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Happy PaMa 教得樂 第529期

Happy Pa Ma

親子筆陣．玩創校長：讓人工智能協助解決教育問題

【明報專訊】早前，Khan Academy的創辦人Salman Khan在一個TED演講中提到全球教育面臨的最大挑戰——「師生比例」過高。Khan 指出即便是在全球最富裕的地區，通常一名教師需要面對20至30名學生，而我們也知道，提升學習成果最有效的方法是降低師生比例。理想情况下，一對一輔導是最佳模式，但這種模式一直難以大規模實施，人工智能的普及看來去到這個問題，帶來了一點突破的曙光。

人工智能出現 學生擁有「私人教師」

即便像香港這樣的發達社會，師生比例過高的現象依然存在。在香港的普通課室中，通常一名教師需要面對超過20多名學生。由於每個學生的學習能力、興趣和理解力不相同，教師很難為每個學生提供個性化的指導，這直接影響了學習效率。為要提升教學效能，降低師生比例無疑是最有效的途徑。理想情况下，將比例降低至一名教師對十個學生已經算是資源的最佳配置。然而，人工智能的出現，讓這一比例有可能進一步降低，甚至實現一對一的個性化學習。每個學生都可以擁有一個「私人教師」，協助分析學習情况，提供指導，這將會是教育領域的一次重大變革。

當然，不同的科技公司已經針對這一問題開發了各種系統。任何教育工具引入香港時，必須作本地化和在地化處理，以適應本地的教育環境和文化差異。過去兩年多，香港的學校、教師甚至家長都開始討論人工智能如何應用於教育領域，討論主要是輔助教師的日常備課及行政工作。因此，基於兩年多的經驗及討論，我認為目前應該更成熟地使用生成式人工智能，並進一步探討其在支援個別學生學習的應用潛力。

作為校長，過去幾個月我也嘗試開發一些免費的AI Chatbot，供家長、教師、學生及大眾使用。最初，我並沒有做一個公開AI Chatbot的想法，而是基於我所服務的學校的教師們反饋，需要設計一些能減輕他們工作負擔的工具。許多教師反映，批改學生功課佔用了大量時間，我便思考能否利用AI Chatbot來幫助他們完成這類繁瑣的工作。

於是，我在Poe平台開發了第一個AI Chatbot，專門幫助教師批改功課。這個設計相對簡單，教師只需用手機對着學生的功課拍一張照片，AI Chatbot便能分析出功課中的錯誤，並針對學生的學習需求提供相應的建議和改善策略。當我完成這個工具後，滿懷興奮地與教師團隊分享。然而，經過在場景中應用後，我發現這個工具實際上可能未能真正減輕教師的工作負擔，因為他們每日需要批改數百份功課，若每次都要用手機拍照，再用紅色原子筆將批改結果抄寫回學生功課上，反而會增加他們的工作量。

AI Chatbot為子女批改功課

於是，我重新思考，這個工具在什麼情况下才真正具備實用度。結果發現，這個工具或許對家長及學生的幫助更大。試想一下，當家長在繁忙的一天工作後回到家中，已經十分疲憊，還要花時間檢查孩子的功課，這無疑是一個耗時的過程。如果家長可以簡單地拍張照，AI Chatbot便能為子女自動批改功課，並提供學習改善建議，這不僅能節省家長的時間，也能更有效地針對孩子的學習作出提議，讓每個學生都能獲得更個性化的學習支持。

除此之外，我還開發了另一個AI Chatbot，專為學生或家長在家中輔導功課時使用。有些家長可能擔心人工智能會被用來直接找出功課答案供學生抄襲，由於抄襲答案毫無學習價值，因此，我設計的AI Chatbot並不會直接提供答案，而是通過提出問題來引導學生思考，幫助他們逐步理解題目，從而完成作業。該AI Chatbot會與學生作簡單互動，學生只需輸入一些代表性數字來回應，便能一步步完成思考過程，達到學習目的。

除了這兩個以外，我還針對不同的科目推出了AI Chatbot方案，這批AI Chatbot方案雖然推出只是短短一個月，目前已經有超過4000名家長在使用，幫助學生獲得更個性化的學習指導。總結過去，我們投入了大量資源於補習班、課後輔導等，希望通過這些方式來降低師生比例，提升學習效能。然而，隨着人工智能技術的進步，我們可以更方便、更有效地實現這一目標。我相信開發免費AI Chatbot僅是拋磚引玉的探索，目的是驗證人工智能在教育中的潛能，我期待未來有更多的公司、教師和家長能夠思考如何善用這些工具，從而幫助學生提升學習效能，應對當前的教育挑戰。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

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