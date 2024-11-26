教大GPS：教學活動和學習意義

為應付練習？為勝出遊戲？

活動1：完成重複練習

教師展示字卡與圖卡，然後學生按字卡找出相應的水果圖卡，配對在一起。完成後，教師再次將字卡與圖卡打亂，學生重複練習以鞏固所學。

在這活動中，認字目的是做配對練習，完成後要重複再做。然而，當學生做完練習後，學習認字就結束，學習只是課堂活動。

活動2：在遊戲中獲勝

教師以比賽的方式，要求學生用最快速度，配對最多水果字卡與圖卡。在最短時間內完成最多配對的學生就可勝出。

在這活動中，學習認字是遊戲，學生目的是要在比賽中獲勝。學生也許認為學習認字很好玩，但是我們可思考，這活動是誘導學生玩遊戲，還是引導他們學習文字？學生最終會對玩遊戲，還是學習文字更感興趣呢？

學習內容與生活經驗有關

活動3：學習生活語文

教師在黑板上列出多種水果的名稱，然後邀請學生說出這星期吃過的水果，或是不同季節的時令水果。教師依照學生的答案，圈出黑板上的水果名稱，並請學生跟着讀出來。

活動3與活動1、2不同，當中的學習內容與學生的生活經驗有關。然而，我們在日常生活中看到水果時，並不會圈出和讀出水果名稱。此活動之目的，只是讓學生從生活經驗中聯繫學習的文字。

活動4：懂得閱讀圖書

教師與學生一起朗讀圖書《愛吃水果的牛》。當學生遇到不懂得的水果名稱時，教師解釋其意思，讓學生能夠繼續閱讀圖書的內容。

活動4反映的是，學生可在閱讀之中學習認字，學生是為了能夠在日常閱讀圖書，而去學會認字。

在具體情境中使用文字

活動5：理解文字運用

教師給予學生一項任務，要求他們佈置一家水果店。教師提供學生各種水果，以及寫有水果名稱的標示牌。學生放置水果後，把標示牌放在對應的水果旁邊。

活動5學習如何運用文字，學生在具體情境中使用文字，以達成其目的。教師設計認字活動時可思考，日常生活中有哪些情境需要我們認字？除了閱讀，我們不難想到，佈置水果店就是需要認字的情境。

教師設計日常教學活動，除了要教授課程的教學內容，更要注意教學活動反映的學習意義，讓學生明白我們為何要學習才是最重要。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第529期]