明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

旅遊

星洲追「星」 訪宮崎駿世界 跟姜濤歎螃蟹米粉湯

【明報專訊】宮崎駿迷注意！吉卜力工作室展覽移師新加坡藝術科學博物館展出，重現不少電影經典場景。你可以與《千與千尋》中的無臉男一起搭電車；走進《天空之城》，接着從天而降的希達；在公車站與龍貓一起，撐着紅傘等貓巴士……

追完無臉男和龍貓，順道到同位於博物館的Miracle Coffee朝聖。Miracle Coffee是新加坡歌手林俊傑（JJ）創立的咖啡店。晚飯當然是跟隨陳奕迅、姜濤、Anson Lo的足迹，到大巴窰大啖砂煲螃蟹米粉湯。

位於海濱灣金沙，外形像荷花又像手掌的藝術科學博物館（ArtScience Museum），是新加坡地標之一，亦是今次吉卜力工作室展覽場地。博物館門外的荷花池上，就看見了踏着魚群的波兒歡迎大家。佔地兩層的吉卜力工作室展覽，展出11部吉卜力工作室的電影場景與人氣角色， 包括《天空之城》、《魔女宅急便》、《飛天紅豬俠》、《百變貍貓》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》，大家總愛上其中一個或多個故事和角色吧。

與龍貓等巴士 跟無臉男搭電車

展覽重現不少電影場景，各主角、配角企定定等住同大家打卡。數最受歡迎的場景，是雨夜在公車站與龍貓和小梅一起等貓巴士，排隊打卡的人龍見首不見尾；其次是無臉男搭電車一景，呆呆的無臉男吸引不少人挨他坐着拍照。展覽還有龍貓的樹洞、魔女琪琪寄宿的麵包店、天空上的拉普達、千尋打工的湯屋，以及真會移動的哈爾移動城堡。

林俊傑開店玩創咖啡甜品

探完小月、小梅和湯婆婆，可以到1樓Miracle Coffee休息，咖啡店是新加坡歌手林俊傑（JJ）主理的咖啡品牌，在中國大陸和台灣均有多間分店，而新加坡藝術科學博物館的店是新加坡唯一門巿，當中Kaya Cloud是當地獨家出品，美式咖啡搭配柔順咖央鮮奶油和椰糖碎。還有其他創作飲品，JJ"s Wonderland是用獨家配方，以藍莓、香蕉、乳酪攪拌而成的沙冰；而brown sugar hōjicha latte是黑糖鮮奶焙茶，加上一串棉花糖，簡直甜入心肺。

米粉湯鮮甜 螃蟹成配角

追星之旅，當然少不了追隨偶像足迹覓食。遊新加坡食蟹，幾乎是旅客指定動作；過去黑胡椒炒蟹、咖喱蟹是必食之選，但數近期最具人氣的是砂煲螃蟹米粉湯。大巴窰（Toa Payoh）是個平民住宅區，因Kelly Jie Seafood而熱鬧起來。一鍋砂煲螃蟹米粉湯，令來自韓國、台灣、香港、新加坡、馬來西亞等地的藝人慕名而至，兩層高的餐廳牆上掛滿蟹蓋裝飾，蟹蓋上找到陳奕迅、梁詠琪、方力申、孫燕姿、佘詩曼，還有MIRROR成員姜濤和盧瀚霆等的簽名。

砂煲螃蟹米粉湯上桌，第一時間不是拆蟹，而是呷一啖湯，奶白湯頭滲出鮮甜蟹味，再夾起一箸米粉，連湯一起送入口中，味蕾大滿足，大家旋即吸乾鍋中的湯和米粉。正因為湯和米粉十分受歡迎，客人可額外添加一份湯和一份米粉。連啖啖肉的螃蟹，也要敗給米粉湯，頓時成了大配角。熱心店員知道我們來自香港，推薦了香港少見的青龍菜，外表長長幼幼，味道有點像較淡味的青葱和韭黃；還有自家製金沙豆腐，都是餐廳的招牌菜。●

Kelly Jie Seafood

地址：Blk 211 Toa Payoh Lorong 8 #01-11/15, Singapore 310211, Toa Payoh, Singapore

WhatsApp：65 8123 4156

吉卜力的奇幻世界

日期：即日至2025年2月2日

地點：藝術科學博物館（地鐵海灣舫（Bayfront）站D出口步行約7分鐘）

票價：162港元起

klook預訂：bit.ly/4fYUDf3

●旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照毋須簽證

匯率：1新加坡元約兌5.8港元

航班：新加坡航空推出「雙十一」限時優惠，往來香港至新加坡經濟客位優惠票價1895港元起（連稅及附加費）；優惠由即日至11月30日。不論乘搭任何客艙，登記成為KrisFlyer會員可在新航班機上享無限量免費機上Wi-Fi。詳情瀏覽：singaporeair.com

文：鄭寶華

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞