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副刊

健康

穿耳擠暗瘡招蟹足腫 疤痕失控增生腫痛癢

【明報專訊】蟹足腫（keloid）是一種疤痕組織增生，主要出現在有疤痕增生體質的人身上。他們身體損傷時，不論是意外或手術等，傷口癒合後疤痕不會逐漸變淡和消退，反而失控地增生變大，甚至持續增大20、30年。

現時有很多治療蟹足腫的方案，惟很多病人甚至醫生都視之為一般疤痕，忽略治療。蟹足腫不但痕癢、疼痛，還影響儀容，以及併發其他健康問題。

個案

手術切除蟹足腫 縫合位又復發

年逾50的偉祥憶述，身體首次出現蟹足腫是在小學時注射卡介苗後，手臂針孔位出現疤痕，並持續變大（圖二）。「中學畢業後出來工作，有次發現胸口有些粉刺，用手去擠，擠完後有一個小傷口，又開始形成蟹足腫，和卡介苗傷口一樣逐漸變大。我開始意識到自己皮膚有問題，只要出現疤痕就會不斷增大。」

後來，他兩邊面頰近下巴位置長了暗瘡，忍不住用手擠，結果也出現蟹足腫，直接影響外觀。他雖然諮詢醫生，但大多數解釋是疤痕增生，沒什麼有效解決辦法。然而下巴疤痕開始發炎、腫痛和含膿，連睡眠也受影響。醫生轉介到公立醫院，公院醫生診斷後建議手術放膿及除疤，「結果手術解決了含膿問題，也切除了原有疤痕，但醫生在手術前已說明有復發風險，果然1、2年後，手術針線的縫合位由普通疤痕變成一條很大的蟹足腫。由於長在臉上，當時很擔心若它再長大，我的樣子會變成怎樣」？

成因不明 約兩成有家族病史

外科專科醫生陳東飛指出，醫學上暫時知道蟹足腫與病人體質有關，而這類體質又與種族關係密切，「例如膚色最深的黑色人種，患蟹足腫機率最高，其次是亞洲人。患者當中約一至兩成有清晰家族病史，但形成蟹足腫的病理機制至今仍未完全清楚。臨牀所見，大部分發病與青春期暗瘡有關，也有來自美容手術例如穿耳、脫痣等誘發。」

腫痛含膿才求醫 錯過治療最佳時間

現時醫學上對蟹足腫並沒有嚴謹分級，病情也人人不一樣，有些人很輕微，甚至毋須求診；但有些人較嚴重，就像偉祥便屬於多發性，甚至有個案屬於更嚴重的全身性。陳東飛表示，「有患者患蟹足腫的時日較長，導致皮膚毛囊堵塞，除了痕癢，有時還有嚴重腫痛或含膿，之後才求醫，已可能錯過治療最佳時間。偉祥算是病情嚴重患者之中比較願意接受治療，雖然不能令疤痕完全消失，有些部位治療後過一段時間會復發，但病情肯定比不治療要好一點」。

但偉祥治療之路絕不平坦。由20多歲開始輾轉看過不同專科醫生，試過手術、類固醇等都未能根治，還會冒出新的蟹足腫，例如數年前他頭部後方出現了一個細小粉瘤，經手術切除後也出現蟹足腫，需要跟進治療。

陳東飛指出，蟹足腫暫時在醫學上並未清晰劃分屬於哪一個專科，病人可能會看家庭醫生、皮膚科、外科甚至其他專科醫生，「整體來說，蟹足腫一般都需要綜合治療（詳見「治療方案」），患者亦必須對蟹足腫有一定認知，治療後定期覆診，醫生和患者之間緊密配合，效果才會理想」。

文：謝志榮

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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