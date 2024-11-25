明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

吾生有杏：當阿文遇上叮噹

【明報專訊】近日一齣以殯葬為主題的港產片成為城中熱話，除了令人動容的情節外，片中為人父親的「Hello文」也勾起不少觀眾的童年回憶。上世紀五六十年代出生的香港人，許多都是長大於傳統家庭，而上一代爸爸往往都不懂得與子女溝通，他們的說話便是權威。面對着嚴父，子女通常都是委屈地聽從或甚少與爸爸有心靈對話。在這種父子或父女關係下，我們往往不明白爸爸的內心世界。

當時年紀小 不懂為爸爸「破地獄」

小時候，我眼中的爸爸是一個很沉默的人，只知道他白天工作辛苦，傍晚回家後便喜歡獨個兒翻閱報紙。縱然我常常被媽媽用「藤條燜豬肉」打得大哭大叫，痛苦得死去活來，爸爸卻視而不見，彷彿活在另一個世界裏。我當年不明白，為什麼爸爸不把我從人間地獄拯救過來？

由於家居地方淺窄，媽媽經常埋怨爸爸的思想過於保守，錯過了不少改善生活的機會。爸爸十分刻苦，天未亮便起牀用瓦煲燒飯，從黎明開工直到傍晚才拖着疲憊的身軀回家。我記得有些鄰居的爸爸總愛向家人發泄他們的怨屈氣，但我的爸爸卻是沉默寡言，從不告訴我外面是一個怎樣的世界，亦很少與我閒話家常。我當年不明白，為什麼爸爸不喜愛天倫之樂？

我長大了，有自己的朋友和夢想的天地，每逢假期便早出晚歸，我已不再需要爸爸了。爸爸不喜歡與媽媽結伴外遊，總是獨個兒留在家中，繼續活在他的孤獨世界裏。我當年不明白，外面天大地大，為什麼爸爸總喜歡把自己困在斗室之內？

轉眼間人生匆匆數十載，父子情緣只有今生，緣盡了便是緣盡了。如今我漸漸理解當年許多的「不明白」及「為什麼」，原來活着的人也有很多要破的地獄。只是當時年紀小，我不懂得如何為爸爸破地獄。

珍惜今世情緣 人生若只如初見

忽然想起叮噹（多啦A夢）與大雄的故事，根據流傳的一個版本結局，叮噹陪伴了大雄80年，大雄臨死前對叮噹說：「我走之後，你就回到屬於你的地方吧。」叮噹點頭答應了。大雄死後，叮噹用時光機回到了80年前，從時光機跳出來對小時候的大雄說：「大雄你好，我叫叮噹。」

珍惜今世情緣，人生若只如初見。

文：陳家亮

（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞