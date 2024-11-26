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DIY食譜

飲食

咖喱油炸vs.黑豉油炭燒 馬來西亞雞翼兩食酥脆秘訣

【明報專訊】提起家常菜中的人氣食材，大人、細路都愛吃的雞翼必定榜上有名！來自馬來西亞的醬料達人Nicole（黃婉秋），多年來累積了多個雞翼食譜，她希望將兩款富有馬來西亞風味的雞翼，與讀者分享。「一款是我外婆的咖喱炸雞翼，是我的童年美好回憶。」Nicole微笑回憶起那道外脆內嫩，還有陣陣咖喱香的雞翼。「另一款是馬來西亞pasar malam（巴剎，即夜市）經常看見的燒雞翼，很多人都說好食，要我教大家做。」這食譜適合炭燒、烘焗或氣炸，炮製出來的燒雞翼皮脆肉嫩帶黑豉油香。

雞翼是家常菜中最受歡迎的食材之一，今晚不如嘗試炮製馬來西亞風味的雞翼，為飯桌添上異國風情。Nicole說她的外婆煮得一手好菜，退休後在巴生（肉骨茶發源地）開設茶檔，在下午茶時段賣炸雞翼，她小時候吃過不少，成為美好的童年回憶。「後來我媽媽教我做這道雞翼，我終於做到少少似婆婆的味道，覺得很開心。」

另一款燒雞翼源自馬來西亞夜市的炭燒雞翼。當地攤販以一支長叉將多隻雞翼串起來，放在炭火上燒烤，「（部分雞翼檔）在雞翼表面不斷掃上黑豉油，（待雞翼皮）慢慢轉色，吃下去皮脆，裏面很juicy」。今次她示範兩食譜，讓大家嘗盡兩種不同馬來西亞風味。

乾葱榨汁醃肉更入味

選料方面，Nicole建議選用急凍雞中翼，她指全翼雖好吃，但較難控制火候，翼尖容易燶，雞中翼相對易於控制，整體熟度一致。急凍雞翼買回來後，放進一盆已加入鹽及粟粉的清水中，先浸泡2小時，去除雞翼的雪藏味後洗淨，抹乾；如用冰鮮雞翼，洗淨後以廚房紙抹乾多餘血水。

這兩道雞翼有一個重要的醃料，就是乾葱汁。先把乾葱切碎，連小量水放進攪拌器攪碎，再倒進魚湯隔渣袋，擠壓汁液。「將乾葱打成汁，會令雞翼更加入味、好味。而乾葱渣也可留起用來炒餸。」另外，燒雞翼的話，還要準備薑汁，將薑米連小量水放進攪拌器攪碎成汁。

裹粉兩次 油炸兩次 酥脆肉嫩

Nicole先教大家咖喱炸雞翼。把已解凍的雞翼，與咖喱粉、薑黃粉、鹽、辣椒粉及乾葱汁拌勻，再加入紹興酒和麻油同醃，放進4℃雪櫃最少4小時，如醃過夜更入味。「不吃辣的，可不加辣椒粉。」當雞翼差不多醃好時，可預備炸粉，「將低筋麵粉、生粉、咖喱粉、辣椒粉及薑黃粉撈勻，不要用高筋麵粉，低筋麵粉才會令炸衣變脆」。原理在於低筋麵粉蛋白質含量較低，相反高筋麵粉在攪拌時易產生較強筋膜，炸出來的效果沒低筋麵粉的麵衣那麼鬆脆。

她再給大家一點貼士，在麵粉中加入其他無筋或低筋的粉類，如生粉、粟粉或粘米粉，再降低炸粉整體的筋度，會令炸衣更香脆。今次Nicole選用生粉（potato starch），即馬鈴薯粉，比粟粉硬身及有黏性，令麵衣更脆。

要炸出如炸雞快餐店那種外酥脆、內軟腍，又有肉汁的口感，坊間流行油炸一次後，將雞件加入清水浸泡，再沾粉後油炸。Nicole分享另一個同樣做到此效果的秘訣——就是「回潮」，台灣稱反潮。「我舅父煮菜也很厲害，這個方法是我舅父教我婆婆的。」將醃好的雞翼裹一次炸粉，整體要沾滿粉。待雞翼回潮變濕潤後，乾粉變得糊化，這時再裹炸粉，同樣要沾滿粉，用手輕輕按壓令炸粉黏緊雞翼，再輕晃掉下多餘炸粉，「炸粉黏緊雞翼，不易脫落，脆脆（麵衣）和雞翼就不會分離」。由於雞翼回潮後處於濕潤狀態，油炸時逼出水分後，亦令炸衣更加酥脆，炸衣吃下去帶顆粒感。

炸雞翼先燒熱油鑊，油量要蓋過雞翼。油夠熱後，轉細火，加入雞翼炸8分鐘。雞翼不宜放得太多，要留有空間，待雞翼慢慢炸熟，取出，隔油。用筷子穿插雞翼中央，如流出清澈肉汁即熟透。油鑊如留下炸碎，先用油隔隔走，之後用回原來的油，用中大火燒熱油鑊，將雞翼回鑊，以高溫將表面炸至金黃，取出並隔油，即成。

炭燒兩面塗醃汁 皮脆肉嫩

燒雞翼則相對簡單。雞翼與乾葱汁、薑汁、紹興酒、蠔油、豉油、黑豉油、麻油及燒烤蜜糖拌勻，放進雪櫃醃4小時或過夜。沒時間的話，乾葱汁改為乾葱粒，而薑汁可改為薑米。醃好後，取出雞翼，醃汁則加進小鍋，用大火煮至收汁。雞翼可按個人喜好炭燒、烘焗或氣炸。Nicole酷愛燒烤，她建議大家去BBQ時，將醃好的雞翼帶到燒烤場，直接把雞翼放燒烤網上烤約15分鐘至熟透。燒烤期間不斷翻轉，並在兩面塗上醃汁，燒至喜歡的焦色為止。雞皮焦脆，肉質香嫩，最貼近馬來西亞夜市風味。可惜拍攝當日下雨，唯有改為烘焗。先把焗爐預熱至180℃，並選上下火。把雞翼鋪滿烤盤，放進焗爐焗25分鐘。烘焗期間，每隔10分鐘在雞翼兩面塗抹醃汁。想更香口，焗好後趁熱在雞翼表面撒上少許炒過的白芝麻，即轉230℃再焗1分鐘。另外還可使用氣炸方法，在氣炸鍋噴少許油，將雞翼放進氣炸鍋以180℃焗約12分鐘，同樣在氣炸期間在表面塗上醃汁。Nicole提提大家，雞翼要趁熱吃，才能品嘗到外脆內嫩的最佳狀態。●

■食譜：祖傳咖喱炸雞翼

工具：鑊、隔油工具、廚房紙或鏡布、筷子

材料（5人分量）：

急凍雞中翼……20隻

乾葱（壓汁）……10個

印度咖喱粉……1湯匙

薑黃粉……1茶匙

辣椒粉（可不加）……1茶匙

鹽……2茶匙

麻油……1湯匙

紹興酒……1湯匙

炸粉* ……適量

油……適量（蓋過雞翼）

*炸粉材料：

低筋麵粉……200克

生粉……50克

咖喱粉……1茶匙

辣椒粉……1茶匙

薑黃粉……1茶匙

做法：

1.將雞翼與咖喱粉、薑黃粉、鹽、辣椒粉及乾葱汁拌勻，再加紹興酒和麻油拌勻，放進4℃雪櫃醃4小時或過夜

2.將低筋麵粉、生粉、咖喱粉、辣椒粉及薑黃粉等炸粉材料拌勻

3.將醃好的雞翼沾滿炸粉。雞翼回潮後再沾滿炸粉，輕晃掉下多餘炸粉

4.燒熱油鑊後轉細火，沿鑊邊下雞翼，炸約8分鐘至熟透，取出，隔油

5.油鑊轉中大火，待油熱，雞翼回鑊，炸至金黃，取出，隔油

■食譜：馬拉燒雞翼

工具：焗爐、烤盤、廚房紙、燒烤網及炭（如適用）、筷子

材料（5人分量）：

急凍雞中翼……20隻

乾葱（壓汁）……10個

薑（切碎）……1小塊

豉油……1湯匙

黑豉油……2湯匙

蠔油……2湯匙

紹興酒……1湯匙

麻油……2湯匙

燒烤蜜糖……2湯匙

白芝麻（炒過，可不加）……50克

做法：

1.雞翼洗淨抹乾，與乾葱汁、薑汁、紹興酒、蠔油、豉油、黑豉油、麻油及燒烤蜜糖拌勻，放進4℃雪櫃醃4小時或過夜

2.雞翼醃好後，將醃汁加進小鍋，用大火煮至收汁

3. 以下3個不同方法燒雞翼：

炭燒：準備炭爐，放上燒烤網，把雞翼放在網上直接烤約15分鐘至熟透，其間不斷翻轉。之後不斷在兩面塗上醃汁，直至燒至適合的焦色

烘焗：焗爐預熱至180℃，並選上下火。把雞翼鋪滿烤盤，放焗爐焗25分鐘。烘焗期間，每隔10分鐘在雞翼兩面塗上醃汁。焗好後取出，趁熱在雞翼表面撒上白芝麻。轉230℃焗1分鐘

氣炸：在氣炸鍋噴少許油，將雞翼放進氣炸鍋以180℃焗約12分鐘，兩面塗上醃汁。再氣炸至個人喜好的顏色

●烹飪達人

黃婉秋（Nicole）為馬來西亞華僑，居港逾10年，擅長馬來西亞菜、東南亞菜、中菜、法國菜、西式甜點等，尤以對醬料和果醬特別講究。她於2011年創立Nicole's Kitchen並自設廠房製作法式果醬和各式醬料，去年在西營盤開設旗艦店，並著有《東南亞經典惹味醬》等烹飪書。●

●有片睇

想跟Nicole學做祖傳咖喱炸雞翼及馬拉燒雞翼？

立即去片：

link.mingpao.com/83336.htm

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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