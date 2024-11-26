明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
好去處

聖誕提早狂歡打卡 免費睇馬戲 漫遊巨人國

【明報專訊】還有一個月就到聖誕節，各大商場的聖誕裝置已經準備就緒，等候大家到來。喜歡熱鬧的你，可以先到港鐵商場欣賞「香港馬戲團」各種雜技演出，然後一家大細到海港城的聖誕「巨人國」打卡，與由紅色聖誕帽放大而成的10米高聖誕樹合照，好玩又有趣。若你在蜜運之中，就不能錯過利東街的飄雪場景，還有新城市廣場的室內飄雪光影溜冰場，手拖手在冰上起舞。

與其在聖誕假期人擠人於景點前打卡，何不提早欣賞聖誕裝置兼影靚相。

青衣微笑小熊發放正能量

今個聖誕，港鐵商場邀請了「香港馬戲團」於旗下五大商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方舉行馬戲巡迴大匯演，除了與馬戲相關的主題裝置，在12月21、22、25及26日，「香港馬戲團」派出近30人，於上述五大商場巡迴演出全新劇目《水晶之夢》，以如幻似真的水晶球為概念，帶出各項令人目不暇給的馬戲雜技表演，如花式呼拉圈、絲帶舞、空中舞等，帶領大家進入奇幻世界。

青衣城除了有6米高的聖誕樹，更有微笑小熊帶大家走勻五大馬戲打卡場景，包括摩天輪、炮彈飛人、馬戲團戲棚大帳篷等，希望大家跟小熊一樣擁有正能量。●

夢幻聖誕馬戲樂園

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：青衣城1期1樓中庭

查詢：2186 7284

《水晶之夢》巡迴演出

日期：12月21、22、25及26日

時間：下午2:00、3:00及5:00

地點：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方不同時段演出，詳情留意商場網頁

尖沙嘴賞田中達也傑作 聖誕老人縮小了

今年海港城的「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置，連日本男神木村拓哉女兒木村光希（Kōki）也專誠飛來香港打卡。這個設計靈感來自日本微型攝影藝術家田中達也的聖誕微模型，大家在海運大廈露天廣場不但可看見放大版的顏色筆、絲帶架、朱古力和士的糖，還有幾本由巨型「書籍」堆疊出5米高的巨型聖誕木屋，以及由紅色聖誕帽放大而成的10米高聖誕樹，走在它們前面拍照，瞬間成了螞蟻看世界般，十分有趣！而海運大廈通往天星碼頭的中央樓梯，過往均是全城聖誕的打卡焦點，今年以8米高巨型木製聖誕倒數月曆作主題，加上樓梯兩旁放置多棵銀色聖誕樹和巨型波波裝飾，無論在日光照射下抑或晚上亮燈後，都能拍出不同感覺的打卡照。

如想認識多點田中達也，記得到海洋中心二階的海港城美術館欣賞Countdown to Mini-mas微模型展覽，當中展出25件由他全新創作的微模型，包括杯子蛋糕變成的聖誕小木屋、棉花棒化身而成的雪人，細緻得來又趣致，是個非常應景的聖誕展覽呢！●

The Big Little Christmas

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴海運大廈露天廣場

查詢：2118 8666

利東街飄雪下漫步 「幻影雪鹿」飛越半空

要影靚靚打卡相，浪漫飄雪是不可缺少的「道具」。利東街飄雪匯演每年都吸引不少人前往取景，今年由12月1日開始，逢周五、六、日、公眾假期及除夕晚上7時、8時及9時均舉行每節15分鐘的「聖誕飄雪匯演」，讓大家在漫天飛雪與聖誕燈飾照耀下，與摯愛和親友漫步於雪花飛舞、燈光閃爍的聖誕大街。今年聖誕裝飾包括有橫越中庭半空闊27米、以布魯日傳統蕾絲工藝為設計藍本的聖誕燈光裝置「幻影雪鹿」，以及8米高的「蕾絲裝飾聖誕樹」，加上滿佈多個蕾絲圖案聖誕樹與巨型聖誕花環的200米的林蔭步道，讓大家猶如置身歐陸小鎮。●

Dazzling Christmas

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午10:00至晚上11:00（每日下午5:00亮燈，12月24至26日及31日延長至午夜12:00）

地點：灣仔利東街

查詢：3791 2304

沙田「雪地」溜冰 尋螢火蟲舞蹤

在荷里活聖誕主題電影中經常會出現主角在戶外溜冰的場景，大家想不想試一下呢？沙田新城市廣場今年於1期3樓中庭設置一個近2000平方呎的室內「飄雪光影溜冰場」，讓大家在香港也能享受冬日限定的雪地溜冰體驗。場內不但有逾10米高的巨型聖誕樹及多款聖誕燈飾，周末及公眾假期更會加添飄雪效果，與愛人手拖手一起在飄雪下的冰上起舞，太浪漫了！這個溜冰場毋須入場費，只需成為The Point會員及追蹤新城市廣場任何指定社交平台帳號，即可換領30分鐘的溜冰體驗券1張及免費借用溜冰鞋和基本裝備。

至於戶外平台Chill Park，設有5米高吹氣聖誕老人公仔及13米高巨型聖誕樹，但最特別是荷蘭團隊Studio Toer設計的逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾，當夜幕降臨，閃亮燈泡猶如螢火蟲般在你身旁起舞，最適合拍片與朋友分享。●

飄雪光影溜冰場

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：沙田新城市廣場1期3樓中庭

螢火星光園 @Chill Park

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午7:00至晚上10:00

地點：沙田新城市廣場1期3樓Chill Park

查詢：2684 9175

啟德冰村與雪狐捉迷藏 帶企鵝回家

聖誕節，我要去北極探北極熊，到南極探企鵝！這個異想天開的願望，今年可以在AIRSIDE實現啦！商場與以皮革工藝聞名的設計家飾品牌Zuny合作，於2樓中庭設置一條「冰村」，除有冰屋、湖泊場景，一群來自冰雪國度的極地動物朋友，包括馴鹿、北極熊、海象、鯨魚、企鵝、雪狐等，驟眼看是一隻隻皮革公仔，但其實當中只有一隻是由皮革製成，這就要考考大家的眼光把它找出來了！現場更設VR遊戲「冰極航行」，讓大家與企鵝一同乘坐橡皮艇探險。此外還有一連串活動包括小企鵝造型氣球換領、聖誕老人見面會、聖誕及跨年市集、毛孩街「毛孩飄雪Winter Wonderland」等，記得留意AIRSIDE官網公布。●

冰村奇遇記Polar Friends Village

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00（體驗開放時間上午11:00至晚上9:00）

地點：啟德AIRSIDE 2樓中庭

查詢：2686 0333

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[好去處]

相關字詞﹕商場 打卡 聖誕 好去處

上 / 下一篇新聞