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SHOWCASE：用料設計並重 奢華中穿出隨性

【明報專訊】Giorgio Armani的男裝多年來在品味之士心目中佔有重要地位，無非因為Mr. Armani既執著於意大利時裝的精湛工藝和用料，同時又注入品牌那種長青卻不落俗套的優雅設計。

品牌的2024秋冬季就是一個完全關顧男士所需的系列，服飾配合動靜皆宜的生活風格，兼顧不同場合需求，囊括品牌簽名式的天鵝絨禮服西裝、用料奢華穿起卻顯得隨性的羊皮高領外套、感覺知性的鬆身剪裁西裝，以及用料講究的羊毛羊絨大褸。Tone on tone同色系的配色技巧，將啡、藍、黑、灰等配襯得異常高雅，當中再以不同物料質感，以及低調的條紋和幾何圖案增添層次感，比起只講求質料上乘卻欠缺設計感的男裝，更顯出眾品味。●

文：溫兆明

模特兒：Aslan（Primo）

化妝：Benjamin Leung @ Armani Beauty National Makeup Artist、Jane @ Armani Beauty Makeup Expert

髮型：Hair Logics

editor's pick：尖沙嘴廣東道店重新開幕

在一片「消費降級」及「平替」的氣氛下，似乎只有實力雄厚且具獨有競爭力的時尚品牌，才能在淡靜市道採取積極策略。Giorgio Armani就是一例，尖沙嘴廣東道店經翻新後最近重新開幕，設計裝潢與品牌美學風格如出一轍，並展示全面的產品系列，包括男女裝成衣、配飾、鞋類，女裝晚禮服、高級珠寶，還有專區供男士量身訂製（MTM）西裝、正式服裝和腕表。●

查詢：Giorgio Armani 2302 6888（尖沙嘴店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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