BRAND FOCUS：Stephen Jones帽藝回顧展 帽子巨匠結合英法創意

英法兩地各有著名高級帽匠品牌,如由Chanel持有的Maison Michel,又或Hermès持有Chapeaux Motsch。英國方面,則大多以1990年代走紅的Philip Treacy和今次展覽主角Stephen Jones為中流砥柱,經典品牌則有Lock & Co. Hatters。法國時尚界其中一個有趣現象,是不少奢華時裝品牌如Christian Dior、Jeanne Lanvin和Coco Chanel其實都是以造帽(millinery)起家,再走入時裝設計;但自 1980年代,不少法國高級訂做品牌如Dior、Schiaparelli等的帽子設計,不少均出自上述兩名英國帽匠之手。這回顧展正好印證這個英國軟實力作海外輸出的現象,帽飾如何在創意上成為英法混血。

進軍巴黎40周年 法國首辦個展

由Palais Galliera館長Miren Arzalluz策展的Stephen Jones, Chapeaux d'Artiste展覽本該更早舉行,但因之前疫情而延至今年。巧合地今年是Stephen Jones進軍巴黎40周年紀念,他為Jean-Paul Gaultier設計帽子在法國打響名堂,亦是博物館在40年後繼Madame Paulette後首個以帽為題的大型時裝配飾展。Stephen Jones曾於2010年在安特衛普時裝博物館(MoMu)舉行入行30周年紀念展,在法國舉行個人展覽是首次。回顧展以他與巴黎的邂逅為重點,分為5個部分,當中From London to Paris、Paris, Source of Inspiration 和 Parisian Collaborations 3個展區,着墨於他由愛上法國文化到掌握法國帽子設計的經歷。如在Paris, Source of Inspiration中的Saluting Paris Couture Houses部分,將他的作品與法國高級訂做品牌的自家設計對照。

作為一代帽子巨匠,他的設計和合作對象當然不限於法國,亦與不少英國時裝新血如John Alexander Skelton、Ryan Lo等合作,亦為不少明星如Beyoncé、Lady Gaga等造帽。Stephen Jones分享︰「我在2010年於MoMu舉行個展,因為他們是全球帽子收藏量最多的機構。我亦曾於2009年為Victoria and Albert Museum策劃Hats: An Anthology展覽,但並非個展,而是將我與不同帽匠的作品共冶一爐。今次展覽內的作品大都曾在巴黎展出。假若我在英國辦展,這些展品大概不會出現,而會換成我跟英國設計師合作的作品。」

英倫空間 展示啟蒙時期作品

一如Stephen Jones所言,展覽以他與法國的關係為主線,但可以「英屬空間」和「法屬空間」劃分。入口處除了概述簡介,亦有香氣迎賓。以為氣味源自當年他與COMME des GARÇONS合作的香氛?他搖頭回應︰「那是展館的自家香氛,在氣味上讓人有現場感,一如展內的音樂,為觀眾帶來完整的感官體驗。但我現正與Francis Kurkdjian合作,籌備新香氛。」

出生於利物浦West Kirby的Stephen Jones,當年在Saint Martin's School of Art(Central Saint Martins前身)念的是時裝而非帽子設計,其後加入英國高訂品牌Lachasse才開展他的帽匠生涯。展內首個展區A British Milliner,能看到他的啟蒙時期如何深受大自然和英國文化如The Blitz Club等影響,也展出其畢業時裝作品,還有為Vivienne Westwood設計、登上i-D雜誌第50期紀念號的Harris Tweed布皇冠帽子,又或是以英國國旗為靈感的Union Jack Bowler Hat圓頂帽等作品。

Rose Royce設計 象徵英法合一

展品雖按主題而非時序排列,但能全盤呈現他的英國血統,而最能表達他掛在口邊的Franglais(英法合一)一字意思的是From London to Paris主題展區。牆身的地圖呈現他在倫敦與巴黎的足迹,陳列櫥窗則分為3個部分。左面是一系列以英式高帽(Top Hat)為藍本的設計,右面則以法式畫家帽為靈感的,正中央則是象徵英法合一,將兩地特質合一的Rose Royce設計,以英式高帽為底,並以捲成玫瑰花的色丁(satin)作帽頂。「我着迷於法國與巴黎的神秘和浪漫面貌,希望它成為我的一部分。這種着迷與利物浦正好是另一極端,不同而美妙。法國藝術、美食、文化以及陰柔(feminine)神秘感,是巴黎的魅力所在,亦是讓我着迷的原因,我希望能透過這個展覽呈現巴黎之於我的牽繫。」

在A Milliner's Artistry展區播放的短片中,他說︰「英國與法國的客人,都在尋找不同的帽子。但有趣的是,英國人希望看似法國人,但法國人則想透過帽子看似英國人。」這種英法互相仰慕的帽子美學情意結,正好揭示了Stephen Jones成為Franglais帽匠的天時地利人和。●

Stephen Jones, Chapeaux d'Artiste

日期:即日至2025年3月16日

地址:Palais Galliera | Musée de la mode de la Ville de Paris 10 Av. Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris, France

網址︰https://www.palaisgalliera.paris.fr

news:時裝與運動服 呼應奧運主題

為紀念巴黎奧運,Palais Galliera舉行Fashion on the Move展覽3部曲(A),現在舉行的第2部,探索服裝與身體活動之間的關係,特別是時裝與運動服之別。

展覽分為兩個部分。常設展部分展示18世紀至今的服裝,包括禮服與活動較自如的日常服、因應交通方式而設計的單車服和騎馬服,以及針對不同運動如網球等服飾。不同年代的禮服與交通、運動服並置對比,突顯後者如何遵從當時潮流而加添活動需要的靈活設計。附屬展部分則按每部曲更改展品,之前首部曲以Colours of Fashion為題,展示來自1921至1923年的法國時裝潮流Salon du Goût Français彩色時裝照片。第2部曲則搖身一變成泳裝主題空間,呈現在保守文化與公共空間之下,泳裝如何平衡兩者。展內能看到由Madame Grès等時裝設計師設計的泳裝(B)和相關配飾,呼應奧運主題。●

Fashion on the Move #2.

日期:即日至2025年1月5日

