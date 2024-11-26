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Happy PaMa 教得樂 第529期

Happy Pa Ma

環保教育：自備垃圾袋 環保概念帶回家 手巾fast pass 校園實踐綠色生活

【明報專訊】環保教育從來都不應紙上談兵，要讓小朋友認識及愛護我們的生活環境，不能單靠教師翻開課本說說就能辦得到，而是需要把理念融入學生的日常生活之中。天主教總堂區學校就做了一個很好的示範，以全校上下每天一同實踐的方式，讓學生把環保概念印於腦海，並從學校帶回家庭，再推展到社區以至全世界。

文︰顏燕雯

位於中西區的天主教總堂區學校（Catholic Mission School，下稱CMS），學生來自超過40個國家及地區，雖然每人的家庭文化背景不盡相同，但環保教育卻是一個世界大同的項目，因此，學校把環保精神帶到校園每一個角落，如花了4年時間，把每課室一個垃圾桶逐漸減少為每樓層一個；學生和教師要自己帶備垃圾袋，把垃圾帶回家或盡行回收等。

減少垃圾桶 學生備手巾免排隊洗手

記者最初知道CMS是一間非常注重環保的學校時，曾向校長宗藹雯請教有哪些相關課堂或活動適合前來採訪，然而她指環保是活出來，並非一個形態。學校沒有一課叫環保或生態教育課，但「只要你來學校，任何時間都可以感受到，因為它已是我們師生生活的一部分」。例如學校會建議學生帶手巾仔取代紙巾來抹手抹嘴，而手巾仔更加是一個「fast pass」，當午膳大家排隊到洗手間洗手時，只要帶上「fast pass」，便不用排在「龍尾」，可以率先洗手。

午膳時課室關燈 節省能源

香港天氣潮濕又偏熱，要冷氣長期關掉幾乎沒可能，CMS就選擇把學校的冷氣機出風口繫上一些小繩子，讓所有人都看到冷氣是開着還是關着，避免過度使用或忘記關冷氣；午膳時，課室也會關燈以節省能源。CMS有句口號是「Bring your rubbish home」，小息時間小朋友都愛帶零食，學校會教導學生盡量選擇不含包裝紙的小食如水果，若要帶餅乾，則以非獨立包裝為首選，其次是每個學生最好帶備一個小小的袋子用來放垃圾，除了因為課室沒有垃圾桶，也可提醒他們減少製造廢物。

上述環保概念都是採用鼓勵形式，而非強制，所以有學生仍然會忘記帶手巾仔和垃圾袋。至於教師，他們同樣會帶備自己的小袋子盛載垃圾，以及選擇帶飯不叫外賣。宗藹雯指，要大人改變生活習慣是很困難的事，不過學生若看到每個教師都可以做到，便更有動力一同去實踐。

除了日常生活，學校亦會讓學生作探究式學習活動，如用project形式學習人類與海洋關係，安排學生做fun fair的小小企業家以認識地球的生態需要，拍片做小小KOL於社交平台分享人與環境關係，使更多人接收環保信息。宗藹雯說，因學校有這麼多來自不同國家及地區的學生，學校希望透過不同的活動和學習經驗，培養他們成為一個國際人才，期望孩子能把經驗帶回自己的家庭，最終影響社區、世界。

[Happy PaMa 教得樂 第529期]

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