當下，曾經風靡一時的默劇已經式微；儘管大多數觀眾都認為默劇「沉悶，冇乜新意」，但在陳麗妮眼中，默劇仍是一門極具魅力的表演藝術：「其中一個魅力是，默劇是無言語的表演，觀眾不需要費工夫，不需要提前了解演出背景，只要坐在場內，便可以直觀感受到表演。」透過默劇節，她希望觀眾在沒有語言的「留白」中，感受表演者「勇敢展現的脆弱、挫敗與喜怒哀樂」。

澳門國際默劇節 2024

日期：11月30日至12月1日

詳情：bit.ly/3V8lZY7

文：王梓萌

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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