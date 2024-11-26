明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第529期

Happy Pa Ma

家家有禮：登夢想號火車 同DongDong過聖誕

【明報專訊】今個聖誕，觀塘apm伙拍韓國人氣「暖羊」角色Flying DongDong，在3000平方呎中庭建造「暖『羊羊』聖誕夢想站」。進入冰雪中央廣場，映入眼簾的是壯麗的中央廣場牌坊，6隻扮成小精靈的Flying DongDong正在迎接客人；廣場中央還有逾6米的高聖誕樹，旁邊有數個正在玩雪的純白DongDong雕像，散發濃濃的歐陸冬日氣氛。

走到歐陸中央夢想站，四周綴以古董大鐘、古典室內裝飾等，設計典雅。在站內，化身聖誕老人的Flying DongDong正為大家準備禮物，小星DongDong和麋鹿DongDong也在此歡迎大家。當大小朋友登上華麗的創意夢想號火車，可在「即場創作動畫角色」裝置上，為繪有DongDong的主題畫紙塗上顏色，再使用特備的掃描器，你的設計就會登上火車熒幕上。此外，車站各個角落還會發現調皮的DongDong以不同造型現身，記得打卡！

■INFO

暖「羊羊」聖誕夢想站

日期︰即日至2025年1月1日

時間︰中午12:00至晚上11:00

地點︰apm大堂

查詢︰3148 1200

■送聖誕禮品套裝

apm送出「apm聖誕禮品套裝」予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額5個，每人可得套裝1份，（圖2）。有興趣的讀者請於12月2日（下周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：歐陸中央夢想站車站內的Flying DongDong化身成什麼？

[Happy PaMa 教得樂 第529期]

上 / 下一篇新聞