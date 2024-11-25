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識食養瘦菌 勤運動 重設脂肪定位助減肥

【明報專訊】點解有人食極唔肥，又有人飲水都肥？

社交平台瘋傳「30秒梳打餅測試」、「手指公測試」等評估自己屬於易肥或易瘦體質。事實上，肥底或瘦底，是遺傳基因和後天環境之間複雜相互作用的結果，當中涉及脂肪定位（fat mass set point），身體會自動把脂肪量維持在定位範圍內。若想減肥成功，重設脂肪定位，必須先理解當中機制。

梳打餅測肥瘦體質不可靠

坊間流傳的「30秒梳打餅測試」，是咀嚼無鹽梳打餅，聲稱若30秒內能嘗到甜味，屬瘦子體質；30秒以上才能嘗到甜味，則屬於易胖體質。

香港肥胖學會創辦人、內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣說：「現時沒有強力醫學數據支持這項測試，而且當中變動因素很多，單是個體之間口水量差異便會影響餅乾融化速度，難以作準。」想知自己是瘦底定肥底，有一個較簡單方法，「留意父母或上幾代長輩的肥瘦，可推斷出自身肥瘦體質」。

脂肪定位 自動調節肥瘦

有人天生「瘦底」，有人卻是「肥底」，其實與脂肪定位有關。袁美欣解釋，脂肪定位的設置點位於下丘腦（hypothalamus），透過下丘腦向身體發出信號或荷爾蒙分泌等方式，讓體重維持恆定狀態。「脂肪定位的原理，就像人體自動調節體溫一樣，當感到寒冷，我們會不自覺抖顫，從而讓體溫回升。相反，太熱時會自動排汗使體溫下降。」

當我們透過極端方法在短時間內極速減肥，身體會調節荷爾蒙改變飽足感，使人更易感到飢餓，同時減慢新陳代謝，降低能量消耗，使身體積累多餘能量變成脂肪，藉此「保護」身體變回常態；這個機制亦說明了為何減肥後，體重容易反彈。相反，若身體突然變重，荷爾蒙會改變令食慾減低，同時提升新陳代謝，讓體重回落至恆定狀態，俗稱「食極唔肥」。

父母一肥一瘦 子女一半機率「肥底」

至於脂肪定位的設定，究竟是先天還是後天？「肥胖在基因上有着遺傳，但由於基因遺傳的隨機性大，若父母一肥一瘦，子女有一半機率可能是『肥底』。」袁美欣說，現時沒研究統計遺傳因素有多大程度導致肥胖，然而先天影響脂肪定位有以下因素。

1. 遺傳基因

除了父母基因的遺傳指令外，目前已發現逾200種基因與肥胖相關，以最常談及的黑素皮質素受體4（melanocortin-4 receptor，簡稱MC4R）為例，MC4R運作於下丘腦，MC4R變異會令大腦無法感知抑制食慾的信號，因此失去飽足感而變得嗜食致肥。2018年發表於Nature Genetics的研究更指出，MC4R和KSR2（kinase suppressor of ras 2）突變會導致極度肥胖。用於MC4R變異而導致肥胖症的藥物已獲歐美審批。

MC4R變異而導致的肥胖症常見於孩童時期，若成年時才發胖，往往不是單一基因變異，可能是多基因變異和後天不良生活習慣而導致，這就要透過改善生活習慣減肥，情况嚴重者或需要處方減肥藥，甚至接受縮胃手術。

母乳餵哺嬰兒不易肥

2. 表觀遺傳學（epigenetics）

表觀遺傳能透過母體行為和環境影響基因表現，舉例說，研究已確認母體在懷孕期間攝取大量脂肪會令胎兒「肥胖」。表觀遺傳讓孕婦透過飲食與生活習慣，影響胎兒健康。若想為胎兒打下先天良好基礎，孕婦應維持健康飲食與多做運動；另外，應避免過度進補而導致體重急劇上升，亦應多留意血糖指數，避免患上妊娠糖尿病，以減少胎兒日後患上肥胖症風險。

3. 基因組印記（genomic imprinting）

基因組印記是一種表觀遺傳現象，意指來自父系或母系的特定基因，具有不同活性，而其中一方基因出現變化被「標記」後，遺傳給後代。小胖威利綜合徵（Prader-Willi syndrome）便是其中一例，發病其中一個原因是來自父親第15條染色體長臂功能喪失，而導致的遺傳疾病，會令患者喪失飽肚感覺而不受控地進食，終引發嚴重肥胖症。

另外，嬰幼兒時期種種因素如母乳餵哺、是否經常過分飽肚、有沒有足夠運動等，亦會影響日後脂肪定位。袁美欣建議以母乳餵哺嬰兒，孩子不容易變肥。

先天因素加上後天環境如飲食、運動、睡眠習慣等，便會促成脂肪定位的設置，形成所謂肥瘦體質。當身體設置了脂肪定位，若體重超過或低於預設範圍，身體便會啟動各種機制把體重拉回正軌。

文：彭堦琛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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