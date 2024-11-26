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Happy PaMa 教得樂 第529期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：服裝設計師和教師 擦出創意火花

【明報專訊】常說為人師表，應該以身作則，說的不單是行為品格，還包括創意思維，只有願意think outside the box（跳出框框）的教師，才能培育出敢於探索、勇於創新的學生。今期跟致力把藝術融入教育的誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）教與學總監吳美賢（Jenny）談過這個話題，她說，在機構開辦的教師培訓工作坊接觸過不少前線教師，其實大家都很認同誇啦啦所推崇的那種創意教學模式，認為有助提升學生的學習動機，只是礙於要追趕課程進度，才令不少教師卻步，擔心課堂未必有足夠的空間和時間，跟學生交流互動。

創意教學模式 提升學習動機

因此，記者特別欣賞有膽識踏出第一步的學校，像文中訪問的天水圍循道衛理小學（天循），今年已是該校第4個學年參與誇啦啦的計劃，在五年級嘗試把藝術與創意學習元素糅合在跨學科課程之中，而計劃最特別之處，是有創意工作者聯同教師們一起設計教案。

伙拍天循的服裝設計師賴妙芝（Yoki）笑言︰「為什麼要有創意工作者加入呢，我覺得，就是因為我們的經歷，跟老師很不同。老師很嚴謹、有很多規矩的，但我們是比較放肆的，希望大家可以互相補位，從中取得平衡。」參與其中的教師洪瑩瑩則坦言，以往中文科課堂，教師用相對短的時間，便講解完一部文本，學生可能會學到很多，但都是蜻蜓點水式，不會太深入；相反，現在課程需要有所剪裁，但卻運用多元化的教學活動，令學生學得更深入，而這些教學技巧，重點是培育學生的思維和創意技巧，能屹立於未來。如果香港有更多這種勇於求變的教育工作者，實在是學生之福。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第529期]

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