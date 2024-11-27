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TRAVEL：上海和平飯店傳奇 錦上添「花」 當一晚「寶總」 感受低調奢華

【明報專訊】隨便在網上輸入「上海」，海量金句湧出，什麼「二千年看西安，一千年看北京，一百年看上海」。看百年中國變化，上海無疑是首選；而要在上海灘選出最能見證歷史變遷的建築，和平飯店準無異議吧。

外灘是上海的核心，和平飯店是外灘的地標，是高官巨賈、政要名人出入之地。哪管對岸浦東新建百層大樓，還是東方明珠塔光芒耀眼，來上海的，總要望一眼外灘上那銅綠色的金字塔樓頂才叫到此一遊。去年末，王家衛首部電視劇《繁花》播出，大量場景取自酒店，一下子，把它推得更火，更多人慕名而來。

依我看，只要親身走一趟，自會發現和平飯店本身就是歷史，就是派頭。繁花，不過是錦上添花。

不管歲月靜好，還是風起雲湧，屹立黃浦江畔近百年的上海和平飯店自有它的雍容氣派。

琉璃巨型白鴿象徵和平

從南京東路正門進入，旋轉門是上世紀初進入上流社會的時尚「門檻」，一轉身，1920、1930年代的Art Deco（裝飾藝術）風格裝潢就在眼前，經過長門廊一步一步走進歷史之中。向上望，天然光線透過八角形穹頂彩色玻璃透射至大廳，洋溢歐式華麗。八角形大廳中央設有象徵和平的琉璃巨型白鴿，對應酒店名字，此擺設由上海著名藝術家施森彬創作，是酒店復修後添加的擺設，而環繞大廳四面牆壁飾有近百年來十里洋場變遷的浮雕。

這座外灘殿堂地標，並非一味的金雕玉砌，流露的也不盡是窮奢極侈的張揚，反而有一股歷史沉澱而成的氣場。它的每條樓梯、每部升降機，甚至連一張椅子都靜靜記錄歲月的流逝，是那些新建成走復古路線的酒店無法臨摹的歷史氣息。

1929年，和平飯店前身沙遜大廈（Sassoon House）落成於當時全上海最繁盛的核心地段——外灘，是英籍猶太富商沙遜（Sir Ellice Victor Sassoon）斥資興建，由地面至頂樓高度為77米，當時被譽為「遠東第一樓」。當時大樓地面、2、3樓設有銀行、商店、洋行、國際電台、花店，中間樓層為和平飯店的前身華懋飯店（Cathay Hotel），10樓是他本人的精緻豪宅，頂樓亦可出租，屋頂為金字塔形，用瓦楞紫銅皮飾面，直至今天這個銅綠色金字塔仍是上海灘夜景中不可或缺的指定景色。1956年改名為和平飯店，至2007年酒店經過3年修葺，2010年正式成為費爾蒙品牌管理的上海和平飯店。

長包英國套房 沉浸《繁花》世界

酒店擁有多間套房，最能體現氣派的，除了位處10樓的沙遜總統套房，由上世紀初至今一直保留的9國傳奇套房——中國、英國、美國、德國、印度、法國、西班牙、日本、意大利，也為酒店帶來不少名氣。每間套房面積達178平方米，依據該國風格設計，並飾有當時最流行的Art Deco風格，保留了華懋飯店時期豪華套房的面貌。曾入住的全是名人政要，包括喜劇泰斗差利卓別靈、美軍名將馬歇爾、大文豪蕭伯納、德裔女星瑪蓮德烈治、法國影星蘇菲瑪素、拳王阿里，還有美國前總統克林頓和奧巴馬等。據酒店方面表示，一直以來，充滿異國風情的印度套房和英國套房均大受歡迎，不過自劇集《繁花》播出後，低調奢華、充滿英倫莊園大宅風格的英國套房，便成為最難預約套房。原因是劇中許多場景都在裏頭拍攝，尤其第一集爺叔在套房內將黃毛小子阿寶變身成叱咤上海灘的寶總。據職員表示，曾有客人長包英國套房，更安排助手分飾劇中寶總3名紅顏知己——玲子、汪小姐和李李，而該客人自然「飾演」寶總，更要求酒店上下人等稱呼他為寶總，完全「入晒戲」。

品嘗寶總愛吃的排骨年糕、泡飯

畢竟套房每晚房價達13,000人民幣（未連稅及服務費），非一般庶民可以負擔，但如果仍想來個沉浸式繁花體驗，酒店設有「繁花傳奇・花漾和平導覽」（每位888人民幣，約954港元），導覽包括酒店歷史介紹，參觀奧的斯古董電梯，英國套房介紹，繁花美食體驗，品嘗主角寶總愛吃的排骨年糕、特色泡飯等。當中最吸引莫過於可深入酒店平日不對外開放的地方參觀，包括《繁花》劇中那部古董奧的斯電梯，大家可跟這部儀式感十足的古董電梯合照，懷舊一番。導覽還包括參觀和平博物館，由專人介紹酒店歷史，館內亦展出不少跟酒店相關的物品，例如1933年餐廳的餐牌，華懋飯店時期的鎖匙牌、銅製熱水瓶、餐具、杯碟等。●

上海和平飯店

地址：上海南京東路20號

網址：https://www.fairmont.cn/peace-hotel-shanghai/

註：所有消費另加16.6%服務費及稅

■旅遊錦囊

入境要求：持回鄉證

匯率：1人民幣約兌1.07港元

航班：12月份香港往返上海浦東國際機場，國泰航空來回票價$2123起（連稅及附加費）

■video

欣賞短片

https://shorturl.at/r2Oyl

龍鳳廳吃陽澄湖大閘蟹 鮮甜酒香

農曆十月、十一月到上海，當然不能錯過大閘蟹當造期。記者問和平飯店中餐廳行政主廚馬浩成，如何挑選靚蟹？想不到他竟坦誠回答：「真正懂的不是我們，是供應商。我們要找到好的供應商才是最重要。」他表示吃大閘蟹要看時間，天氣不夠冷，蟹還未夠飽滿，所以選對的時間吃對的食材，準保錯不了。

秘製汁水浸大閘蟹 人間美味

清蒸大閘蟹講究蟹的來源，是否新鮮，沒有什麼烹調元素可言；可是其他蟹菜還得看主廚功力，在多道蟹菜中，最吸引我的是醉蟹，這個蟹同樣以陽澄湖大閘蟹製成，洗淨蟹後清蒸，再放進預先調好汁水中，馬浩成說這個汁水內有話梅、香菜、花雕酒、糖、其他香料等，還有秘製配方，混合後，把大閘蟹放入浸1天半，吃時斬件，鮮橙色的蟹膏和酒香，極度誘惑，咬一口——鮮、香、甜，實為人間美味，於我而言，甚至更勝清蒸大閘蟹。

在香港，最怕吃蟹粉菜，一來覺得膩，二來若不幸吃到不新鮮的蟹粉，只怕由鮮變腥，想起也怕。龍鳳廳有兩名拆蟹專員，每天不停手地密密拆蟹粉，由早上約7時開始蒸蟹拆肉，到10時半左右大約拆出了25至30公斤蟹粉。蟹粉天天鮮拆，保證新鮮，馬浩成便以蟹粉創作蟹粉菜飯配珍珠醋和蟹粉牛角帶子，前者帶上海本幫菜風味，菜飯是上海人喜歡的吃法，配上蟹粉，更添高貴，最特別是配上意大利Casanova珍珠醋，味道特別清鮮；後者則以時尚手法演繹蟹粉菜，以香煎帶子誘發蟹粉的鮮甜，令整道菜鮮上加鮮。●

龍鳳廳

地址：費爾蒙上海和平飯店8樓

查詢：+8621 6138 6880

註：另加16.6%服務費及稅

文：陳詠詩

文：陳詠詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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