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Happy PaMa 教得樂 第529期

Happy Pa Ma

誇啦啦計劃：藝術作媒介 培育「5C」適應時代

【明報專訊】藝術與傳統學科，看似風馬牛不相及，但其實兩者關係可以很密切。誇啦啦教與學總監吳美賢（Jenny）指出︰「藝術是一個很好的媒介，去支援不同科目，不論是中英數，甚至是價值觀教育，都能藉着藝術，幫助學生學得更深入」。

她解釋，藝術的光譜很闊，包括戲劇、音樂、舞蹈、電影、攝影等。把這些元素放入學科教案，有助激發學生的學習興趣、課堂參與及討論提問，「我們相信，藝術融合教育，可培育學生的『5C』，包括創意（Creativity）、慎思明辨（Critical thinking）、溝通（Communication）、協作（Collaboration）和回饋（Contribution）的能力，助他們駕馭21世紀的種種挑戰」。

本着這個信念，誇啦啦在3年前推出先導計劃，協助10間小學發展以藝術為本的跨學科課程，致力推動創意學習。由於反應理想，機構正推出將橫跨3學年、規模更大的第2期計劃「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」，除招募12間小學可在2個班級自選2個科目與創意工作者協作外，還把專業發展培訓服務範疇擴展至初中和高等院校，同時更着力家長教育的工作。「以往，我們都不時舉辦家長工作坊，將來會再做多些，希望家長更了解什麼是創意學習，有哪些策略可在家中運用。」

[Happy PaMa 教得樂 第529期]

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