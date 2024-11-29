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開眼 文化特別版

「紅球計劃書」

【明報專訊】紅色巨心今年初登陸香港，之前有黃色橡皮鴨去年「攜眷」再臨。來到2024年尾，曾走訪全球逾40個城市的紅球，亦將於12月初潛入怡和大廈、山頂獅子亭等文化地標，快閃展覽。但這顆「天外來球」，又能否滾出新一波盛事經濟？

「紅球沒什麼藝術特色，好處是擺放在狹窄空間時能帶出它出現在該地點的驚奇，為該環境帶來特別色彩。」本期《開眼》邀得香港中文大學文化及宗教研究系前副教授何慶基，談談他心目中紅球可以放在哪裏。比起放置於固定空間，他認為紅球應該穿梭香港各地，讓不同社群參與其中，但他想像中放置紅球的理想地點卻非旅遊及消閒熱點：放在維園可以吸引一家大小、假日放在中環亦能吸引外傭社群留意，「但只放在這些休閒地區卻未能好好利用這紅球的特色」。

那怎樣擺放紅球才能為香港帶來活力？「不要找太闊大的空間才有驚喜」，巨大紅球與擠迫之城的對比要足夠鮮明，何慶基建議可以在港鐵站內外擺放紅球，「接觸更多人之餘，也能為地鐵站加點色彩」。旺角站E1出口外的空地、中環站內接通置地廣場與遮打花園的長廊，都是其精心之選。既有時而流動、時而聚集的人流，又有充足空間擺放巨型紅球，快步通勤、駐足觀賞兩不誤。

惟當提起如何擺放紅球，何慶基卻不斷提及「不要影響該處地舖生意」、「不要阻礙路人」，只因侵犯公眾日常空間與以藝術連結社群，只一線之差。「放在公共空間的藝術」與「公共藝術」，貌同實異。後者實須考慮藝術品與公共展覽空間，以及與觀眾的關係。故何慶基認為，當紅球的受眾是行人或該空間的慣常使用者時，在策劃及放置時必須避免對他們構成障礙。例如在旺角港鐵站外擺放前須事先獲店舖同意，如此便不會阻礙店舖的營運，亦能帶旺人流。

「無處不旅遊」，色彩奪目的巨大紅球或成為各區的打卡旅遊熱點，但要以其「彈」出活力之都，何慶基則認為需要卸下對藝術品的重重保護——「紅球吸引人之處在於它是個強調互動的作品，甚至會有小朋友去摸它、踢它，故千萬不要把它圍着、找警察或保安處處監控」。眼看手勿動的觀賞過程未免無聊，紅球襲港，且看它可否為此緊張繁忙的城市帶來一抹歡欣的色彩。

（美藝客廳‧三十三）

「客席策展人」簡介

何慶基，香港藝術中心前展覽總監，上海當代藝術館創館館長，香港中文大學文化及宗教研究系前副教授、文化管理碩士課程前主任。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

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