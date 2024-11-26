家家有禮：迷你LINE FRIENDS樂園 尋找性格密碼

【明報專訊】家長們，準備好帶小朋友穿越時空，進入充滿未來感和個性的Y3K世界了嗎？荃灣廣場已化身成LINE FRIENDS minini主題樂園，設有多個色彩繽紛的打卡位，包括20米長的MBTI個性定「格」打卡牆，讓大家找出MBTI性格特徵，自組「我的個性密碼」，拍下獨一無二的照片。牆上佈滿可愛的LINE FRIENDS minini和七彩氣球，以閃爍霓虹點綴，十分IG-able！此外，現場還有7米高的炫彩充氣滑梯，分為「E」人及「I」人兩大區域，讓不同性格的小朋友都找到屬於自己的樂趣；至於LINE FRIENDS minini夢幻舞台，則讓小朋友與心愛的minini公仔近距離接觸，留下甜蜜合照。