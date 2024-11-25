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健康

知多啲：高油高糖養出「肥菌」

【明報專訊】改變脂肪定位並非一朝一夕，短時間內大幅減重容易反彈。要長遠改變定位，必須保持健康生活習慣，包括均衡飲食、充足睡眠、恆常運動；另外，透過健康飲食培養腸道「好菌」，亦有助改變脂肪定位。

內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣指出，嬰兒出生時腸道是無菌，開始進食及接觸外在環境後，微生物群慢慢進入腸道。這些腸道微生物群的組成會受飲食、運動、睡眠等習慣影響。

已知有不同腸道菌群會影響肥瘦。第一類是「肥菌」厚壁菌門（bacillota），消化能力強，能把不易消化的食物分解。第二類是「瘦菌」 擬桿菌門（bacteroidetes），吸收營養效率較低。當兩人吃同一食物，肥菌較多的人，因消化力較強而攝取到較多熱量；瘦菌較多的人因消化力稍遜，攝取熱量會較少。

袁指出，常吃高油高糖食物特別容易養出肥菌，因為肥菌偏好消化這類食物；而多吃高纖維蔬菜和原形食物，有助養出瘦菌。由於腸道空間有限，微生物群需要爭奪生存空間，不是「肥」死就是「瘦」亡。所以，多吃高纖維和原形食物，避免吃腸仔、午餐肉等加工食物，盡量減少攝取糖分與不健康油（如棕櫚油），創造有利瘦菌、不利肥菌生存的腸道環境，打造瘦子體質指日可待。

懷孕、更年期 改變脂肪定位

另外，人在不同階段會令脂肪定位改變，「對女性而言，其中一個令身體產生最大變化的時期就是懷孕。由於荷爾蒙與生活方式改變，有人懷孕生產後體質會改變。另外是更年期，更年期女性荷爾蒙與新陳代謝改變，令肌肉流失、脂肪量上升」。袁美欣說，男性雖然沒有明顯改變時段，但隨着生活變化亦會出現中年發福；或因工作繁忙而運動量大減，脂肪定位亦會因而改變。

[健康]

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