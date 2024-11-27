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GADGET：氣囊充氣 按壓肌肉 按摩腿套加速紓緩痠痛

【明報專訊】近日天氣轉涼，可能很多跑友已開始加操，備戰明年2月舉行的香港馬拉松。對於跑友來說，肌肉痠痛是練跑時常常遇到的問題，需要休息一段時間才能復操，為求縮短休息時間，讓緊繃的肌肉放鬆，按摩肌肉是一個常用方法。近年坊間出現不少按摩肌肉產品，當中更有專為腿部而設的按摩腿套，通過加速血液循環，加快兩腿肌肉恢復。

說到腿部按摩器，過往主要靠按摩椅，但這些產品大部分只針對小腿及腳板，未能全面按摩到運動時所使用的大腿肌肉群，因此專為運動愛好者而設的按摩腿套便應運而生。原理是以泵氣方式為腿套內的氣囊加壓，透過產生不同的壓力來按摩雙腿，同時促進血液循環。

設有4段可調壓力等級

運動按摩品牌Therabody最近推出的JetBoots Prime，其包裹範圍遍及雙腿，配合內側氣囊充氣來按壓肌肉，無論是雙腿前後方的肌肉及筋腱都按壓得到。此外，其特別之處是採用無電線、喉管設計，而且重量僅2.8公斤，配合附送的抽繩旅行袋，便可隨時帶出街在戶外使用。機體採用內置電池設計，最長能提供3小時的使用時間，就算機體沒電，用家也可插電（包括流動充電器）繼續使用。

利用充氣來按壓肌肉，控制氣壓的準確度十分重要。JetBoots Prime採用獨特的TruGrade Technology，配合位於腿套的內置氣泵系統，宣稱能更準確控制充氣後氣囊的壓力水平，同時確保不同位置都有合適的壓力，更有效為腿部肌肉加壓以提升血液循環。為了提供更合適的按壓力度，JetBoots Prime設有4段可調壓力等級，分別是25mmHg、50mmHg、75mmHg和100mmHg；同時為方便用家使用，也設有4個時間設定，包括20分鐘、40分鐘、60分鐘及連續模式，用家可因應自己的受力程度及肌肉的痠痛程度來選擇。

JetBoots Prime操作方法十分簡單，用家只要把雙腿伸入腿套並拉上拉鏈，之後便可透過按鍵來選擇壓力等級及按壓時間。用家可透過氣泵上的LED指示燈，看到所選擇的壓力等級及按壓時間，之後再按下開始鍵便會自動充氣及按壓肌肉。為配合不同腿長用家，廠方提供3種尺寸，全面照顧不同腿長的用家需要。●

Therabody JetBoots Prime

售價：$3999

網址：https://leader.com.hk

choice：仿生學複製腿形 7級壓縮力度選擇

對於追求專業恢復設備的用家，另一個由美國品牌Hyperice推出的Normatec 3 Leg Recovery System按摩腿套也是不錯的選擇。產品使用動態空氣壓縮來為腿套充氣，同時內置專利的脈衝技術加強恢復效果，廠方宣稱產品能促進血液循環、恢復肌肉活力並減少腫脹，令用家更快回復狀態。Normatec 3 Leg Recovery System提供7級壓縮力度，同時透過ZoneBoost技術的5個重疊區域來重點為雙腿按壓。

控制器連接喉管 再把喉管連接腿套

使用時，用家要把動態氣壓式按摩系統控制器連接專用喉管，再把喉管連接腿套，之後便可把雙腿放入腿套內，並利用控制器來控制力度及時間。控制器內置電池，充滿電後便可使用3小時，而用家除了可使用控制器來控制腿套之外，也可透過藍牙和流動裝置專用App來控制，可調節使用時間、壓力和ZoneBoost等選項。●

Hyperice Normatec 3

Leg Recovery System

售價：$6999

網址：https://www.hyperice.hk

editor's pick：355克輕巧文青vlog機 AI偵測對焦快而準

一向走復古文青風格的FUJIFILM，早前推出全新入門無反相機X-M5。新機是X系列相機裏最輕一款，機身連電池和記憶卡只重約355克；同時加入利用AI偵測移動物體的自動對焦功能，更特別為vlog用家強化拍片能力，令這部入門相機的功能更全面。

FUJIFILM上一代的X-M機型，已經要數到2013年推出的X-M1，之後廠方新設了規格更低的X-A系列，作為入門之選，X-M系列則多年未有更新機款，直至今年才再推出X-M5。至於為何由1代直接跳到5代？估計是要突顯機身用上品牌最新的高速影像處理器X-Processor 5，跟X-T5、X-T50等FUJIFILM最新旗艦或中階型號相同，X-M5也內置背照式X-Trans CMOS 4感光元件，提供2610萬像素解像度；最主要分別是X-M5不設觀景窗，並改用側翻式熒幕，更適合拍片之餘，也能造得更輕更便宜。

X-Processor 5運用了深度學習技術開發的主體檢測自動對焦功能，無論是人臉及眼睛自動對焦，還有動物、鳥類、汽車、電單車、單車、飛機、火車、昆蟲和無人機，也能自動識別；配合最新的AF預測演算法，提升移動主體的追蹤能力和低對比環境下自動對焦的準確度，拍攝時更輕易捕捉到主體。

菲林模擬轉盤 6.2K/30P拍片

FUJIFILM作為復古相機的代表之一，X-M5內置了20種菲林模擬模式，機頂左側特設專用的菲林模擬轉盤，方便用家更改這些模式。此外，X-M5的拍片能力也得到強化，能拍攝6.2K/30P 4:2:2 10bit影片，亦支援4K/60P、1080/240P的影片規格，以及新增「9:16 短片模式」，方便用家拍攝垂直視頻。此外，相機內置3個收音咪，並提供4種收音模式，包括全方位、前方、後方及前後方，除了提升收音質素外，也增加拍片時相機擺位的靈活度。●

FUJIFILM X-M5

售價：$6390（淨機身）

網址：https://www.fujifilm.com.hk

高達45周年主題

移動電源支架

今年是《機動戰士高達》誕生45周年，MOMAX特別推出高達主題移動電源支架，向這部日本殿堂級動畫致敬。1-Power X Pro 5000mAh共有3款設計，分別用上動畫中的高達、紅彗星、渣古的機體顏色及特徵，例如高達為藍白配色，支架部位則用了紅色盾牌，非常搶眼。產品支援MagSafe無線充電、20W PD及Qualcomm 3.0快充技術，無線充電速度快。機身還內置USB-C充電線及一個USB-C插口，因此同一時間可為最多3部裝置充電。此外，MOMAX同時還推出了高達主題直立式拖板ONEPLUG PD20W 2A2C（$299）及內置USB-C線的旅行插座1-World+ 70W GaN（$399），同樣備有3款機體設計。●

1-Power X Pro 5000mAh

高達主題磁吸移動電源支架

售價：$349

網址：https://bit.ly/4epo2gU

文：吳一鳴

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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