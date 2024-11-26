故事拼盤：在倫敦，逛一場港式兒童及青少年書展

跟許多香港人集體回憶一樣，談起書展，自然會想到每年暑假的會展書展，又或中小學在家長日特設的書攤，又或是獨立書店舉辦的主題式書展等。今次書展選址可算破格吧！選址區內一間有近百年歷史、早前經過大翻新的特色戲院內舉行。

「這兒好像不太像倫敦，似香港」

電影院地下大堂是格調時尚的酒吧，沿樓梯上一層就是戲院（竟多達8間放映室！），還有售賣爆谷零食飲料的小賣部，以及英倫味十足的咖啡廳，傳統與摩登共冶一室，有趣！有遠道從諾丁漢前來看書的港人家長分享：「這兒好像不太像倫敦，似香港。」說來也有同感，這種似是潮人聚腳點的電影院，毗鄰一帶是旺中帶靜的民居，點點性質令我聯想到那間悄悄躲在油麻地一角的百老匯電影中心。

唯一缺的是補充練習

這次書展在電影院1樓舉行，咖啡廳和公共空間改作書攤，其中3間放映室則用作電影分享、座談會及親子工作坊。據主辦單位表示，參與今次書展的書商、作家及活動團體超過30多個單位——從英國來的，有；從香港來的，亦有。論規模，當然無法跟千萬呎的會展書展相提並論，但地方雖小五臟俱全，書種之闊，足以滿足移英港人家庭不同年紀的閱讀和心靈需要，繪本、兒童讀物、青年文化、現代文學、家長教養、信仰及心靈等都不缺；唯一缺的，是補充練習。

除了書籍，同場也展出由香港插畫家自製的文創精品，移英香港青年藝術家策劃的藝術展，港產紀錄片《公開試當真》和《中學》放映及座談會，以及多場香港作家分享會。不但豐富了書展內容，還提供了多元化的表達渠道，將香港人勇於求真、創新的人文精神呈現人前。

中文種子悄然栽在心房

要數全場最受港人家庭歡迎，非故事工作坊、學唱香港經典兒歌及齊玩漢字等親子活動莫屬了。我從好友拍來的花絮看到，其3歲大女兒與一眾孩子手牽手，同唱兒歌《小太陽》，滿室笑聲與歌聲。小小人兒未必看懂每句歌詞，但在歡笑中牙牙學唱，說不定無形的中文種子便悄然栽在小小心房裏。

孩子們在歡樂中接觸中文，大人們同樣樂在其中。書展既以書會友，也成了新知舊遇的相聚好時光，像我便偶遇昔日曾共事的教師同事，又有人跟多年沒見的大學教授重逢。相聚一刻，能同聲同氣，彼此送暖，在異地尤為彌足珍貴。這樣有意思的港式文化活動，盼望不止一屆。

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第529期]