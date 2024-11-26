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副刊
Happy PaMa 教得樂 第529期

Happy Pa Ma

家家有禮：迷你LINE FRIENDS樂園 尋找性格密碼

【明報專訊】家長們，準備好帶小朋友穿越時空，進入充滿未來感和個性的Y3K世界了嗎？荃灣廣場已化身成LINE FRIENDS minini主題樂園，設有多個色彩繽紛的打卡位，包括20米長的MBTI個性定「格」打卡牆，讓大家找出MBTI性格特徵，自組「我的個性密碼」，拍下獨一無二的照片。牆上佈滿可愛的LINE FRIENDS minini和七彩氣球，以閃爍霓虹點綴，十分IG-able！此外，現場還有7米高的炫彩充氣滑梯，分為「E」人及「I」人兩大區域，讓不同性格的小朋友都找到屬於自己的樂趣；至於LINE FRIENDS minini夢幻舞台，則讓小朋友與心愛的minini公仔近距離接觸，留下甜蜜合照。

除了打卡，樂園內還有多款互動遊戲，例如L1長廊的LINE FRIENDS minini 16型人格測試站，讓小朋友透過遊戲了解自己的MBTI性格；最後在LINE FRIENDS POP-UP STORE選購LINE FRIENDS minini精品，過一個豐足聖誕！

■INFO

LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza

16型人格玩轉Y3K冬日樂園

日期︰即日至2025年1月1日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

查詢︰2498 8343

■送「LINE FRIENDS minini

7米高炫彩充氣滑梯」遊戲名額

荃灣廣場送出「LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯」遊戲名額予《Happy PaMa 教得樂》讀者，名額15個，每個名額包括1成人1小童或2成人入場一節（20分鐘），（圖2）。有興趣的讀者請於12月2日（下周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：MBTI個性定「格」打卡牆有多少米長？

整理：顏燕雯、陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第529期]

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