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健康點滴：高齡駕駛者「盲點」

【明報專訊】香港人多車多，路窄彎多，這種交通繁忙和複雜的市區環境更考驗駕駛者對周邊的警覺力，良好視力也就更為重要。然而，現時香港對申請駕駛牌照的視力要求並不高，只須在充足光線下，清楚讀出相距23米的車牌號碼即可達標，毋須檢查其他重要視覺功能，如視野、夜間視力等。

香港申車牌毋須驗視野

綜觀世界各地，本地發牌要求遠低於眾多已發展國家或地區。台灣、新加坡、澳洲、加拿大、歐美等地，除了要求以標準的視力表測試，亦將視野列為強制測試的一部分，確保駕駛者中央視力清晰之餘，也有廣闊的有效視野範圍，能注意周邊環境變化。若申請商用車輛牌照，對視力和視野的要求更高。

隨着人口老化，高齡司機不斷增加，當中不乏職業司機，近年不少涉及高齡司機的交通意外亦廣為社會關注。運輸署數據顯示，2018年持有的士或小巴牌照的60歲以上人士佔比率逾40%，而去年涉及交通意外的60歲以上的士及小巴司機分別達47.6%及71.8%。

60歲起視力下降 眼疾風險增

外國部分地區，規定年長司機需定期接受視覺測試；或改持有限度牌照，只可以於日間駕駛、僅於住址附近行駛等。但在香港，高齡司機毋須接受詳細眼睛檢查，只要求70歲以上駕駛執照持有人每1至3年續牌時提交註冊醫生簽署的體格說明書（即重複以上的視力檢查）；至於70歲以下則每10年續領牌照，不用提交相關醫療證明，也不用強制接受任何眼睛檢查。當局若要判斷司機的眼睛健康程度是否適合駕駛，只能依靠司機主動申報。

但事實上，長者自60歲起視力開始逐漸下降，各種眼疾風險也會上升，最常罹患的包括白內障、老年黃斑病變、青光眼、糖尿視網膜病變（糖尿上眼）等。這些眼疾早期徵狀不明顯，難以自我察覺；長者又可能將相關病徵誤當是正常老化，未必主動檢查眼睛。因此，為保障公眾安全，應鼓勵身邊駕駛者，尤其是長者，定期檢查視力，當局亦應為駕駛者視力把關，並善用醫療資源為駕駛者簽發視力證明。

文：馮泳珊

（註冊視光師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕駕駛者 視光師 健康點滴

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