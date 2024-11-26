家家有禮：東涌走入棉花糖村玩冰釣

由12月6日開始的指定日子，DINOTAENG一眾萌趣好友更將冬日慶典延伸至戶外，在充滿歡樂氣氛的Marshville戶外滑雪樂園裏，包括有3米高、被積雪重重包圍的「滑雪場閘機」，6米高的「雪花FUN飛聖誕樹」，以及可愛爆登的「冬日雪Hill纜車站」，讓大家感受聖誕節的濃厚氣氛和溫暖！

◆INFO

東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG

Marshville's Winter聖誕主題裝置

日期：即日至2025年1月2日

時間：上午11:00至晚上10:00

地點：東薈城名店倉地下、2樓中庭廣場及2樓天橋

查詢：2109 2933

整理：顏燕雯

■送DINOTAENG毛公仔及陶瓷馬克杯

東薈城名店倉送出15隻DINOTAENG 25厘米高毛公仔及10隻DINOTAENG陶瓷馬克杯予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額25個，每人可得毛公仔或陶瓷馬克杯1隻，禮品款式隨機送出，（圖2）。有興趣的讀者請於12月2日（下周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出「冬日冰雪棉花糖村」內其中1項冬日活動？

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第529期]