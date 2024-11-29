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港首主辦灣區藝術節 靈活交融 煥發港式文化魅力

【明報專訊】2019年，為響應《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中「共建人文灣區」內容，「粵港澳大灣區文化藝術節」應運而生，由粵港澳三地政府及國家文化和旅遊部共同主辦，每年在大灣區「9+2」個城市（廣東省9市及香港、澳門2個特別行政區）中選取一個作為主辦城市。

今屆藝術節是香港首次主辦，斥資2000萬，開展逾260場活動。持續1個月的藝術節剛剛落幕，但部分展覽、放映活動仍在繼續。香港作為主辦方，本身的城市文化特色有沒有牽引出一個不一樣的「港式」大灣區文化藝術節？又或，向大灣區其他城市呈現了怎樣的香港文化藝術氛圍和獨特魅力？「香港文化品牌」又如何在相互交融中突出自我？

大灣區的定義，是「圍繞中華人民共和國珠江三角洲和伶仃洋組成的城市群」；提及大灣區，浮現在腦海中的也多是市場、經濟與貿易。在這個提出不足10年、建基於地理概念的城市群中，有哪些共同的文化與藝術？是次藝術節由文體旅局及康文署策劃，康樂及文化事務署高級經理（文化交流）魏詠茵接受本報專訪時介紹，香港和大灣區其他城市都受嶺南文化影響，「大家都是同根同源，許多習俗都很相似」——「比如在佛山，有舞獅、粵劇；在廣州，有飲茶、點心」。同時，大灣區其他城市亦受香港文化影響很深，「（其他城市）覺得和香港的connection（聯繫）很緊密，因為香港（上世紀）八九十年代流行文化的影響，比如TVB。在這樣的文化影響下，大家都很了解香港的文化」。

推動大灣區文化交流合作

香港作為主辦城市，「希望推動大灣區裏的文化交流合作」，魏詠茵說，大灣區各地的文化藝術各有所長、靈活多變，因此是次藝術節以「多元融合——創造無限機遇」為主題，希望搭建平台，令大灣區各地的文藝工作者「有機會多些碰面，多些交流，多些合作」。是次藝術節節目、由深圳歌劇舞劇院與香港指揮及樂團合作的舞劇《詠春》特別版，門票在公開發售後迅速售罄，後加兩場，門票亦快速售空。《詠春》取材自詠春拳「一代宗師」葉問的故事，主創團隊發現觀眾對於葉問的印象，大多來自香港武打片，因此用戲中戲的方式編排舞劇：觀眾直接看見的，是電影《詠春》的拍攝現場；而電影演繹的，則是葉問奔赴香港的故事。自2022年末首演以來，舞劇《詠春》已上演超過200場，走遍新加坡、倫敦、巴黎，成為在歐洲上演時間最長、場次最多、票房最好的中國舞劇。

特別版《詠春》 本地樂團現場演奏

是次在藝術節上映的特別版，與香港指揮馮嘉興和本地樂團The Symphonic Pops合作，將舞劇中的部分音樂轉換為現場演奏；並邀請陳少琪填詞、「香港icon」林子祥製作、作曲及演唱主題曲《詠春》；還有香港演藝學院畢業生走上舞台，與深圳歌劇舞劇院共同演出。馮嘉興分享，自己初次觀看《詠春》，便被其中磅礴的音樂震撼，並思索如何以live music（現場音樂）呈現。在原版《詠春》中，有許多具有中國色彩的音樂，是演奏者在錄音時的即興創作，「未必在現場能做回一模一樣——我們都不想和之前演出完全一模一樣」。為帶給觀眾新的體驗，馮嘉興使用錄音與現場演奏相結合的方式，呈現劇中音樂。

「靈活多變，是香港音樂家的優勢。」魏詠茵解說，不同於傳統音樂會，舞劇要求演員與音樂精準配合，《詠春》原版已經演出逾200場，演員對音樂早已爛熟於心，因此是次特別版改編「不會郁動太多東西，但又要加些東西落去，突顯到香港特色」，對指揮馮嘉興而言難度不低。馮亦認為「香港的優勢在於在不同情况下、與不同團隊，都可以attempt（嘗試）合作，都可以做得到」，例如在是次與深圳歌劇舞劇院的合作中，他發現「（深圳）劇院規模很大很輝煌，我們見到都很震驚。但香港大中小都會有，去到不同場地，就可以用不同的製作模式，很靈活」。

深圳的舞劇，加上香港的樂手，場場爆滿的《詠春》特別篇由此誕生，無論是香港本地還是大灣區其他城市的觀眾，都可欣賞其中故事，感受舞台之美。

《樂動．舞界》 香港人成就香港篇

在香港跨領域藝術家曾文通眼中，「表演藝術中都有宇宙性的共同點，各地的文化差異、內涵一定會有不同，各自風格也會有所不同，但當大家聽到相似的音樂時，一定會有相似的感受」。是次藝術節，曾文通一人擔任導演、編舞、藝術總監等5個崗位，聯合廣州交響樂團音樂家與香港本地舞者，帶來融合音樂與舞蹈的跨界表演《樂動．舞界》「香港篇」。《樂動．舞界》由廣州星海音樂廳原創，「香港篇」沿用了「廣州篇」中拉威爾（Ravel）的《小提琴與大提琴奏鳴曲，M.73》（Sonata for Violin and Cello, M.73）和皮亞佐拉（Piazzolla）的《布宜諾斯艾利斯的四季》（The Four Seasons of Buenos Aires），並在其中加入對聲音、燈光、影像等元素的新處理，打造「觀眾成為表演一分子」的沉浸式體驗。

來自香港的舞者、來自廣州的樂手，共同演繹來自法國、南美的音樂，曾文通說：「在這個時代，已經不是東方人一定要演奏東方音樂，西方人一定要演奏西方音樂；在這個時代，我們在互相融合大家的獨特之處，並通過自己的演繹，有一個新的呈現方式：我們如何去看待？觀眾如何去閱讀？」因此，他在演奏開始前、兩首曲目的間隙，都加入飛機機艙的白噪音，「我們一起坐一程飛機，飛去歐洲，飛去南美，在這一個小時中，身聽遙音」。曾文通說，「香港篇」中最具香港特色的元素，是香港人——「我們有香港的團隊，有香港的舞者。我反而不想一定要加些什麼香港元素進去，讓人直接見到香港的面貌。我希望節目去到任何一個地方都可以演繹。」

本地節目北上 開拓新觀眾

遙遠的音樂，南下香港；香港的節目，亦北上大灣區。藝術節設「香港團體巡演節目」，有新編粵劇《竹林愛傳奇》到佛山及珠海巡演；有香港弦樂團攜《粵劇幻想曲》和《顧嘉煇串燒金曲迴響》往中山、佛山和珠海；還有本地歌手和大灣區樂隊共同參與的「太．Tide潮汐音樂節——港浪音樂會」。早前《施政報告》指出「會以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地」，新鮮出爐的《文藝創意產業發展藍圖》亦強調要提升香港文化藝術的綜合競爭力，魏詠茵表示，通過藝術節，希望可以讓香港「文化品牌」在大灣區突圍而出，「透過今次，為香港在大灣區開拓一些新觀眾，也令大灣區觀眾認識到現時香港的流行文化、藝術」。

藝術節中不少香港節目，在上月結束的首屆香港演藝博覽（演博）中亦有出現。魏詠茵解釋，儘管節目有相同，但演博與藝術節的定位不同，藝術節「希望在文化交流上做到更廣、更深，不僅僅是就這樣買一齣劇（到香港）來，或者請一個劇團來，或者就這樣上去演出，我們希望有一個過程，讓大家可以交流、碰撞，有些新的東西可以出來」。

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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