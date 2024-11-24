小不點學堂：手作治癒喪親痛 悠悠哀思「童」你講

簡介：「乜乜乜學校」不教中英數，邀來各界教師，傳授關乎社會議題的價值觀。新欄目「小不點學堂」與明愛莫張瑞勤社區中心合作，跟隨5名高小學生上課去，旁觀體驗學習，探索價值觀教育的可能。

上課模式

先讀繪本 分享作結

教育局過往指出，生命教育是中小學價值觀教育課程的重要部分，不同學科已包括認識生命的意義、積極面對逆境和挑戰、尊重和愛惜生命等與生命教育相關的學習元素。在《價值觀教育課程架構（試行版）》（2021）中，「認識生死、生命循環」列入小一小二年級的課程規劃，惟觀乎不同的課程指引，教育局一直沒有明確採用「生死教育」這詞。

記者這次邀請宇峰為小不點們上生死課，他提到活動設計傳承其老師紀潔芳教授的兒童生死教育公式，先導讀與主題相關的繪本、動畫或歌曲等多元媒體，從中延伸一個活動，最後以分享作結。他說這形式過往相當奏效，今次應用在4位小不點身上又如何？

課堂剪影

祝福盒子懷緬逝者

經過一輪熱身遊戲，生死課就此展開，出席的高小學生包括好尷尬、問號、IMO、唔知（暫名）。

活動：觀賞生死教育動畫及閱讀繪本

流程：

．參加者觀賞動畫Everywhere後，回答有關故事內容的提問。小休過後，宇峰一邊帶領導讀繪本《爸爸走了》，一邊引發參加者思考如何面對生死及哀傷。

記者觀察：

．小不點們觀賞動畫Everywhere時表現專注，隨着故事中黃貓離世、藍貓哀悼，課堂氣氛顯得沉重。

．眾人觀後感不一，問號表示有一丁點難過，唔知（暫名）則說：「牠又不是我的貓，我怎會難過？」宇峰問傷心難過時可否哭泣，小不點們紛紛表示可以，有人提出可以找媽媽、老師或社工聊天。

．宇峰從故事逐步帶到現實中的生死話題，閱讀《爸爸走了》時，引導小不點們分享過往出席喪禮的經歷。好尷尬見過「假人仔」（紙紮公仔），另外兩人則對道教儀式中的道士、火盆有依稀印象。4位高小學生對生死話題沒什麼避忌，分享氣氛輕鬆。

活動：創作祝福盒子及分享

流程：

．參加者選取手作材料裝飾祝福盒子，思念已逝親人，或選擇送給自己。

記者觀察：

．宇峰把各式各樣的手作材料攤放桌上，小不點們十分踴躍，揀選心儀裝飾物及用具。

．好尷尬透露公公兩年前離世，決定為他製作祝福盒子。她往木盒放進很多貝殼和彩珠，解釋「阿公喜歡海」。問號從旁追問，好尷尬憶起昔日與公公的相處點滴：「我經常返去（鄉下），與他在沙灘撿貝殼。」

．問號的祝福盒子送給嫲嫲，嫲嫲以前會帶自己看海，故製作靈感同樣源於海邊。盒面兩個小瓶子插着乾花，問號介紹為裝飾物，但放完第一個時輕輕說了句：「我再整多個先，單一（個）佢好孤獨。」

課後檢討

疏導哀傷 負重前行

宇峰過往帶領小朋友的生死教育活動，約六成半參加者能分享對生命和死亡的看法，甚至連結自身經驗，如長輩或寵物離世。這次生死課情况相若，部分人能清楚講述與離世親人的回憶，透過藝術創作為親人送上祝福。宇峰解釋創作活動的原意，小朋友過往未必有機會表達對親人離世的哀傷，希望讓他們藉活動自我療癒。

若參加者缺乏喪親經驗或未能表達感受，那怎麼辦？宇峰指出，小組活動正好讓小朋友聆聽他人故事互相學習，同時他會引導參加者回到自身感受，例如看完動畫的感覺、有何方法照顧好自己。如果想不到祝福盒子的贈送對象，他鼓勵小朋友送給自己，「讓自己在哀傷中的感覺好一點」。有小不點說，盒子會用來儲放樂高。

教大社會科學與政策研究學系講師李越民稱，縱使學生未經歷過親人離世，但人人都試過失去珍視之人或物，例如朋友移居外地，或心愛水杯遭打破，類似的哀傷情緒容易引起共鳴。這次生死課採用疏導情緒的面向，教孩子處理哀傷情緒，「這種哀傷（的源頭）某程度上是不能逆轉，與考試成績不好的傷心不同」。李越民相信，有喪親經驗的小朋友對課堂的感受較大，但即使理解程度有異，「最重要是令他們諗多咗死亡、他人離世帶來的傷感」。

宇峰提到，為小朋友選擇生死教育媒體時，多用小動物為主角的故事作引入，一來避免過於直白，二來可引起小朋友興趣。事實證明，小不點們對動畫Everywhere中的黃貓、藍貓和「貓星球」印象甚深，事隔幾周仍記得故事。

學校難推生死教育 社福界願支援

社會向來不習慣討論死亡，就算對於成年人，喪親經驗也是難以啟齒的話題。李越民稱：「生死教育好多時難關都是在於大人，是大人不想談論死亡。」小學常見學生種植綠豆，學習植物生長。李越民曾問老師事後如何處理植物，對方總是說不曾想過，也沒跟學生說怎樣處理。「其實可以是一個不好的示範，小朋友覺得植物用完即棄，但那些也是生命。」有些成年人會說，年幼時不用認識死亡，李越民卻指出，小朋友或許沒那麼忌諱談死亡，而且生死教育有其重要，因很多人踏入中學階段便會開始思考人生意義。「我們有時擔心他們（對生命）的想法有害成長，但我們的態度卻是置之不理。」

然而學校環境不易推行生死教育，李承認「最老生常談都係師資」，老師未必懂得應付不同學生的反應。這次課堂由寧養社工宇峰帶領，有小不點以輕鬆語氣分享親人離世經歷，但言談間感受到其自責愧疚。宇峰稱，生死教育活動有機會觸發小朋友的負面情緒，需社工、輔導員等專業人士在場提供情緒支援，後續亦會告知校方或機構跟進。課堂期間他會運用小組力量，例如邀請其他參加者一起做動作，為情緒受困的小朋友送上關心。

李越民認為，教育局可在生命教育之下，更明確採用「生死教育」的字眼，「明確加入的意義又不同，（代表）真的要做」。不過生死教育有許多面向，部分未必適宜教導小學生，他建議教育局以至社會討論界線，「覺得重要不如就大家拿出傾，不要含糊校本（處理），多談一點你的期望」。宇峰亦期望中小學「打正旗號」加入生死教育，但不希望增添老師負擔，他相信致力推動生死教育的社福界朋友均願意支援。

社工與記者事後請小不點們設計理想中的學校時間表，他們紛紛填上自由活動、打機與睡覺時間等。問號亦不例外，卻提出加入一課「生死教育5Min（分鐘）+有雪糕+咖啡」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 周淑樺

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