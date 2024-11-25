治療方案：首要預防 避免穿耳脫痣製造傷口

1.第一層也是最重要的是：預防。不要製造不必要的傷口。常見病人第一次求診，都是因為穿耳的傷口出現蟹足腫。若知道家族中有人曾患蟹足腫，甚至自己身體曾出現蟹足腫，便應避免穿耳、脫痣等非必要的美容療程。

至於偉祥因注射卡介苗後出現蟹足腫，陳東飛解釋，早年的卡介苗是一種很特別的疫苗，「它注射進真皮層而不是肌肉，所以特別容易誘發蟹足腫；近年較新式卡介苗已採用噴鼻或其他非注射進真皮層的方式，很少會誘發蟹足腫。新冠疫苗、流感疫苗等都是注射進肌肉，誘發蟹足腫的機率很微」。

早期打類固醇 抑制疤痕增生

2.若皮膚出現疤痕增生，不論是來自手術或暗瘡傷口，只要出現紅腫、變硬或痕癢疼痛等，建議盡快諮詢醫生，「早期開始治療，局部注射類固醇已有效抑制疤痕組織增生，平復疤痕。類固醇長期使用會引起副作用，但在醫生控制下局部注射相當安全」。

3.「再深一層，像偉祥個案，早期沒有治療，到後期疤痕變得比較大和痛，這時注射類固醇已杯水車薪，效果有限。幸好現時也有不同治療方案。」陳東飛說，例如手術切除，但新疤痕有可能誘發新的蟹足腫，因此必須留意術後疤痕護理，現時傾向術後放射治療，有助減少復發。

術後放射治療、植皮減復發

「在切除手術方面，現在也有新認知，盡量不切除患處的表皮，只切去真皮層，甚至可在手術後為傷口做簡單的植皮，以減少傷口皮膚的張力，有助減低蟹足腫復發風險。此外近年也應用冷凍消融術，即以低溫能量施加在增生的疤痕組織，毋須切除任何組織，見效更快，術後皮膚的張力也不會太大，但患者或需配合其他治療，例如除疤貼、壓力治療，甚至局部注射類固醇等。」