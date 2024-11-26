星洲追「星」 訪宮崎駿世界 跟姜濤歎螃蟹米粉湯

追完無臉男和龍貓，順道到同位於博物館的Miracle Coffee朝聖。Miracle Coffee是新加坡歌手林俊傑（JJ）創立的咖啡店。晚飯當然是跟隨陳奕迅、姜濤、Anson Lo的足迹，到大巴窰大啖砂煲螃蟹米粉湯。

位於海濱灣金沙，外形像荷花又像手掌的藝術科學博物館（ArtScience Museum），是新加坡地標之一，亦是今次吉卜力工作室展覽場地。博物館門外的荷花池上，就看見了踏着魚群的波兒歡迎大家。佔地兩層的吉卜力工作室展覽，展出11部吉卜力工作室的電影場景與人氣角色， 包括《天空之城》、《魔女宅急便》、《飛天紅豬俠》、《百變貍貓》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》，大家總愛上其中一個或多個故事和角色吧。

與龍貓等巴士 跟無臉男搭電車

展覽重現不少電影場景，各主角、配角企定定等住同大家打卡。數最受歡迎的場景，是雨夜在公車站與龍貓和小梅一起等貓巴士，排隊打卡的人龍見首不見尾；其次是無臉男搭電車一景，呆呆的無臉男吸引不少人挨他坐着拍照。展覽還有龍貓的樹洞、魔女琪琪寄宿的麵包店、天空上的拉普達、千尋打工的湯屋，以及真會移動的哈爾移動城堡。

林俊傑開店玩創咖啡甜品

探完小月、小梅和湯婆婆，可以到1樓Miracle Coffee休息，咖啡店是新加坡歌手林俊傑（JJ）主理的咖啡品牌，在中國大陸和台灣均有多間分店，而新加坡藝術科學博物館的店是新加坡唯一門巿，當中Kaya Cloud是當地獨家出品，美式咖啡搭配柔順咖央鮮奶油和椰糖碎。還有其他創作飲品，JJ"s Wonderland是用獨家配方，以藍莓、香蕉、乳酪攪拌而成的沙冰；而brown sugar hōjicha latte是黑糖鮮奶焙茶，加上一串棉花糖，簡直甜入心肺。

米粉湯鮮甜 螃蟹成配角

追星之旅，當然少不了追隨偶像足迹覓食。遊新加坡食蟹，幾乎是旅客指定動作；過去黑胡椒炒蟹、咖喱蟹是必食之選，但數近期最具人氣的是砂煲螃蟹米粉湯。大巴窰（Toa Payoh）是個平民住宅區，因Kelly Jie Seafood而熱鬧起來。一鍋砂煲螃蟹米粉湯，令來自韓國、台灣、香港、新加坡、馬來西亞等地的藝人慕名而至，兩層高的餐廳牆上掛滿蟹蓋裝飾，蟹蓋上找到陳奕迅、梁詠琪、方力申、孫燕姿、佘詩曼，還有MIRROR成員姜濤和盧瀚霆等的簽名。

砂煲螃蟹米粉湯上桌，第一時間不是拆蟹，而是呷一啖湯，奶白湯頭滲出鮮甜蟹味，再夾起一箸米粉，連湯一起送入口中，味蕾大滿足，大家旋即吸乾鍋中的湯和米粉。正因為湯和米粉十分受歡迎，客人可額外添加一份湯和一份米粉。連啖啖肉的螃蟹，也要敗給米粉湯，頓時成了大配角。熱心店員知道我們來自香港，推薦了香港少見的青龍菜，外表長長幼幼，味道有點像較淡味的青葱和韭黃；還有自家製金沙豆腐，都是餐廳的招牌菜。●

Kelly Jie Seafood

地址：Blk 211 Toa Payoh Lorong 8 #01-11/15, Singapore 310211, Toa Payoh, Singapore

WhatsApp：65 8123 4156

吉卜力的奇幻世界

日期：即日至2025年2月2日

地點：藝術科學博物館（地鐵海灣舫（Bayfront）站D出口步行約7分鐘）

票價：162港元起

klook預訂：bit.ly/4fYUDf3

●旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照毋須簽證

匯率：1新加坡元約兌5.8港元

航班：新加坡航空推出「雙十一」限時優惠，往來香港至新加坡經濟客位優惠票價1895港元起（連稅及附加費）；優惠由即日至11月30日。不論乘搭任何客艙，登記成為KrisFlyer會員可在新航班機上享無限量免費機上Wi-Fi。詳情瀏覽：singaporeair.com

文：鄭寶華

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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