幸福拼圖：建立良好親子關係 協助孩子面對學業壓力

如今開學已一段時間，筆者負責中心的課餘託管服務，從近兩個月觀察發現，除了有學生正面對功課壓力外，亦有不少家長為孩子的學業而憂慮。他們一方面擔心子女的學業跟不上進度，影響日後升學發展；另一方面，亦擔心自己過高的期望可能會給孩子帶來壓力，影響心理健康。

在繁重的學業下，良好的親子關係有助減輕壓力和減少衝突，讓孩子在學業壓力下感受到支持和理解。以下是幾項可以促進親子關係的方法。

開放對話 促進雙方了解溝通

1. 優質家庭時間：

每日安排至少10分鐘的親子相處時間，家長和孩子共同放下手上的事務，專注地分享彼此日常，開放對話，促進雙方了解和溝通。筆者建議家長在溝通時抱持好奇心，了解孩子的生活和想法，避免說教，讓孩子喜歡這段分享的時間。

2. 家庭活動：

安排一些共同參與和喜歡的活動，如做運動、看電影、烹飪或玩電子遊戲，放鬆身心之餘，一同建立美好的回憶。

提升孩子自信心 增強親子信任

3. 真誠的讚賞：

在日常生活中，無論是在學業上還是生活中的小突破，給予孩子真誠且明確具體的讚賞，可以提升孩子自信心，並增強親子之間的信任。

我們都明白學業的重要，但同時也要緊記身心健康同樣重要，更不要因為學業成績而破壞親子關係。透過享受優質家庭時間，安排家庭活動，以及對孩子真誠讚賞，除了可建立親子關係，共同面對學業壓力，長遠來說，孩子在遇到困難時，會更容易主動向家長尋求幫助，有助他們的成長和發展。

文：李美婷（香港家庭福利會社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第529期]