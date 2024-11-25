醫學滿東華：AI神隊友 提高放射診斷效率

揪出乳房不明顯異常

AI常運用於乳房造影與篩查乳癌，要準確解讀造影檢查圖像，一般需依靠經過多年培訓、經驗豐富的放射科醫生。而一套訓練有素且經過驗證的AI軟件系統，能模仿放射科醫生去識別圖像異常，如腫塊或鈣化，並預測這些異常為癌症的機率。愈來愈多研究顯示，乳癌篩查中使用AI，可以提高準確度、癌症檢測率和工作效率。醫生始終是人，或會受疲勞影響，但機器卻不會，可減少因人類疏忽引起的錯誤。多項研究證明，商業用AI系統（如Lunit）能有效找出細微或不明顯的異常，甚至在乳腺緻密的乳房中都能準確判斷。這一點很重要，因為70%亞洲女性擁有緻密性乳房。

AI亦可作為第二人解讀者，協助放射科醫生解讀造影圖像，從而減少人力需求或增加可讀影像數量，減少醫生的解讀時間，提高診斷準確率和信心。長遠而言，AI甚至有潛力提高放射科醫生的閱讀效能。AI還可以幫助優先處理癌症概率評分較高的檢查結果，方便醫生優先閱讀和報告，加快診斷和處理的時間。

自動計算手腕造影骨齡

AI也可應用於兒童手腕造影骨齡評估。解讀骨齡是一項繁瑣耗時的任務，醫生需要對單個骨頭作視覺評估，並與骨骼圖譜和圖表比較，還要手動計算。商業用骨齡AI系統（如BoneXpert）可以在一般手腕圖像上自動計算骨齡，比手動評估更準確，同時大大節省醫生的時間和精力。

其他常用的放射學AI系統，包括檢測胸部造影的肺腫瘤、肺炎或氣胸，頭部電腦掃描中的急性顱內出血，以及肺部電腦掃描中的肺結節。AI能篩選大量病人影像，識別異常及需緊急治療的患者，以便放射科醫生首先取讀。在缺乏有經驗的放射科醫生的情况下，經過認證的AI系統能幫助臨牀診斷更準確、一致和可靠。總括來說，AI可縮短解讀影像時間，提升診斷效率，讓更多病人接受檢查。利用AI去執行重複和單調的任務，可讓放射科醫生集中處理較複雜的工作。

AI會取代放射科醫生嗎？答案是不會。雖然在不久將來，AI會比放射科醫生更快、更準確地分析圖像，但有許多臨牀工序仍然需要專業人手完成，例如影像引導活組織抽取和治療。此外，AI不能代替放射科醫生與其他醫療專業人員之間的溝通，以應付複雜的臨牀病例。放射科醫生不僅只是圖像解讀者，還需要分析其他臨牀徵狀、影像和化驗結果等資料，並與其他醫療專業人員共同制訂診斷和治療計劃。目前AI系統尚不足以完成如此複雜和多層次任務。放射科醫生還需要監督AI的輸出，並在出現意外或不一致結果時作出最終決定。AI系統並不是要取代醫生，而是為放射科學改善工作流程，提高準確率和效率。

文：陳頌恩

（東華三院放射診斷科副顧問醫生）

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