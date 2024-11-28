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SEASONAL PICKS：打開聖誕倒數日曆 享受拆禮物儀式感

【明報專訊】每天打開一個小窗的聖誕倒數日曆，是每年佳節的熱門禮物選擇。臨近12月，各大美妝品牌紛紛推出精美聖誕倒數日曆，將人氣產品悉數放入印有日期的神秘盒子中，既讓人享受拆禮物的儀式感，同時提醒大家在忙碌的節日季節，多花時間照顧自己，增進自信與魅力。

聖誕村莊亮燈

很多人也希望到北歐過聖誕，感受當地濃厚節日氣氛。來自荷蘭的Rituals把當地的聖誕村莊呈現大家眼前。今年推出的倒數日曆，以阿姆斯特丹運河和小鎮為靈感，24間小屋內分別藏有品牌暢銷產品、限量版、蠟燭，以及2款全新尺寸產品；這款倒數日曆還附有一條LED燈帶，既可當作節日擺設，散發的暖黃燈光，更為家中增添溫馨感。●

除夕倒數日曆

以倒數日曆迎接聖誕也許還未足夠，香水品牌Maison Francis Kurkdjian便一反傳統推出除夕倒數日曆，寶箱設計的外觀，印有冬青枝、槲寄生和冷杉，向品牌巴黎rue d'Alger首間專門店致敬。日曆內藏多件經典產品，包括香氛蠟燭、724滾珠香精、70毫升裝的Baccarat Rouge 540香氛身體油和Grand Soir濃香精，還有200毫升OUD satin mood閃亮香氛身體油等，為年末慶祝派對延續節日氣氛。●

充滿繽紛童趣

向來支持綠色理念的Lush，推出可重複使用的聖誕倒數日曆禮盒，紙盒以百分百再生纖維製成，可重複使用或與紙張一同回收。設計繽紛又充滿童趣的高街29號日曆禮盒，包括25件浸浴產品，如人氣產品雪天使泡泡浴芭，到可愛的快樂水豚汽泡彈，以至2款限定復刻產品節慶布甸汽泡彈和星之閃爍泡泡浴芭，香氣逼人，讓用家每天來個泡泡浴，迎接佳節來臨。●

銀色閃亮璀璨

聖誕倒數日曆既講求當中的「禮物」，包裝設計亦要華麗吸引。Guerlain年度推出的聖誕倒數日曆，以藍色為主調，襯托金色節日圖案再綴以銀色閃亮蝴蝶結，塑造璀璨效果。除了藝術沙龍迷你香氛瓶、香氛蠟燭、迷你裝殿級蜂皇和御庭蘭花護膚品等多件王牌產品外，第25日的盒子更內藏Rouge G寶石唇膏，唇膏盒飾以大量水晶，特別為獨特月曆而設計，帶來終極珍藏價值。●

深綠瓶裝設計

佳節禮物包裝不一定用上華麗設計，今年mtm labo推出的年度限量版聖誕倒數日曆，靈感源自日本設計師原研哉為品牌設計的深綠色瓶裝，突顯品牌獨特美學。當中包括10款「量膚定製」護膚產品，涵蓋王牌眼膜custom-blended eye mask，以及清潔、保濕、滋養等基礎護理產品，迎合每天護理需求；另外還附有品牌面部專業護理療程、醫學美容服務和水療服務禮券，為實用送禮選擇 。●

日曆變身掛袋

佳節過度消費會產生環保問題，一直推動環保理念的L'Occitane便推出由再生棉製成的環保節日倒數日曆，用家可將其摺疊成旅行掛袋重複使用；24個口袋分別載着品牌潤手霜、潤膚乳、洗髮水等實用產品，另外亦設有奢華行李箱和手提行李箱造型倒數日曆，呼應品牌今年的旅遊主題，前者更包羅24件頂級護膚、身體護理、頭髮護理和香水產品。●

查詢：Guerlain 3188 5039（K11 MUSEA店）

L'Occitane 2234 7198（ifc店）

Lush 2153 9680（銅鑼灣店）

Maison Francis Kurkdjian 6010 4462（K11 MUSEA店）

mtm labo 2921 2791（置地廣場店）

Rituals 2789 2892（海港城店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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